G-Group 'bắt tay' FuriosaAI kiến tạo hệ sinh thái chip AI tại Việt Nam

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc diễn ra ngày 23/4, Tập đoàn Công nghệ G-Group đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với FuriosaAI - kỳ lân công nghệ Hàn Quốc cùng Saigontel, KTNF và ECV, với vai trò mở rộng thị trường ứng dụng và thúc đẩy quá trình thương mại hóa chip AI tại Việt Nam.

Thỏa thuận mở ra bước đi chiến lược nhằm hình thành hệ sinh thái chip AI đầu tiên mang dấu ấn "Make in Vietnam", đưa doanh nghiệp Việt tiến vào phần giá trị cao nhất của chuỗi công nghệ trí tuệ nhân tạo - nơi quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế quốc gia trong kỷ nguyên số.

Chip AI - Lớp hạ tầng quyết định năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên số

Sự bùng nổ của AI tạo sinh và các mô hình ngôn ngữ lớn đã đẩy nhu cầu tính toán lên mức chưa từng có, buộc các trung tâm dữ liệu toàn cầu phải tái cấu trúc hạ tầng. Trọng tâm đầu tư dịch chuyển rõ rệt từ phần mềm sang phần cứng chuyên dụng, trong đó chip AI giữ vai trò then chốt. Mỹ, Hàn Quốc và nhiều nền kinh tế lớn đã đưa chip AI vào nhóm ưu tiên chiến lược trong chính sách công nghiệp, coi đây là nền tảng cạnh tranh dài hạn của quốc gia.

Chip AI, đặc biệt là dòng AI Accelerator, được thiết kế để xử lý các phép tính ma trận phức tạp, giúp tăng tốc độ phản hồi, giảm năng lượng tiêu thụ và kiểm soát chi phí vận hành ở quy mô lớn. Trong chuỗi giá trị AI, inference là giai đoạn trực tiếp tạo ra doanh thu khi mô hình được triển khai vào thực tế. Vì vậy, năng lực tối ưu inference không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà là điều kiện để AI có thể thương mại hóa bền vững.

Trong làn sóng đó, FuriosaAI - kỳ lân công nghệ của Hàn Quốc đang phát triển dòng AI Accelerator, tối ưu cho inference với hiệu suất xử lý cao. Đây là lớp công nghệ lõi mà G-Group lựa chọn tiếp cận, thay vì dừng ở khâu ứng dụng bề mặt thường thấy trên thị trường.

G-Group: Đưa chip AI từ công nghệ lõi vào giá trị thực tiễn

Cấu trúc hợp tác được phân vai rõ ràng, trong đó mỗi đơn vị đóng góp một năng lực cốt lõi, bổ trợ cho nhau trong cùng một định hướng chung. FuriosaAI mang đến công nghệ lõi trong thiết kế AI Accelerator - nền tảng trung tâm của toàn bộ hợp tác. KTNF kết nối chuyên gia và công nghệ, đồng thời tư vấn triển khai và nội địa hóa giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn tại Việt Nam. Saigontel tập trung phát triển hạ tầng khu công nghiệp công nghệ cao và xem xét khả năng hỗ trợ xây dựng nhà máy sản xuất chip. ECV hỗ trợ kết nối với các nhà đầu tư, tổ chức tài chính và tư vấn các cấu trúc tài chính phù hợp.

Giữ vai trò là chủ thể trực tiếp triển khai ứng dụng cũng như phát triển thị trường, G-Group sẽ đưa toàn bộ chuỗi giá trị công nghệ cao chạm đến thực tế, có khả năng thương mại hóa và mở rộng bền vững. Đây là vai trò mang tính kiến tạo, không chỉ là một bên tham gia.

Từ thỏa thuận hợp tác đến hệ sinh thái: Tư duy chuỗi giá trị hoàn chỉnh

Theo nội dung ký kết, các bên thống nhất triển khai hợp tác theo lộ trình gồm giai đoạn nghiên cứu khả thi và giai đoạn thương mại hóa. Song song, các bên sẽ xem xét xây dựng hạ tầng AI, thành lập Trung tâm R&D chung tại Việt Nam để từng bước phát triển chip AI Accelerator chuyên dụng, ứng dụng trong trung tâm dữ liệu, đô thị thông minh và các mô hình IoT/Edge AI.

Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực cũng được đặt ở vị trí ưu tiên. Các bên hướng tới đào tạo đội ngũ kỹ sư thiết kế chip, chuyển giao tri thức vận hành và hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu tại Việt Nam, thay vì phụ thuộc vào chuyên gia nước ngoài.

Giá trị cốt lõi của mô hình hợp tác nằm ở tư duy hệ sinh thái. Thay vì dừng ở triển khai sản phẩm đơn lẻ, mô hình hướng tới chuỗi giá trị hoàn chỉnh: từ nghiên cứu, đào tạo, hạ tầng công nghiệp đến thương mại hóa. Với vai trò điều phối và phát triển thị trường, G-Group trở thành nhân tố kết nối công nghệ lõi với nhu cầu ứng dụng thực tế, trực tiếp đưa chip AI vào các bài toán của xã hội số và nền kinh tế số.

Định vị G-Group trong cấu trúc công nghệ cao của tương lai

Sự kiện ký kết diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc đang được hiện thực hóa ngày càng rõ nét, đặc biệt trong lĩnh vực bán dẫn và công nghệ cao. Việc G-Group đảm nhận vai trò là mắt xích trọng tâm trong một thỏa thuận về chip AI cho thấy bước dịch chuyển chiến lược của doanh nghiệp khi tiến sâu vào lớp hạ tầng nền tảng, hướng tới thúc đẩy năng lực cạnh tranh dài hạn của ngành công nghệ Việt Nam.

Với thỏa thuận này, G-Group không chỉ mở rộng hoạt động kinh doanh mà còn từng bước xác lập vai trò trong cấu trúc công nghệ cao của tương lai, hiện thực hóa tầm nhìn kiến tạo các giải pháp công nghệ thương hiệu Việt đáp ứng chuẩn mực quốc tế, đúng với sứ mệnh "Make in Vietnam" mà Tập đoàn đã kiên định theo đuổi.