Xét chọn giải thưởng Cánh én hồng và giải thưởng Kim Đồng năm 2026

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương chủ trì buổi họp.

Báo cáo công tác hồ sơ về các giải thưởng, anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cho biết, đối với Giải thưởng Cánh én hồng, năm nay có 54 hồ sơ của 33/34 tỉnh, thành phố gửi về.

Các hồ sơ dự giải có sự đa dạng về độ tuổi, dân tộc, thâm niên công tác và cấp học, cho thấy sức lan tỏa rộng rãi của giải thưởng trong đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trên cả nước.

Toàn cảnh buổi họp Hội đồng xét chọn. Xét về thâm niên công tác, phần lớn ứng viên có thời gian gắn bó lâu dài với công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Cụ thể, có 9 đề cử công tác dưới 10 năm; 36 đề cử có thời gian công tác từ 10 đến 20 năm; 8 đề cử công tác từ 21 đến 30 năm; và 1 đề cử có thời gian công tác từ 31 năm trở lên.

Cơ quan thường trực Hội đồng đề xuất xét chọn Giải thưởng Cánh én hồng năm 2026 theo 3 mức: tiêu biểu, xuất sắc và không đạt, căn cứ vào tiêu chuẩn quy chế, thành tích cá nhân, tập thể và các hình thức khen thưởng đã đạt được. Trên cơ sở đó, Hội đồng đã thảo luận, phân tích và đánh giá công tâm, lựa chọn 45 hồ sơ để trao Giải thưởng Cánh én hồng năm 2026.

Các cá nhân được trao giải sẽ nhận biểu trưng Giải thưởng, bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương, phần thưởng bằng tiền mặt và hiện vật. Đồng thời, Hội đồng đội Trung ương cũng đề xuất Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu.

Anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương báo cáo tại cuộc họp.

Đối với Giải thưởng Kim Đồng, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 98 hồ sơ đề cử từ 34/34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trong đó, TPHCM là đơn vị có số lượng hồ sơ nhiều nhất. Các hồ sơ đề cử có sự đa dạng về giới tính, dân tộc, chức vụ Đội và cấp học. Trong tổng số 98 hồ sơ, có 26 em nam, 72 em nữ; 83 em dân tộc Kinh và 15 em là người dân tộc thiểu số.

Về chức vụ Đội, phần lớn các em là Liên đội trưởng, Liên đội phó hoặc tham gia Ban Chỉ huy Liên đội, Chi đội.

Qua tổng hợp, các hồ sơ đều bảo đảm tiêu chuẩn xét chọn theo quy chế giải thưởng, thể hiện thành tích nổi bật trong học tập, rèn luyện, công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Trên cơ sở đó, Hội đồng đã thảo luận, phân tích và đánh giá công tâm, lựa chọn đề xuất trao Giải thưởng Kim Đồng năm học 2025 - 2026 cho 98 cá nhân.

﻿ Thành viên hội đồng chia sẻ tại buổi họp.

Phát biểu tại buổi họp, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương đánh giá, thực tế chứng minh sau khi được tôn vinh Giải thưởng Cánh én hồng, các thầy cô đã tiếp tục có những cống hiến mới, nhiều người trở thành lãnh đạo nhà trường hoặc lãnh đạo ngành Giáo dục địa phương, luôn tâm huyết với sự nghiệp trồng người.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương phát biểu tại buổi họp.

Nhiều năm qua, quy chế giải thưởng đã được bổ sung và thay đổi cập nhật hơn, công tác nhận và đánh giá hồ sơ chuyên nghiệp và chặt chẽ. Năm nay, các hồ sơ gửi về Giải thưởng Cánh én hồng đều có chất lượng cao, các thầy cô đều có quá trình cống hiến và gắn bó với công việc rất lâu dài.

Ứng viên tham gia xét chọn có người trên 20 năm, thậm chí có trường hợp đã tham gia công tác Đội trên 30 năm. Những con số này cho thấy sự tận tụy và tình cảm lớn lao của các thầy cô dành cho sự nghiệp giáo dục.

Thành tích năm nay của các thầy cô cũng rất cụ thể với các sáng kiến được thẩm định rõ ràng; đồng thời đảm bảo được yếu tố vùng miền, các cấp học (tiểu học, THCS) và có cả giáo viên là người dân tộc thiểu số.

Thành viên hội đồng xét chọn chụp ảnh lưu niệm tại buổi họp.

