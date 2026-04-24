Giá dầu thế giới vượt 106 USD/thùng

TPO - Giá dầu thế giới tăng khi thị trường lo ngại rủi ro nguồn cung gia tăng, căng thẳng tại Trung Đông có dấu hiệu nóng trở lại.

Theo Reuters, giá dầu thế giới tăng do lo ngại về sự leo thang quân sự mới ở Trung Đông, sau khi Iran công bố đoạn video quay cảnh biệt kích lên tàu chở hàng ở eo biển Hormuz.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/4, theo Reuters, giá dầu Brent tăng 3,1%, lên mức 105,07 USD/thùng. Còn giá dầu WTI tăng 3,11%, lên mức 95,85 USD/thùng. Đến phiên giao dịch 24/4, giá dầu có xu hướng đi lên.

Giá dầu bật tăng do lo ngại căng thẳng Trung Đông leo thang. Ảnh: Reuters.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 1,23 USD/thùng, tương đương 1,17%, lên 106,3 USD/thùng, trong khi giá dầu West Texas Intermediate giao kỳ hạn tăng 1,07 USD/thùng, tương đương 1,12%, lên 96,92 USD/thùng.

Nhà nghiên cứu trưởng về năng lượng và hóa chất tại China Futures Mingyu Gao nhận định tình trạng gián đoạn kéo dài ở eo biển Hormuz có thể đẩy lượng tồn kho dầu thô; sản phẩm lọc dầu toàn cầu xuống dưới mức thấp nhất theo mùa trong 5 năm (khả năng xảy ra vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6). Điều đó làm tăng thêm phí bảo hiểm rủi ro nguồn cung vào giá dầu.

Ngân hàng Dự trữ Liên bang Dallas cho biết, cuộc khảo sát với 120 lãnh đạo doanh nghiệp dầu khí trong tháng này cho thấy 39% kỳ vọng hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz sẽ trở lại bình thường vào tháng 8 và 26% dự báo điều đó xảy ra vào tháng 11.

Theo Fed Dallas, 20% số lãnh đạo được khảo sát trong giai đoạn 15-20/4 tin rằng lưu thông qua tuyến đường thủy này sẽ trở lại bình thường ngay trong tháng 5.

Thị trường dầu đang bị chi phối bởi các thông tin trái chiều, khi vừa có tín hiệu gia hạn ngừng bắn vừa xuất hiện những tuyên bố cứng rắn từ phía Mỹ. Hãng thông tấn Fars đưa tin, quân đội Iran đã chuẩn bị một "danh sách mục tiêu" nhằm đáp trả trong trường hợp Mỹ tái diễn các hành động quân sự, dựa trên nguyên tắc "có đi có lại".

Hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz tiếp tục chịu sức ép đáng kể. Ảnh: Al Jazeera.

Theo đó, nếu Mỹ hoặc Israel tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran, Tehran sẽ nhắm vào những nhà máy điện tại Israel và các đồng minh của Mỹ trong khu vực Trung Đông.

Trong kịch bản Mỹ tiếp tục phong tỏa hải quân, Iran cảnh báo sẽ đóng cửa Bab el-Mandeb và rải thủy lôi tại eo biển Hormuz - hai tuyến hàng hải có ý nghĩa sống còn với thương mại năng lượng toàn cầu.

