Vũ đài trí tuệ của tuổi trẻ Quảng Ninh

TPO - Cuộc thi tiếng Anh với chủ đề Vũ đài trí tuệ - Quang Ninh’s High School Battle 2026 nhằm giúp tuổi trẻ Quảng Ninh nêu cao tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong thực hiện ứng dụng chuyển đổi số trong học tập, đặc biệt trong việc tiếp cận ngoại ngữ.

Ngày 23/4, Tỉnh Đoàn Quảng Ninh tổ chức lễ phát động chương trình Nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Quảng Ninh và khai mạc cuộc thi tiếng Anh Vũ đài trí tuệ - Quang Ninh’s High School Battle 2026.

Chương trình do Tỉnh Đoàn Quảng Ninh phối hợp với một số đơn vị phát triển về giáo dục và công nghệ cùng phối hợp tổ chức hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực ngoại ngữ và kỹ năng hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Quảng Ninh.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò của tổ chức đoàn thanh niên trong việc đồng hành với thanh, thiếu nhi trong học tập, nâng cao năng lực, trình độ ngoại ngữ, hội nhập quốc tế. Đồng thời, nêu cao tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong thực hiện ứng dụng chuyển đổi số trong học tập. Xây dựng sân chơi học thuật năng động và ý nghĩa, giúp nâng cao năng lực tiếng Anh cho đoàn viên thanh niên, đặc biệt là học sinh khối THPT trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Đoàn Quảng Ninh cùng các đơn vị ký kết biên bản hợp tác thực hiện chương trình.

Trao đổi với PV Báo Tiền Phong, anh Nguyễn Vũ - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh, cho biết trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh không chỉ là một công cụ giao tiếp, mà còn là chìa khóa mở ra cánh cửa tri thức, cơ hội nghề nghiệp và kết nối toàn cầu cho thế hệ trẻ.

Nhận thức rõ điều đó, Tỉnh Đoàn Quảng Ninh đã và đang triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm hỗ trợ đoàn viên, thanh thiếu nhi tiếp cận với môi trường học tập ngoại ngữ hiện đại, năng động, gắn với thực tiễn. Chương trình hôm nay là một trong những hoạt động trọng tâm, thể hiện quyết tâm của tổ chức Đoàn trong việc đồng hành cùng thanh thiếu nhi trên hành trình hội nhập quốc tế.

“Cuộc thi không chỉ là một sân chơi trí tuệ bổ ích, mà còn là môi trường để các em học sinh thể hiện bản lĩnh, sự tự tin, khả năng tư duy và kỹ năng sử dụng tiếng Anh một cách linh hoạt, sáng tạo. Đây cũng là cơ hội để phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố trẻ có tiềm năng, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh nhà trong tương lai”, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh chia sẻ.

Cuộc thi Vũ đài trí tuệ - Quang Ninh’s High School Battle 2026 được triển khai từ vòng thi tại các trường đến vòng thi cấp tỉnh nhằm tạo sân chơi trí tuệ, môi trường bổ ích để học sinh THPT thể hiện bản lĩnh, sự tự tin, khả năng tư duy và kỹ năng sử dụng tiếng Anh một cách linh hoạt, sáng tạo. Đây cũng là cơ hội để phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố trẻ có tiềm năng, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh.

Ngay sau khi phát động, nhiều đoàn viên, thanh niên là học sinh các trường THPT trên toàn tỉnh Quảng Ninh đã tích cực đăng ký tham gia cuộc thi.

Cuộc thi được thiết kế với nhiều vòng thi đa dạng, kết hợp giữa kiến thức và kỹ năng. Thí sinh sẽ lần lượt trải qua các thử thách từ kiểm tra nền tảng ngôn ngữ đến các phần thi yêu cầu phản xạ nhanh, vận dụng tiếng Anh trong bối cảnh cụ thể. Các nội dung thi được xây dựng theo hướng mở, khuyến khích sáng tạo và khả năng diễn đạt, giúp học sinh từng bước nâng cao sự tự tin khi sử dụng tiếng Anh...

Tại chương trình, đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn và các đơn vị đồng hành ký kết biên bản hợp tác thực hiện chương trình. Cùng với đó, học sinh các trường THPT trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã đăng ký tham gia cuộc thi.