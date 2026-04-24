Nữ sinh Sư phạm là Quán quân cuộc thi người dẫn chương trình

Một số thành tích nổi bật của Nguyễn Lưu Khánh Thảo - Quán quân Cuộc thi Người dẫn chương trình HNUE 2026 là giải Nhất thi học sinh giỏi môn Ngữ Văn cấp tỉnh; giải Khuyến khích thi học sinh giỏi môn Ngữ Văn cấp quốc gia..

Cơ duyên đưa Thảo đến với sư phạm không phải là một sự lựa chọn ngẫu nhiên, mà là một sự nảy mầm tự nhiên từ những giá trị mà em hằng theo đuổi. Nữ sinh nhận ra rằng, dù là một MC trên sân khấu hay một giáo viên trên bục giảng, bản chất cốt lõi vẫn là truyền cảm hứng và kết nối tâm hồn. Sư phạm cho em một 'sân khấu' đặc biệt hơn, có khán giả là những học trò đang hình thành nhân cách, và 'kịch bản' chính là tri thức và đạo đức. Trong tương lai, Thảo mong muốn xây dựng chân dung một người giáo viên hiện đại, đa năng, mang hơi thở của truyền thông vào môi trường giáo dục truyền thống.