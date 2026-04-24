Đón lễ lớn – Miễn phí tháng đầu tiên Bảo hiểm Rơi vỡ màn hình điện thoại từ Zalopay và Bảo hiểm PVI

Nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30/04 – 01/05, Zalopay phối hợp cùng Bảo hiểm PVI triển khai chương trình miễn phí tháng đầu tiên cho khách hàng mua Bảo hiểm Rơi vỡ màn hình điện thoại trên ứng dụng Zalopay, giúp khách hàng chủ động bảo vệ thiết bị di động của mình trên mọi hành trình.

Siêu ưu đãi cho mùa lễ hội

Mùa lễ lớn đang đến gần, nhu cầu di chuyển, du lịch và vui chơi của khách hàng tăng cao. Điện thoại di động trở thành vật dụng không thể thiếu trong mỗi hành trình, từ liên lạc, thanh toán, đặt dịch vụ đến lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.

Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng hằng ngày, điện thoại cũng dễ gặp phải các rủi ro bất ngờ như rơi, va đập, nứt hoặc vỡ màn hình. Chi phí thay màn hình thường không nhỏ, đặc biệt với các dòng smartphone có giá trị cao.

Nhằm mang đến giải pháp bảo vệ thiết thực và dễ tiếp cận, Zalopay phối hợp cùng Bảo hiểm PVI triển khai chương trình ưu đãi dành cho sản phẩm Bảo hiểm Rơi vỡ màn hình điện thoại, giúp khách hàng có thể bảo vệ thiết bị với mức phí tháng đầu tiên chỉ 0 đồng.

Thông tin chương trình:

– ƯU ĐÃI: MIỄN PHÍ THÁNG ĐẦU TIÊN SỬ DỤNG

– Đối tượng áp dụng: Tất cả khách hàng đã xác thực tài khoản Zalopay

– Thời gian áp dụng: Từ ngày 15/04/2026 cho đến khi có thay đổi

Truy cập đường dẫn tham gia tại đây.

Bảo hiểm rơi vỡ màn hình của PVI – Bảo vệ thiết thực, thủ tục đơn giản

Bảo hiểm Rơi vỡ màn hình điện thoại là sản phẩm được Bảo hiểm PVI triển khai trên ứng dụng Zalopay, với quy trình tham gia nhanh chóng, thao tác đơn giản và phù hợp với nhu cầu bảo vệ thiết bị di động của khách hàng hiện nay.

Sản phẩm mang đến các quyền lợi nổi bật:

– Bảo vệ điện thoại trước rủi ro rơi, nứt, vỡ màn hình do sự cố bất ngờ như đánh rơi, va đập trong quá trình sử dụng.

– Chi trả chi phí thay màn hình với mức bồi thường lên đến 3.000.000 đồng.

– Khi phát sinh sự cố, khách hàng có thể gửi yêu cầu bồi thường online qua cổng thông tin điện tử và mang thiết bị đến Trung tâm sửa chữa để được sửa chữa/thay thế nhanh chóng theo quy định.

Với quyền lợi rõ ràng, thủ tục đơn giản và hình thức tham gia trực tuyến, sản phẩm giúp khách hàng chủ động hơn trong việc bảo vệ smartphone trước những rủi ro thường gặp trong cuộc sống hằng ngày.

Các bước mua Bảo hiểm Rơi vỡ màn hình điện thoại trên Zalopay

Khách hàng có thể tham gia bảo hiểm chỉ với vài thao tác đơn giản trên ứng dụng Zalopay:

Bước 1: Khách hàng truy cập Zalopay > Bảo hiểm > Màn hình điện thoại và lựa chọn gói bảo hiểm.

Bước 2: Chọn “Thêm hoặc nhập mã ưu đãi”, chọn voucher ưu đãi và bấm “Xác nhận”. Khi đó khách hàng đã tham gia thành công gói bảo hiểm.

Bước 3: Sau khi tham gia thành công, khách hàng thực hiện xác thực thiết bị trên ứng dụng để kích hoạt quyền lợi bảo hiểm.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, khách hàng đã có thể tham gia Bảo hiểm Rơi vỡ màn hình điện thoại với ưu đãi miễn phí tháng đầu tiên, giúp smartphone luôn được bảo vệ an toàn hơn trong mùa cao điểm di chuyển, vui chơi và sử dụng thiết bị liên tục.

