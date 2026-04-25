Xe máy tông xe tải ở Lâm Đồng, 2 người thương vong

TPO - Vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe tải đông lạnh trên quốc lộ 1, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng, khiến một người chết, một nạn nhân bị thương.

Sáng 25/4, trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe tải đông lạnh khiến 2 người thương vong. Vị trí xảy ra tai nạn cách Trạm thu phí Sông Phan khoảng 700m.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h cùng ngày, xe máy biển số 49B2-187... chở một đôi nam nữ lưu thông theo hướng TPHCM đi Phan Thiết.

Khi đến khu vực trên, xe máy bất ngờ tông xe tải đông lạnh biển số 43H-042... đang chuyển hướng rẽ vào cây xăng ven đường.

Cú tông mạnh khiến xe máy văng ra giữa đường, người phụ nữ ngồi trên xe tử vong tại chỗ, còn người đàn ông bị thương được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và khám nghiệm để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã trưng cầu khám nghiệm tử thi, thu thập tài liệu, chứng cứ nhằm làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.