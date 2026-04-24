Đại hội đồng cổ đông MSB: Thông qua phương án tăng vốn lên 37.440 tỷ đồng – tiếp đà tăng trưởng bền vững

Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó nổi bật là phương án tăng vốn từ 31.200 tỷ đồng lên 37.440 tỷ đồng theo hình thức phát hành cổ phiếu với tỷ lệ 20% từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Tăng vốn điều lệ và mục tiêu lợi nhuận trước thuế 8.000 tỷ đồng

Sáng ngày 24/4, MSB tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ 35 tại Hội sở Hà Nội. Bên cạnh việc điểm lại kết quả hoạt động năm 2025, Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh của ngân hàng trong năm 2026 và phương án tăng vốn điều lệ. Trong bối cảnh kinh tế dự báo tiếp tục có nhiều biến động, Đại hội đã thống nhất định hướng điều hành năm 2026 theo hướng thận trọng, tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động và kiểm soát rủi ro. Theo đó, MSB đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 460.000 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2025; vốn huy động tại thị trường I và trái phiếu huy động vốn đạt 280.000 tỷ đồng, tăng 24% so với năm trước. Tổng dư nợ tín dụng được ngân hàng kỳ vọng tăng 18% lên 244.000 tỷ đồng (*) . Lợi nhuận trước thuế dự kiến tăng 13% so với năm 2025, đạt 8.000 tỷ đồng. Song song với mục tiêu về tăng trưởng, MSB tiếp tục duy trì mức kiểm soát nợ xấu ở mức dưới 3% theo quy định.

Bên cạnh đó, nhằm củng cố năng lực cạnh tranh, vị thế về vốn điều lệ, đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn tài chính cũng như củng cố bộ đệm vốn, Đại hội đồng cổ đông đã đồng thuận phương án tăng vốn điều lệ lên 37.440 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu tỷ lệ 20% từ nguồn vốn chủ sở hữu. Số lượng cổ phiếu tối đa phát hành thêm là 624 triệu, không bị hạn chế chuyển nhượng. Kế hoạch và thời gian triển khai cụ thể được cổ đông giao ngân hàng thực hiện trong năm 2026, tùy theo diễn biến thị trường và tình hình kinh doanh của MSB.

Kế hoạch tăng vốn từ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm nay của MSB tiếp tục khẳng định hiệu quả đầu tư cho các cổ đông cũng như đảm bảo tối ưu hóa lợi ích từ tiềm năng của cổ phiếu MSB. Đồng thời, điều này cũng chứng minh năng lực của ngân hàng trong việc duy trì tốt khả năng tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, cũng như đảm bảo các tỷ lệ an toàn mỗi năm đạt được như chiến lược đã đề ra.

Hoàn thiện hệ sinh thái: Bước đi chiến lược với TNEX và Quỹ đầu tư

Cùng với việc củng cố năng lực tài chính, MSB tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện hệ sinh thái tài chính thông qua các định hướng chiến lược đã được Đại hội thông qua. Cụ thể, Ngân hàng trình kế hoạch góp vốn, mua cổ phần tại một công ty quản lý quỹ nhằm chuyển đổi đơn vị này thành công ty con, qua đó mở rộng năng lực cung cấp sản phẩm đầu tư và quản lý tài sản. Đồng thời, MSB cũng trình phương án chuyển đổi Công ty Tài chính TNHH MTV TNEX từ mô hình công ty tài chính chuyên biệt sang công ty tài chính tổng hợp, hướng tới đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Thực tế, trong năm 2025, TNEX hoạt động tích cực với các chỉ số tài chính tăng trưởng vượt trội như: Tổng tài sản tăng 84% so với năm 2024, đạt 7.017 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 3.805 tỷ đồng, tăng 114%, tổng doanh thu đạt 699 tỷ đồng, tăng 95%. Trên nền tảng này, sau khi chuyển đổi mô hình, TNEX được kỳ vọng tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao với mục tiêu tổng tài sản tăng 20%, dư nợ tín dụng dự kiến tăng trên 100%, doanh thu dự kiến tăng gần 200% và lợi nhận trước thuế dự kiến tăng trên 700%.

Lợi nhuận Q1/2026 đạt 1.890 tỷ đồng, tạo đà bứt phá cho kế hoạch 8.000 tỷ đồng cả năm

Bám sát kế hoạch năm, kết quả kinh doanh quý I/2026 của MSB ghi nhận những tín hiệu tích cực, phản ánh sự ổn định trong hoạt động cốt lõi và hiệu quả điều hành. Cụ thể, lũy kế 3 tháng đầu năm 2026, MSB ghi nhận lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt gần 1.890 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ và hoàn thành gần 24% kế hoạch năm. Tổng tài sản hợp nhất tại thời điểm 31/3/2026 đạt gần 413.000 tỷ đồng, tiếp tục xu hướng tăng trưởng so với cuối năm 2025. Các chỉ số hiệu quả hoạt động được duy trì ở mức hợp lý với ROA đạt 1,55%, ROE đạt 14,14% và NIM đạt 3,23%, trong bối cảnh mặt bằng lãi suất và thị trường tài chính còn nhiều biến động. Đồng thời, Ngân hàng tiếp tục kiểm soát tốt chi phí vận hành với tỷ lệ CIR giảm xuống 34,51%, cho thấy hiệu quả trong việc tối ưu hóa hoạt động. Tiền gửi không kỳ hạn (CASA) chiếm tỷ lệ 26,5%, phù hợp với diễn biến mùa vụ đầu năm và kỳ vọng cải thiện trong các quý tiếp theo.

Công tác quản trị rủi ro tiếp tục được MSB chú trọng với các chỉ số an toàn được duy trì trong ngưỡng kiểm soát. Tại thời điểm cuối quý I/2026, tỷ lệ nợ xấu hợp nhất (NPL) ở mức 1,88%; tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LDR) đạt 62,91%, trong khi tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn (MTLT) ở mức 25,76%, đảm bảo tuân thủ quy định và duy trì thanh khoản an toàn.

Tích hợp ESG vào chiến lược kinh doanh - Nền tảng cho sự tăng trưởng bền vững và dài hạn

Năm 2026 đánh dấu bước ngoặt của MSB trong việc thực thi chiến lược ESG. Dự kiến trong nửa đầu năm 2026, MSB sẽ hoàn thiện và ban hành Chiến lược ESG đồng thời tiến hành triển khai Lộ trình ESG 5 năm. Cụ thể, Ngân hàng sẽ giới thiệu sáng kiến ESG tới toàn hệ thống, thống nhất mục tiêu ESG với các đơn vị liên quan, đồng thời tích hợp 3 trụ cột ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) cùng hệ thống chỉ số đo lường vào chiến lược kinh doanh tổng thể. Các mục tiêu, KPI theo từng trụ cột sẽ được phân bổ cụ thể cho từng đơn vị, đảm bảo tính khả thi và đồng bộ với lộ trình chuyển đổi số, tăng trưởng xanh. Qua đó, MSB không chỉ củng cố năng lực quản trị ESG mà còn hướng tới tích hợp ESG vào mọi quyết định và hoạt động hằng ngày, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng bền vững đưa ESG trở thành văn hóa tổ chức, hướng tới mục tiêu Net Zero và giá trị bền vững lâu dài cho cổ đông, khách hàng và cộng đồng.

Những định hướng và kế hoạch được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thông qua sẽ là cơ sở quan trọng để Ngân hàng tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu của năm 2026 và duy trì đà tăng trưởng trong thời gian tới.

(*) Phụ thuộc vào sự phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước từng thời kỳ