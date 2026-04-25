Tân cảng Sài Gòn thu phụ phí nhiên liệu từ hôm nay

Dương Hưng

TPO - Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn vừa thông báo áp dụng phụ phí biến động giá nhiên liệu đối với hoạt động giao, nhận container bằng đường bộ tại khu vực cảng Tân Cảng - Cát Lái và Cát Lái Giang Nam, từ hôm nay (25/4).

Theo đó, phụ phí không áp dụng cố định mà được thiết kế theo cơ chế trượt bậc theo giá dầu diesel (DO 0,05S) vùng 1 do Petrolimex công bố, cập nhật theo diễn biến thị trường. Chính sách chỉ kích hoạt khi giá dầu vượt ngưỡng 25.000 đồng/lít.

Cụ thể, khi giá dầu từ trên 25.000-30.000 đồng/lít, phụ phí áp dụng ở mức 35.000 đồng/container 20 feet và 50.000 đồng/container 40/45 feet. Khi giá dầu tăng lên các ngưỡng tiếp theo, mức phí được điều chỉnh tăng dần theo từng bậc trung gian.

Ở kịch bản cao, khi giá dầu vượt 45.001 đồng/lít, phụ phí được đẩy lên mức 150.000 đồng/container 20 feet và 200.000 đồng/container 40/45 feet. Toàn bộ mức phí đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và áp dụng cho cả container hàng lẫn container rỗng trong quá trình nâng hạ, giao nhận tại cảng.

Cảng Tân Cảng - Cát Lái và Cát Lái Giang Nam thông báo áp dụng thu phụ phí từ 25/4.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn cho biết, việc đưa ra chính sách mới là do giá nhiên liệu quốc tế tăng mạnh trong thời gian qua đã đẩy chi phí vận hành của doanh nghiệp cảng và logistics lên mức cao, tạo áp lực đáng kể lên hoạt động khai thác. Trong bối cảnh mặt bằng giá nhiên liệu được dự báo còn duy trì ở mức cao, việc áp dụng phụ phí nhiên liệu nhằm bù đắp phần chi phí gia tăng, đồng thời bảo đảm duy trì hoạt động ổn định và thông suốt.

“Doanh nghiệp áp dụng cơ chế phụ phí được thiết kế theo hướng linh hoạt, bám sát diễn biến giá nhiên liệu đầu vào qua đó giúp doanh nghiệp chủ động thích ứng với biến động thị trường, hạn chế rủi ro gián đoạn dịch vụ và bảo đảm chuỗi lưu thông hàng hóa tại cảng”, vị này cho hay.

Theo các doanh nghiệp xuất khẩu, cơ chế phụ phí thiết kế theo cách linh hoạt được đánh giá có tính sát thị trường, nhưng áp lực phát sinh với các doanh nghiệp là rất rõ ràng.

Đại diện một doanh nghiệp nông sản tại TPHCM cho biết, với sản lượng hàng trăm container mỗi tháng, chi phí logistics gần như “đồng biến” với giá dầu. Khi giá nhiên liệu tăng, phụ phí bị đẩy lên theo từng bậc khiến tổng chi phí đội lên nhanh chóng.

“Chỉ cần tăng vài chục nghìn đồng/container tưởng là nhỏ nhưng cộng dồn lại là con số rất lớn. Biên lợi nhuận nông sản vốn mỏng nên chi phí này gần như ăn trực tiếp vào lợi nhuận”, doanh nghiệp chia sẻ.

Doanh nghiệp xuất khẩu cho rằng, để giảm áp lực chi phí trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động mạnh, cần có sự vào cuộc từ phía chính sách theo hướng chia sẻ rủi ro hợp lý. Trước mắt, Nhà nước có thể xem xét linh hoạt các công cụ thuế, phí liên quan nhằm hạ nhiệt chi phí đầu vào cho doanh nghiệp cảng và logistics, qua đó giảm bớt áp lực phải chuyển sang phụ phí...

#Tân cảng Sài Gòn #phụ phí #phí cảng biển #chi phí logisitc #doanh nghiệp xuất khẩu #giá xăng dầu

