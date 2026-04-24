Đạm Phú Mỹ đặt mục tiêu 17.600 tỷ đồng, tăng tốc chuyển dịch xanh và mở rộng hóa chất

Sáng 23/4, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ, mã DPM) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên, thông qua nhiều nội dung quan trọng về kết quả kinh doanh, kế hoạch năm 2026 và định hướng phát triển dài hạn.

Các nội dung trình đại hội nhận được sự đồng thuận cao, tạo nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng mới, trong đó nổi bật là chiến lược chuyển dịch sang sản phẩm xanh và mở rộng lĩnh vực hóa chất.

Năm 2025, Phú Mỹ duy trì vận hành ổn định, tối ưu công suất với sản lượng urê đạt gần 889 nghìn tấn, NPK hơn 203 nghìn tấn, tăng mạnh 53% so với năm trước. Mảng hóa chất và thương mại tiếp tục tăng trưởng, góp phần đa dạng hóa nguồn thu.

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, doanh nghiệp vẫn ghi nhận kết quả vượt xa kế hoạch. Doanh thu hợp nhất đạt hơn 17.074 tỷ đồng, hoàn thành 133% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 1.352 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần mục tiêu đề ra.

Ông Lê Xuân Huyên phát biểu tại phiên họp

Ở mảng đầu tư, năm 2026 Phú Mỹ dự kiến dành hơn 1.164 tỷ đồng để triển khai các dự án mới, trong đó có dự án sản xuất H2O2 (oxy già), đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm gia tăng giá trị sản phẩm.

Kết quả quý I/2026 cho thấy tín hiệu tích cực khi doanh thu ước đạt 5.706 tỷ đồng, hoàn thành 150% kế hoạch quý và 32% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 515 tỷ đồng, tương đương 61% kế hoạch cả năm. Diễn biến này phản ánh hiệu quả điều hành linh hoạt trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng và cạnh tranh quốc tế gia tăng.

Ông Nguyễn Xuân Hòa phát biểu tại phiên họp

Tại đại hội, cổ đông cũng tập trung chất vấn về tác động của căng thẳng Trung Đông tới giá khí đầu vào, triển vọng thị trường phân bón và chiến lược sản phẩm mới. Ban lãnh đạo doanh nghiệp khẳng định sẽ chủ động thích ứng, đồng thời duy trì định hướng phát triển bền vững, minh bạch và dài hạn.

Đại diện cổ đông lớn là Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), ông Lê Xuân Huyên – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành Petrovietnam ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của tập thể người lao động DPM trong việc vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để đạt được những thành tựu nổi bật trong năm 2025, qua đó đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của Petrovietnam cũng như nền kinh tế đất nước.

Để hoàn thành kế hoạch năm, lãnh đạo Petrovietnam đề nghị DPM tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc đảm bảo các nhà máy vận hành an toàn, ổn định; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án mới; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển các sản phẩm mới theo hướng thân thiện môi trường, sản phẩm xanh và các sản phẩm trong lĩnh vực hóa chất; đồng thời tiếp tục quan tâm, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Chúc mừng các thành viên vừa trúng cử HĐQT, BKS và chia tay thành viên được miễn nhiệm

Liên quan công tác nhân sự, các cổ đông đã bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT (trong đó có 1 thành viên độc lập), và miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát. Việc kiện toàn bộ máy được thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển, theo quy định của pháp luật và theo thông lệ quản trị tiên tiến của quốc tế. Kết quả, ông Cao Chí Kiên trúng cử Thành viên HĐQT, ông Triệu Quốc Tuấn trúng cử Thành viên HĐQT độc lập, ông Nguyễn Công Minh trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát, miễn nhiệm ông Huỳnh Kim Nhân - Trưởng Ban Kiểm soát.

Ông Nguyễn Xuân Hòa tiếp tục giữ vị trí Chủ tịch HĐQT; ông Phan Công Thành tiếp tục là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc.