Kinh tế

Da Nang Mikazuki:

Khu nghỉ dưỡng tiên phong vận hành xanh với hệ thống tấm pin năng lượng mặt trời quy mô lớn nhất Việt Nam

PV

Trong bối cảnh ngành du lịch - khách sạn chuyển mình theo hướng phát triển bền vững, Da Nang Mikazuki Japanese Resorts & Spa đang từng bước khẳng định định hướng tiên phong thông qua chiến lược đầu tư vào năng lượng tái tạo và mô hình vận hành xanh. Không chỉ là một khu nghỉ dưỡng mang đậm dấu ấn Nhật Bản, nơi đây đang được định hình như một khu phức hợp tích hợp chuẩn quốc tế, nơi trải nghiệm du khách song hành cùng trách nhiệm môi trường.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là hệ thống tấm pin năng lượng mặt trời được triển khai trên quy mô lớn khắp toàn khu. Tận dụng nguồn năng lượng tự nhiên dồi dào tại Đà Nẵng, hệ thống này cung cấp năng lượng sạch cho nhiều hoạt động vận hành, từ chiếu sáng đến các tiện ích và hệ thống kỹ thuật, góp phần giảm đáng kể lượng khí thải carbon và hạn chế tác động đến môi trường.

Thay vì dừng ở định hướng, Da Nang Mikazuki lựa chọn cách tiếp cận thực tiễn bằng việc chuyển hóa chiến lược bền vững thành hành động cụ thể. Việc đầu tư vào năng lượng mặt trời không chỉ giúp giảm phụ thuộc vào nguồn năng lượng truyền thống mà còn tối ưu hiệu quả vận hành dài hạn, đồng thời đáp ứng xu hướng du lịch có trách nhiệm ngày càng gia tăng.

Đáng chú ý, yếu tố bền vững không làm ảnh hưởng đến chất lượng trải nghiệm mà còn trở thành giá trị gia tăng. Du khách vẫn có thể tận hưởng trọn vẹn không gian nghỉ dưỡng chuẩn Nhật Bản, công viên nước bốn mùa, hệ thống khoáng nóng onsen cùng nhiều tiện ích đa dạng trong một môi trường vận hành thân thiện hơn với tự nhiên.

Việc tiên phong triển khai hệ thống tấm pin năng lượng mặt trời quy mô lớn không chỉ mang ý nghĩa nội tại mà còn góp phần định hình xu hướng phát triển “xanh” cho ngành du lịch - khách sạn tại Việt Nam. Đây được xem là bước đi chiến lược, thể hiện tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp trong việc cân bằng giữa tăng trưởng và bảo vệ môi trường.

