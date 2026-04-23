Hội chợ Hùng Vương - điểm hẹn xúc tiến thương mại quy mô lớn trên đất Tổ

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Hội chợ Hùng Vương phục vụ nhân dân và du khách về dự Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa, Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Hội chợ năm nay quy tụ gần 400 gian hàng, trong đó khoảng 250 gian hàng được hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia, thu hút gần 200 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, sự tham gia của nhiều địa phương từ miền núi phía Bắc đến các trung tâm kinh tế lớn như Hà Nội, TPHCM, cùng các doanh nghiệp tiêu biểu như Honda Việt Nam, Toyota Việt Nam, Piaggio Việt Nam… đã tạo nên bức tranh đa sắc về năng lực sản xuất và tiềm năng thị trường.

Điểm nổi bật của Hội chợ Hùng Vương nằm ở vai trò “cầu nối” giữa các chủ thể trong nền kinh tế. Tại đây, các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền có cơ hội tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng và đối tác phân phối. Không gian hội chợ vì thế không chỉ là nơi trưng bày mà còn là “sàn giao dịch mở”, nơi các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, hội chợ năm nay ghi nhận sự thay đổi trong cách thức xúc tiến thương mại. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động kết hợp bán hàng trực tiếp với livestream, quảng bá trên nền tảng số, từng bước thích ứng với xu hướng tiêu dùng mới. Điều này không chỉ giúp gia tăng hiệu quả bán hàng mà còn mở ra hướng đi bền vững cho các cơ sở sản xuất, đặc biệt ở khu vực nông thôn.

Gắn với không gian văn hóa lễ hội Đền Hùng, Hội chợ Hùng Vương còn mang đậm yếu tố trải nghiệm. Du khách về với Đất Tổ không chỉ tham gia các hoạt động tín ngưỡng, văn hóa mà còn có cơ hội tiếp cận, lựa chọn những sản phẩm đặc trưng của nhiều vùng miền. Qua đó, hội chợ góp phần kích cầu tiêu dùng nội địa, lan tỏa cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” một cách thiết thực và gần gũi.

Diễn ra từ ngày 22 đến 28/4/2026, Hội chợ Hùng Vương không chỉ là hoạt động kinh tế đơn thuần mà còn hướng tới việc gắn kết hiệu quả giữa phát triển kinh tế với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Từ một sự kiện thương mại địa phương, hội chợ đang từng bước vươn lên trở thành điểm hẹn xúc tiến thương mại lớn, góp phần thúc đẩy liên kết vùng và phát triển kinh tế bền vững.