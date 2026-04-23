Kinh tế

PVcomBank lần thứ 8 liên tiếp được vinh danh trong Bảng xếp hạng FAST500

P.V

Năm 2026, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) tiếp tục khẳng định vị thế khi lần thứ 8 liên tiếp được vinh danh trong Bảng xếp hạng FAST500 – Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam. Đồng thời, PVcomBank cũng đã 5 lần góp mặt trong Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc Việt Nam (Top 50 Vietnam Best Growth). Đây là minh chứng rõ nét cho năng lực tăng trưởng bền vững, hiệu quả và định hướng phát triển nhất quán của Ngân hàng qua các năm.

Lần thứ 8 liên tiếp PVcomBank được vinh danh trong Bảng xếp hạng FAST500

FAST500 là bảng xếp hạng uy tín do Vietnam Report công bố thường niên từ năm 2011, dựa trên hệ thống tiêu chí đánh giá độc lập theo chuẩn mực quốc tế. Trong những năm gần đây, bảng xếp hạng không chỉ đo lường tốc độ tăng trưởng doanh thu mà còn chú trọng đến các yếu tố như hiệu quả vận hành, năng lực quản trị và khả năng thích ứng của doanh nghiệp trước biến động thị trường.

Việc tiếp tục được vinh danh trong cả FAST500 và Top 50 Vietnam Best Growth năm 2026 cho thấy PVcomBank không chỉ duy trì tốc độ tăng trưởng mà còn đảm bảo chất lượng và tính bền vững trong hoạt động.

Kết quả này được củng cố bởi những chuyển biến tích cực trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Năm 2025, PVcomBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 1.690 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.375 tỷ đồng, gấp hơn 11 lần cùng kỳ. Động lực tăng trưởng đến từ việc Ngân hàng chủ động triển khai rà soát, tái cấu trúc toàn diện danh mục tín dụng, đẩy mạnh thu hồi nợ và tối ưu hóa hiệu quả các tài sản sinh lời, qua đó cải thiện rõ rệt chất lượng hoạt động.

Ông Nguyễn Thành Công – Giám đốc vùng 4, 5, Khối KHCN PVcomBank đại diện Ngân hàng nhận giải thưởng Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam

Bên cạnh đó, quy mô tín dụng tiếp tục được mở rộng theo hướng kiểm soát rủi ro chặt chẽ. Tính đến cuối năm 2025, dư nợ cho vay khách hàng của PVcomBank đạt hơn 151 nghìn tỷ đồng, tăng 31,7% so với đầu năm; huy động từ khách hàng đạt trên 201 nghìn tỷ đồng, tăng 18,5%, trong đó tiền gửi từ khách hàng cá nhân tăng trưởng hơn 25%, góp phần củng cố nền tảng vốn ổn định và bền vững cho Ngân hàng.

Song song với FAST500, Top 50 Vietnam Best Growth tôn vinh những doanh nghiệp tiêu biểu duy trì được tăng trưởng ổn định, hiệu quả và bền vững trong dài hạn, những yếu tố ngày càng trở thành tiêu chí cốt lõi trong giai đoạn phát triển mới của nền kinh tế.

Chia sẻ về kết quả này, đại diện lãnh đạo PVcomBank cho biết: “Trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động và sự cạnh tranh ngày càng khắt khe, PVcomBank xác định ưu tiên hàng đầu là củng cố nền tảng quản trị, kiểm soát rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động. Việc tiếp tục được ghi nhận trong Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam và được tôn vinh trong Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc Việt Nam là sự khẳng định cho định hướng phát triển bền vững mà Ngân hàng đang kiên định theo đuổi”.

Ông Ngô Hồng Dương – Giám đốc vùng 7, Khối KHCN đại diện Ngân hàng nhận giải thưởng Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc Việt Nam

Trong bối cảnh kinh tế giai đoạn 2025–2026 ghi nhận nhiều biến động từ môi trường toàn cầu, cùng với sự phân hóa ngày càng rõ nét giữa các doanh nghiệp, bài toán tăng trưởng không còn đơn thuần là mở rộng quy mô mà chuyển dịch sang nâng cao chất lượng và hiệu quả. Việc duy trì hiện diện trong cả FAST500 và Top 50 Vietnam Best Growth cho thấy PVcomBank đang từng bước thích ứng với bối cảnh mới, kiên định với chiến lược tăng trưởng an toàn, hiệu quả và bền vững.

