Nữ sinh Sư phạm là Quán quân cuộc thi người dẫn chương trình

TPO - "Em định vị mình là một 'MC trên bục giảng' - người giáo viên có tư duy ngôn ngữ nhạy bén và phong thái chuyên nghiệp để ứng dụng kỹ thuật 'nhấn - nhả - nghỉ' thu hút học sinh hơn trong mỗi giờ học". Đó là chia sẻ của em Nguyễn Lưu Khánh Thảo - sinh viên khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội sau khi trở thành Quán quân Cuộc thi Người dẫn chương trình HNUE 2026.
Tối 23/4/2026, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức Chung kết Cuộc thi Người dẫn chương trình HNUE 2026 trong không khí sôi nổi, thu hút đông đảo sinh viên tham dự và cổ vũ. Trải qua các vòng sơ loại và sơ khảo, 15 thí sinh xuất sắc nhất đến từ các khoa Giáo dục Tiểu học; Hóa học; Lịch sử; Nghệ thuật; Ngữ văn; Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc; Quản lý giáo dục; Tâm lý Giáo dục; Tiếng Anh; Toán - Tin; Triết học; Việt Nam học; Vật lí đã góp mặt tại đêm Chung kết với những phần thi hấp dẫn, đòi hỏi sự kết hợp giữa năng khiếu, kiến thức và bản lĩnh sân khấu.
Ở vòng thi Tỏa sáng, các thí sinh mang đến những phần trình diễn đa dạng, thể hiện dấu ấn cá nhân rõ nét. Không chỉ dừng lại ở việc dẫn chương trình, nhiều thí sinh đã khéo léo kết hợp các yếu tố nghệ thuật như hát, múa, kể chuyện, thuyết trình… tạo nên những tiết mục giàu cảm xúc và có tính sáng tạo cao. Phần thi này không chỉ giúp thí sinh khẳng định cá tính mà còn thể hiện khả năng làm chủ sân khấu, sự tự tin và phong cách riêng.
Thí sinh tham gia cuộc thi với những phần thi sáng tạo, kết hợp truyền tải thông điệp về văn hóa dân tộc Việt Nam.
Ở vòng thi “Bản lĩnh MC”, mỗi thí sinh bốc thăm một chủ đề ngẫu nhiên và có thời gian ngắn để thực hiện phần dẫn chương trình dựa trên chủ đề đó. Đây là cơ hội để thí sinh thể hiện khả năng xây dựng nội dung, dẫn dắt mạch lạc và phong cách cá nhân trên sân khấu.
Kết quả chung cuộc, em Nguyễn Lưu Khánh Thảo - sinh viên khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trở thành Quán quân Cuộc thi Người dẫn chương trình HNUE 2026. Chia sẻ với PV Báo Tiền Phong, Thảo cho rằng, MC không chỉ là người cầm micro đứng trên sân khấu, mà là một 'người dệt cầu'. Nữ sinh muốn trở thành một MC để dùng ngôn ngữ và tư duy của mình kết nối những giá trị văn hóa, những câu chuyện nhân văn đến gần hơn với khán giả.
Một số thành tích nổi bật của Nguyễn Lưu Khánh Thảo - Quán quân Cuộc thi Người dẫn chương trình HNUE 2026 là giải Nhất thi học sinh giỏi môn Ngữ Văn cấp tỉnh; giải Khuyến khích thi học sinh giỏi môn Ngữ Văn cấp quốc gia..
Cơ duyên đưa Thảo đến với sư phạm không phải là một sự lựa chọn ngẫu nhiên, mà là một sự nảy mầm tự nhiên từ những giá trị mà em hằng theo đuổi. Nữ sinh nhận ra rằng, dù là một MC trên sân khấu hay một giáo viên trên bục giảng, bản chất cốt lõi vẫn là truyền cảm hứng và kết nối tâm hồn. Sư phạm cho em một 'sân khấu' đặc biệt hơn, có khán giả là những học trò đang hình thành nhân cách, và 'kịch bản' chính là tri thức và đạo đức. Trong tương lai, Thảo mong muốn xây dựng chân dung một người giáo viên hiện đại, đa năng, mang hơi thở của truyền thông vào môi trường giáo dục truyền thống.