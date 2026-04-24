Diễn đàn kinh tế tư nhân năm 2026 ghi dấu ấn sự dịch chuyển

Ngày 23/4, tại tỉnh Tây Ninh, Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2026 diễn ra phiên đối thoại thứ ba vòng địa phương.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh - bày tỏ ấn tượng sức hút và đánh giá cao sự dịch chuyển, đổi mới tư duy và phương thức tổ chức.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tại Diễn đàn. Ảnh: BTC.

Theo ông Hùng, trước đây, diễn đàn thường diễn ra theo hướng doanh nghiệp trình bày khó khăn, vướng mắc để kiến nghị chính quyền địa phương xem xét, tháo gỡ. Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 đã có sự thay đổi quan trọng với một tinh thần hoàn toàn khác: Cùng nhau đóng góp kiến tạo, chủ động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật.

Điều này không chỉ là sự thay đổi về hình thức, mà là sự thay đổi về vị thế - từ "người đề nghị" trở thành "người đồng hành" trong quá trình hoạch định chính sách.

Chính sách, pháp luật được xây dựng từ nền tảng đó sẽ trở thành hành lang bền vững để các doanh nghiệp và địa phương cùng triển khai, thực thi lâu dài.

Ông Hùng cho biết thêm, điều đáng trân trọng là các doanh nghiệp, nhà khoa học và chuyên gia đã đầu tư rất nghiêm túc, chuẩn bị những bài tham luận và diễn giải có chiều sâu, thể hiện tâm huyết và trách nhiệm cao với sự phát triển chung.

“Từ góc nhìn của lãnh đạo địa phương, tôi nhận thấy các ý kiến chuyên gia không chỉ chỉ ra những vấn đề cần giải quyết, mà còn giúp định vị lại tiềm năng, lợi thế của địa phương một cách rõ nét hơn. Từ đó, chúng tôi có thể kết nối, xâu chuỗi thành những định hướng chiến lược phù hợp, làm nền tảng cho quá trình phát triển trong giai đoạn tới”, ông Hùng nói.