Thanh niên chốt việc ngay tại chỗ, nhiều vị trí gắn xu thế chuyển đổi số

TPO - Ngày 24/4, ngày hội việc làm do Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh tổ chức đã thu hút hơn 20 doanh nghiệp, với khoảng 2.000 vị trí tuyển dụng, nơi doanh nghiệp chủ động tìm nhân lực và hàng trăm đoàn viên, thanh niên có cơ hội tiếp cận, ứng tuyển và chốt việc ngay tại chỗ.

Không còn là những buổi tư vấn khô cứng, ngày hội việc làm đã trở thành không gian kết nối sôi động, nơi doanh nghiệp đi tìm người và thanh niên chủ động chọn việc. Hàng trăm đoàn viên, sinh viên đã có mặt từ sớm để tiếp cận thông tin tuyển dụng, tìm hiểu môi trường làm việc và trực tiếp trao đổi với nhà tuyển dụng.

Năm nay, hơn 20 đơn vị, doanh nghiệp uy tín mang đến khoảng 2.000 vị trí việc làm ở nhiều lĩnh vực như tài chính – ngân hàng, kế toán, công nghệ, sản xuất, dịch vụ… Trong đó, nhiều vị trí mới gắn với xu thế chuyển đổi số, mở ra cơ hội lớn cho lực lượng lao động trẻ.

Ghi nhận tại các gian tuyển dụng, nhu cầu tuyển nhân sự chất lượng cao đang gia tăng rõ rệt. Chị Đào Thị Kim Hồng - nhân viên một công ty tư vấn thuế cho biết doanh nghiệp đang cần tuyển vị trí kế toán. “Tham gia ngày hội giúp chúng tôi tiếp cận trực tiếp với nguồn nhân lực trẻ, có chuyên môn. Ngay trong sáng nay đã có 3 sinh viên Học viện Ngân hàng (Phân viện tỉnh Bắc Ninh) đến tìm hiểu rất kỹ về cơ hội việc làm”, chị Hồng chia sẻ.

Tương tự, đại diện một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn cũng cho biết doanh nghiệp có nhu cầu tuyển thực tập sinh. Chị Lê Thị Chi – Giám đốc chăm sóc khách hàng ưu tiên của chi nhánh cho hay: “Chỉ trong vài giờ, có khoảng 20 sinh viên ngành ngân hàng đến đăng ký tìm hiểu vị trí thực tập. Điều đó cho thấy các bạn trẻ ngày càng chủ động hơn trong việc tích lũy kinh nghiệm từ sớm”.

Ở chiều ngược lại, ngày hội việc làm cũng mang đến nhiều cơ hội thực chất cho sinh viên. Ngô Thị Quỳnh Hoa – sinh viên Học viện Ngân hàng (Phân viện Bắc Ninh) cho biết, bản thân đang học ngành kế toán nhưng đặc biệt quan tâm đến vị trí chuyên viên phân tích tài chính.

“Em đã tìm được doanh nghiệp có nhu cầu tuyển đúng vị trí mình mong muốn. Ngày hội rất thiết thực vì giúp em hiểu rõ hơn về yêu cầu công việc và định hướng sau khi tốt nghiệp”, Hoa nói.

Còn với Nguyễn Thảo Vi – sinh viên Trường Cao đẳng Thống kê tỉnh Bắc Ninh, việc được trực tiếp tiếp xúc với nhiều doanh nghiệp là trải nghiệm rất giá trị. “Em có thể so sánh các vị trí việc làm, lựa chọn công việc phù hợp với ngành học. Đây là cơ hội mà nếu chỉ tìm kiếm online sẽ rất khó có được”, Vi chia sẻ.

Theo anh Hà Thái Sơn – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, lao động – việc làm luôn là vấn đề được xã hội quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động. Vì vậy, ngày hội việc làm không chỉ là hoạt động thường niên mà còn là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Đoàn trong việc đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp.

“Tổ chức Đoàn đóng vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động. Chúng tôi mong muốn giúp đoàn viên, thanh niên tiếp cận việc làm phù hợp với chuyên môn, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh”, anh Sơn nhấn mạnh.

Điểm mới của ngày hội năm nay là việc lồng ghép các hoạt động tư vấn xu hướng nghề nghiệp trong kỷ nguyên số. Chương trình không chỉ dừng lại ở tuyển dụng mà còn trang bị cho thanh niên những kỹ năng cần thiết để thích ứng với thị trường lao động đang thay đổi nhanh chóng.

Ngày hội việc làm còn đặc biệt chú trọng công tác định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Thông qua các hoạt động trải nghiệm, tư vấn tuyển sinh, gặp gỡ chuyên gia và doanh nghiệp, các em học sinh có thêm thông tin để hiểu rõ năng lực bản thân, từ đó lựa chọn ngành nghề phù hợp.

Anh Sơn cho biết thêm, trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng, yêu cầu đối với nguồn nhân lực ngày càng cao, đòi hỏi thanh niên không chỉ có kiến thức mà còn phải có kỹ năng và tư duy linh hoạt. Ngày hội việc làm vì thế không chỉ là nơi tìm việc, mà còn là môi trường giúp thanh niên định hình tương lai.

Với định hướng “Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn” trong năm 2026, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đang từng bước nâng cao chất lượng các hoạt động hỗ trợ thanh niên. Ngày hội việc làm chính là minh chứng rõ nét cho sự đổi mới đó, khi chuyển từ tuyên truyền sang hành động cụ thể, từ kết nối gián tiếp sang tương tác trực tiếp.