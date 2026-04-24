Marketing và Thiết kế - 'Sân chơi' của Gen Z thời kỳ công nghệ số lên ngôi

Thị trường lao động luôn tồn tại sự lệch pha: có ngành “khát” nhân lực nhưng khó thu hút Gen Z, trong khi một số lĩnh vực lại chứng kiến lượng ứng tuyển lớn đi kèm mức cạnh tranh cao. Trong bối cảnh đó, Marketing và Thiết kế là hai ngành hiếm hoi có sự cân đối khi vừa duy trì tăng trưởng cơ hội việc làm, vừa có sức hút lớn với nhân sự trẻ.

Gen Z định hình lại “luật chơi” trong Marketing và Thiết kế

Dữ liệu từ JobsGO cho thấy, riêng trong tháng 3/2026, khoảng 65% ứng viên Gen Z (những người sinh từ năm 1997 đến năm 2012) ứng tuyển vào nhóm ngành Marketing/PR/Quảng cáo. Đây cũng là lĩnh vực dẫn đầu toàn ngành về lượng ứng viên trẻ. Ngành Thiết kế cũng ghi nhận tương tự với 62,4%.

Không quá khó hiểu khi Gen Z – thế hệ lớn lên cùng môi trường số với sự dịch chuyển xu hướng ưa chuộng từ TV truyền thống sang Tiktok, từ những tờ báo giấy sang các nền tảng nội dung đa phương tiện. Bởi vậy, ngay từ lối sống thường nhật, họ cũng có cơ hội tiếp cận từ sớm và nhanh nhạy với các công cụ đồ họa hiện đại hay cập nhật nhanh chóng các xu hướng (trend) mới nổi.

Các doanh nghiệp hiện nay cũng ưu tiên tìm kiếm những gương mặt trẻ này, bởi họ chính là những người hiểu rõ nhất Insight (sự thật ngầm hiểu) của tệp khách hàng tương lai. Họ sẽ biến những chiến dịch truyền thông và ấn phẩm thiết kế thoát khỏi sự rập khuôn, thay vào đó là tính cá nhân hóa và trải nghiệm người dùng.

Tăng trưởng song hành giữa tuyển dụng và ứng tuyển

Một trong những điểm đáng chú ý của ngành Marketing trong tháng 3/2026 là sự tăng trưởng đồng thời ở cả hai phía: nhu cầu tuyển dụng và lượng ứng viên. Cụ thể, số tin tuyển dụng trong lĩnh vực này trên nền tảng JobsGO tăng 24,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời lượng ứng tuyển tăng 8,5%. Với hơn 2.500 tin đăng và trên 17.000 lượt ứng tuyển, Marketing trở thành ngành có sức hút lớn nhất tháng.

Diễn biến này cho thấy nhu cầu nhân sự trong ngành không chỉ duy trì mà còn mở rộng theo sự phát triển của thị trường tiêu dùng. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong quý I/2026 đạt hơn 1.900 nghìn tỷ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ. Khi hoạt động tiêu dùng tăng trưởng, các doanh nghiệp có xu hướng đầu tư nhiều hơn vào hoạt động tiếp thị và xây dựng thương hiệu, kéo theo nhu cầu về nhân lực Marketing. Trong đó, Digital Marketing tiếp tục dẫn dắt đà tăng, khi nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư vào Marketing chuyển đổi, sáng tạo nội dung và phân tích dữ liệu.

Tại các đô thị lớn, nhu cầu tuyển dụng trong lĩnh vực này tiếp tục tập trung cao. Đặc biệt, thị trường việc làm TP.HCM vẫn là điểm đến của nhiều ứng viên trẻ theo đuổi ngành sáng tạo, nhờ sự hiện diện của các tập đoàn đa quốc gia, agency quảng cáo và các startup công nghệ.

Trong khi đó, ngành Thiết kế dù không có mức tăng trưởng tuyển dụng mạnh như Marketing, vẫn duy trì vai trò quan trọng trong hệ sinh thái truyền thông và thương hiệu. Nhu cầu về thiết kế đồ họa, UI/UX hay sản xuất nội dung hình ảnh vẫn tiếp tục gắn liền với sự phát triển của thương mại điện tử và truyền thông số.

Cạnh tranh cao nhưng cơ hội không thu hẹp

Với trung bình khoảng 6,7 ứng viên cho mỗi vị trí trong ngành Marketing và 6,2 ứng viên/vị trí trong ngành Thiết kế, mức độ cạnh tranh của hai lĩnh vực này đang cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung.

Trên thực tế, khi số lượng ứng viên tăng, doanh nghiệp có nhiều lựa chọn hơn và có xu hướng tìm kiếm những hồ sơ thể hiện rõ năng lực thực tế. Quá trình tuyển dụng trở nên chọn lọc hơn, nhưng không đồng nghĩa với việc cơ hội bị thu hẹp.

Đối với các bạn trẻ, thách thức lớn nhất không phải là cạnh tranh với các thế hệ đi trước vốn có bề dày kinh nghiệm, mà làm sao để nổi bật giữa “biển” hồ sơ các ứng viên trẻ tiềm năng. Một bản Portfolio ấn tượng ngày nay cần có dẫn chứng cụ thể về hiệu quả chuyển đổi và tư duy dựa trên dữ liệu.

Đặc biệt, việc thành thạo các công cụ hỗ trợ sáng tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần trở thành tiêu chí đầu vào. Theo Báo cáo Thị trường lao động 2025-2026 của JobsGO gần đây, Marketing (58,2%) và Thiết kế (26,7%) đều lọt Top 5 các bộ phận có tỷ lệ doanh nghiệp yêu cầu trang bị kiến thức và kỹ năng AI.

Có thể thấy, Marketing và Thiết kế vẫn là những lĩnh vực có dư địa phát triển trong bối cảnh thị trường tiêu dùng và môi trường số tiếp tục mở rộng. Bởi lẽ, thị trường luôn có chỗ cho những người tài năng và biết dùng sáng tạo để tạo ra giá trị thực tế cho doanh nghiệp.