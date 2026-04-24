Không đánh đổi an toàn của người lao động lấy tăng trưởng kinh tế

Phan Thiên

TPO - Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Lễ phát động Tháng An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2026 diễn ra tại Quảng Ninh, sáng 24/4.

Phát biểu tại Lễ phát động, ông Đỗ Thanh Bình - Bộ trưởng Bộ Nội vụ - cho biết, việc chăm lo, cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống, vật chất, tinh thần cho nhân dân; thực hiện chính sách, pháp luật an toàn, vệ sinh lao động luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả hệ thống chính trị.

Năm 2025, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người lao động, công tác an toàn, vệ sinh lao động đã đạt được nhiều kết quả tích cực...

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng chỉ ra những thách thức, nguy cơ trong công tác an toàn, vệ sinh lao động vẫn đang hiện hữu, tác động không nhỏ đến môi trường làm việc của người lao động.

z7758114643019-0331dbc1412810bb6c38f41d040d3b13-8298.jpg
Ông Đỗ Thanh Bình - Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Phan Thiên.

Theo ông Đỗ Thanh Bình, nhiều người sử dụng lao động vẫn chưa quan tâm đến cải thiện điều kiện lao động hoặc thực hiện mang tính hình thức, đối phó. Nhiều người lao động chưa ý thức được ý nghĩa của những việc làm an toàn nên vẫn xảy ra một số vụ tai nạn thương tâm. Bộ trưởng Nội vụ khẳng định: Thông điệp xuyên suốt của chúng ta là "không được đánh đổi an toàn của người lao động lấy sản lượng và tăng trưởng kinh tế.

Với quyết tâm kiểm soát có hiệu quả tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, không lơ là, chủ quan; bảo vệ nguồn nhân lực, hướng tới một nền sản xuất an toàn, nhân văn, hiện đại, Chính phủ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026 với chủ đề "Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số". Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động Tháng Công nhân năm 2026 với chủ đề "Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động".

"Tôi tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị cao, sự đồng lòng của toàn xã hội, công tác an toàn, vệ sinh lao động sẽ có bước chuyển biến mạnh mẽ, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước", Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh.

Tai nạn lao động giảm mạnh

Theo số liệu thống kê, năm 2025, số vụ tai nạn lao động và số người bị tai nạn lao động giảm mạnh, đặc biệt là ở khu vực có quan hệ lao động.

Theo báo cáo tai nạn lao động của 34/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trên toàn quốc đã xảy ra khoảng 7.000 vụ tai nạn lao động (giảm 1.282 vụ, tương ứng với 15,47% so với năm 2024) làm 7.156 người bị nạn (giảm 1.316 người, tương ứng với 15,53% so với năm 2024).

Số vụ tai nạn lao động chết người là 621 vụ, giảm 63 vụ tương ứng 9,33% so với năm 2024; số người chết vì tai nạn lao động là 658 người, giảm 69 người tương ứng 9,49% so với năm 2024.

Bên cạnh đó, thiệt hại vật chất giảm mạnh từ hơn 42.565 tỷ đồng trong năm 2024 xuống còn 14.026 tỷ đồng trong năm 2025. Điều kiện lao động cũng được cải thiện đáng kể ở nhiều yếu tố...

