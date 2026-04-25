Khởi công siêu dự án cảng container hơn 45.200 tỷ đồng ở Đà Nẵng

TPO - Cảng Liên Chiểu có tổng mức đầu tư khoảng 45.268 tỷ đồng (tương đương 2 tỷ USD), được quy hoạch đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế, gồm 8 bến container với tổng chiều dài cầu cảng 2.750m, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lên đến 18.000 TEU.

Sáng 25/4, UBND TP. Đà Nẵng phối hợp với liên danh nhà đầu tư đã tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng container Liên Chiểu (phường Hải Vân, TP. Đà Nẵng).

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng lãnh đạo Trung ương và địa phương.

Thực hiện nghi lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng container Liên Chiểu.

Ngoài ra, dự án còn bố trí bến sà lan phục vụ tàu đến 5.000 tấn, góp phần giảm tải giao thông đường bộ và tối ưu chi phí logistics. Hệ thống hậu phương cảng được đầu tư đồng bộ, kết nối trực tiếp với ga Liên Chiểu, hình thành chuỗi logistics khép kín.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh: Việc khởi công dự án đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng container Liên Chiểu là một sự kiện mang tính bước ngoặt, hiện thực hóa khát vọng vươn ra biển lớn, đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm logistics và kinh tế biển hàng đầu của cả nước và khu vực. Dự án không chỉ là công trình hạ tầng mà còn là “đòn bẩy” chiến lược để thành phố bứt phá, hoàn thiện hệ sinh thái logistics hiện đại.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá, cảng Liên Chiểu là “mắt xích trọng yếu trong hạ tầng hàng hải quốc gia”, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh và nâng cao vị thế Việt Nam. Phó Thủ tướng cũng lưu ý dự án mới chỉ là bước khởi đầu, phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại buổi lễ.

Phó Thủ tướng yêu cầu các nhà đầu tư thực hiện đúng cam kết, bảo đảm tiến độ, chất lượng; đặc biệt xây dựng mô hình “cảng xanh, cảng thông minh”, bảo vệ hệ sinh thái biển và hướng tới tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời, đề nghị thành phố tiếp tục đồng hành, hoàn thiện hạ tầng kết nối và phát triển hệ sinh thái logistics phía sau cảng.

Ông Trần Văn Kỳ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hateco thay mặt Liên danh nhà đầu tư dự án cho biết: Cảng container Liên Chiểu là mắt xích quan trọng, vừa gia tăng năng lực hạ tầng, vừa góp phần khơi thông các hoạt động thương mại quy mô lớn, hướng tới hình thành cấu trúc phát triển cân bằng và bền vững cho toàn khu vực.

Ông Trần Văn Kỳ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hateco phát biểu tại buổi lễ.

Ngoài ra, dự án sẽ mang lại những giá trị kinh tế – xã hội thiết thực, tạo thêm nhiều cơ hội việc làm, góp phần hình thành đội ngũ nhân lực chất lượng cao, đồng thời đóng góp hàng chục nghìn tỷ đồng cho ngân sách địa phương.

Đại diện Liên danh nhà đầu tư cam kết tập trung mọi nguồn lực tài chính, nhân sự và công nghệ để triển khai dự án. Đồng thời, thi công đảm bảo tuyệt đối về an toàn, chất lượng và vượt tiến độ đề ra để sớm đưa bến cảng vào vận hành khai thác.

Chủ đầu tư cũng khẳng định sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về môi trường để xây dựng một "Cảng xanh", ứng dụng các giải pháp vận hành thông minh, tự động hóa, nhằm tối ưu hóa hiệu quả khai thác và năng lực cạnh tranh cho cảng biển Việt Nam.

