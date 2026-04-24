Diễn đàn kinh tế tư nhân năm 2026 ghi dấu ấn sự dịch chuyển

Ngày 23/4, tại tỉnh Tây Ninh, Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2026 diễn ra phiên đối thoại thứ ba vòng địa phương.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh - bày tỏ ấn tượng sức hút và đánh giá cao sự dịch chuyển, đổi mới tư duy và phương thức tổ chức.
Theo ông Hùng, trước đây, diễn đàn thường diễn ra theo hướng doanh nghiệp trình bày khó khăn, vướng mắc để kiến nghị chính quyền địa phương xem xét, tháo gỡ. Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 đã có sự thay đổi quan trọng với một tinh thần hoàn toàn khác: Cùng nhau đóng góp kiến tạo, chủ động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật.
Điều này không chỉ là sự thay đổi về hình thức, mà là sự thay đổi về vị thế - từ "người đề nghị" trở thành "người đồng hành" trong quá trình hoạch định chính sách.
Chính sách, pháp luật được xây dựng từ nền tảng đó sẽ trở thành hành lang bền vững để các doanh nghiệp và địa phương cùng triển khai, thực thi lâu dài.
Ông Hùng cho biết thêm, điều đáng trân trọng là các doanh nghiệp, nhà khoa học và chuyên gia đã đầu tư rất nghiêm túc, chuẩn bị những bài tham luận và diễn giải có chiều sâu, thể hiện tâm huyết và trách nhiệm cao với sự phát triển chung.
“Từ góc nhìn của lãnh đạo địa phương, tôi nhận thấy các ý kiến chuyên gia không chỉ chỉ ra những vấn đề cần giải quyết, mà còn giúp định vị lại tiềm năng, lợi thế của địa phương một cách rõ nét hơn. Từ đó, chúng tôi có thể kết nối, xâu chuỗi thành những định hướng chiến lược phù hợp, làm nền tảng cho quá trình phát triển trong giai đoạn tới”, ông Hùng nói.
Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 được T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt chỉ đạo, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức.
Diễn đàn năm nay với chủ đề “Kinh tế tư nhân Việt Nam: Đột phá thể chế - Hợp lực công tư - Chinh phục kỷ nguyên vươn mình” nhằm thiết thực triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng cùng hệ thống các Nghị quyết chiến lược của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.
Diễn đàn năm nay được thiết kế với kỳ vọng trở thành đòn bẩy thực chất, đề xuất các cơ chế đột phá nhằm khơi thông nguồn lực, đưa khu vực kinh tế tư nhân thực sự trở thành lực lượng tiên phong, hợp lực cùng các thành phần kinh tế khác đồng hành cùng đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình và thịnh vượng.
Diễn đàn năm 2026 gồm 3 vòng đối thoại liên thông. Vòng thứ nhất (diễn ra từ tháng 3-8) tại 31 tỉnh, thành phố nhằm tập trung xúc tiến thương mại và thu thập dữ liệu sâu rộng tại cơ sở. Vòng thứ hai sẽ triển khai các bàn tròn kết nối nội lực cấp miền tại Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng vào tháng 9 nhằm trực diện mổ xẻ thực trạng và đề xuất giải pháp cho những vấn đề "nóng" nhất của doanh nghiệp. Phiên toàn thể cấp cao dự kiến diễn ra vào tháng 10/2026, tập trung thảo luận 4 trụ cột nội dung trọng tâm.