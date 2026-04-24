Cần dấu ấn dữ liệu, công nghệ trong hoạt động Đoàn

TPO - Theo anh Nguyễn Nhất Linh - Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, đoàn viên, thanh niên phải là chủ thể chính trong "tái định vị" phong trào thanh niên theo hướng thiết thực, hiệu quả và bền vững. Mọi hoạt động Đoàn phải có dấu ấn của dữ liệu, của công nghệ và của tư duy hiện đại.

Chiều 24/4, Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết Tháng Thanh niên năm 2026.

Trong Tháng Thanh niên 2026, Tuổi trẻ trong khối triển khai 185 hoạt động, công trình thanh niên bám sát địa bàn vùng sâu, vùng xa và biên giới. Tính chung toàn đợt thi đua, nguồn lực huy động cho các hoạt động cộng đồng ước tính đạt gần 1 tỷ đồng, góp phần thiết thực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới và chuyển đổi số tại các địa phương.

﻿ Anh Nguyễn Nhất Linh phát biểu tại chương trình.

Anh Nguyễn Nhất Linh - Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương cho biết, trong Tháng Thanh niên, nhiều mô hình mới đã được triển khai, đặc biệt là sự chuyển động rõ nét về tư duy sang chủ động dẫn dắt hoạt động phong trào và giải quyết vấn đề thực tiễn.

Theo anh Linh, đất nước đang đứng trước những thời cơ và thách thức mới, và thanh niên không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải trưởng thành nhanh hơn, hành động quyết liệt hơn và sáng tạo mạnh mẽ hơn. Tổ chức Đoàn phải là nơi khơi dậy khát vọng đó, dẫn dắt năng lượng đó và biến nó thành những giá trị cụ thể cho xã hội.

Anh Linh cho rằng, mỗi cán bộ Đoàn phải là một “hạt nhân truyền cảm hứng”, có tư duy chiến lược, có khả năng phản biện và dẫn dắt.

Không chỉ dừng ở việc ứng dụng công nghệ, mà phải thay đổi cách tổ chức hoạt động, cách tiếp cận thanh niên, cách đo lường hiệu quả. Mọi hoạt động Đoàn phải có dấu ấn của dữ liệu, của công nghệ và của tư duy hiện đại.

"Các bạn phải "tái định vị" phong trào thanh niên theo hướng thiết thực, hiệu quả và bền vững. Mỗi hoạt động phải trả lời được câu hỏi: giải quyết vấn đề gì cho xã hội? mang lại giá trị gì cho thanh niên? và để lại điều gì sau khi kết thúc?", anh Nguyễn Nhất Linh nói.

﻿ ﻿ Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong Tháng Thanh niên năm 2026 được tặng Bằng khen của T.Ư Đoàn và Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã vinh danh các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong Tháng Thanh niên năm 2026; trao giải chạy bộ “Run For Youth 95 - 95 năm tiếp bước dưới cờ Đoàn”; trao giải cuộc thi “Bứt tốc Tháng Thanh niên - Đua top truyền thông số”.