Bỏ phố về quê nuôi rắn, cô gái kiếm tiền tỉ mỗi năm

TPO - Sau hai năm làm việc ở thành phố, một phụ nữ trẻ ở Trung Quốc quyết định trở về quê nuôi hơn 60.000 con rắn độc và kiếm được hơn 147.000 USD mỗi năm.

Theo SCMP, hai năm sau khi tốt nghiệp đại học, người phụ nữ sinh năm 1995, họ Qin, quyết định bỏ phố về quê ở Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây, miền nam Trung Quốc, giúp cha nuôi rắn. Hiện tại, cô quản lý trang trại hơn 60.000 con rắn, bao gồm hơn 50.000 con rắn năm bước (loại rắn độc nổi tiếng với độc tố cực mạnh, khiến nạn nhân có thể tử vong chỉ sau 5 bước chân) và gần 10.000 con rắn hổ mang.

Cô gái bỏ phố về quê nuôi rắn cùng cha.

Qin cho biết ban đầu cha cô phản đối con gái theo nghề này, vì cho rằng quá nguy hiểm. Tuy nhiên, khi trang trại mở rộng, công việc ngập đầu khiến ông bị quá tải, cần đến sự giúp đỡ của con gái.

"Rắn năm bước không chủ động ăn thức ăn chế biến sẵn, mà phải ép. Việc tiếp xúc gần với chúng tiềm ẩn nhiều rủi ro đáng kể. Tôi không thực sự sợ rắn năm bước. Cha tôi nuôi chúng từ trước khi tôi ra đời", Qin chia sẻ với tờ Haibao.

Theo Qin, rắn khô, túi mật và dầu rắn đều được sử dụng trong y học cổ truyền, nọc độc của rắn sau khi chiết xuất là nguyên liệu quý trong nghiên cứu y học. Ở trang trại gia đình Qin, mỗi con rắn năm bước có thể tiết nọc độc hai lần/tháng.

Nọc độc được bán với giá 40-200 nhân dân tệ (158.000-790.000 đồng) mỗi gram, tùy thuộc vào chất lượng. Thịt rắn được bán với giá 200-300 nhân dân tệ (5,26-7,9 triệu đồng) mỗi con, trong khi những con lớn hơn có thể có giá hơn 1.000 nhân dân tệ (26 triệu đồng).

Sau khi trừ đi chi phí nhân công và các chi phí khác, doanh nghiệp có thể tạo ra thu nhập hàng năm hơn một triệu nhân dân tệ (26,3 tỉ đồng).

Qin tự mình chiết nọc độc của rắn.

Ngoài công việc chính, Qin còn là nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Cô chia sẻ kinh nghiệm và kiến ​​thức thực tế về nuôi rắn trên mạng dưới tên "Cô gái sưu tầm nọc rắn", thu hút hơn 22.000 người theo dõi.

Trong video, Qin thường giải đáp những câu hỏi thường gặp như "Người nuôi rắn có sợ bị rắn cắn không?".

“Nếu ai đó nuôi rắn và nói rằng không sợ bị rắn cắn, chỉ có một khả năng là họ chưa bao giờ bị cắn. Đặc biệt là với rắn năm bước, triệu chứng chính sau khi bị cắn là đau dữ dội. Một khi đã trải qua, bạn sẽ nhớ mãi cơn đau đó trong một năm, thậm chí cả đời. Bạn nghĩ bị rắn cắn vào tay chỉ ảnh hưởng đến bàn tay, nhưng trên thực tế, cánh tay, vai và thậm chí nửa người của bạn cũng có thể bị đau. Một người theo dõi tôi nói rằng sau khi bị rắn năm bước cắn, cơn đau khủng khiếp đến mức họ thà bị cắt cụt tay chân còn hơn là phải trải qua điều đó một lần nữa", nữ chuyên gia về rắn mô tả.

Câu chuyện của Qin gây sốc cho nhiều cư dân mạng Trung Quốc. Cô khâm phục sự dũng cảm của cô gái, cũng như nhấn mạnh việc kiếm tiền chưa bao giờ dễ dàng.

Cư dân mạng bình luận: “Đây là tiền mà không phải ai cũng có thể kiếm được. Tôi cứ tưởng chỉ là mấy con rắn vô hại, rồi nhìn kỹ hơn mới giật mình là rắn năm bước", “Thật đáng nể. Tôi cảm thấy bất an ngay cả khi mới chỉ nhìn thấy rắn. Cô ấy thật dũng cảm và xứng đáng nhận được số tiền đó"...