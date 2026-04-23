Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng vượt Jack Ma

TPO - Phiên giao dịch ngày 23/4, đà đi lên chủ yếu đến từ VIC và VCB, trong đó VIC lập đỉnh lịch sử, kéo theo vốn hóa Vingroup tăng mạnh và đưa tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lên gần 35 tỷ USD.

Phiên giao dịch tiếp tục ghi nhận trạng thái “xanh vỏ, đỏ lòng” khi chỉ số tăng điểm nhưng phần lớn cổ phiếu lại giảm. Động lực chính đến từ hai “đầu kéo” là VIC và VCB giúp VN-Index chốt phiên tăng hơn 13 điểm, lên trên 1.870 điểm, mức cao nhất kể từ đầu tháng 3.

Tâm điểm thuộc về VIC khi tăng 3,5% lên 214.500 đồng/cổ phiếu, thiết lập đỉnh lịch sử mới. Thanh khoản đạt hơn 900 tỷ đồng, với lực mua chủ động chiếm ưu thế. Riêng mã này đóng góp hơn 12 điểm cho VN-Index, gần tương đương toàn bộ mức tăng của chỉ số.

Theo cập nhật thời gian thực từ Forbes, đến chiều 23/4, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT Vingroup - đạt khoảng 34,9 tỷ USD, tăng thêm 2,8 tỷ USD chỉ trong 24 giờ. Với quy mô này, ông hiện đứng thứ 65 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Mức tài sản trên cũng vượt qua nhiều tên tuổi lớn, trong đó có Jack Ma (tỷ phú nổi tiếng người Trung Quốc - PV).

Trong khi đó, VCB tăng mạnh 5,7%, trở thành cổ phiếu giao dịch sôi động nhất thị trường với giá trị hơn 2.100 tỷ đồng. Mã này đóng góp thêm hơn 6 điểm cho VN-Index, cùng với VIC tạo thành lực kéo gần như quyết định xu hướng của thị trường trong phiên.

VCB tăng mạnh ngay trước thềm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 vào ngày 24/4. Thị trường xuất hiện thông tin liên quan đến kế hoạch chào bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài, dù nội dung này chưa được cập nhật chính thức trong tài liệu đại hội. Cổ đông sẽ cho ý kiến về kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu quy mô lớn.Theo tài liệu trình đại hội, ngân hàng dự kiến phát hành tối đa hơn 1,06 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Cùng thời điểm, cổ phiếu SAB của Sabeco cũng tăng trần trong ngày doanh nghiệp tổ chức đại hội cổ đông, khi đặt mục tiêu lợi nhuận cao nhất 4 năm và duy trì chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 50%.

Tuy nhiên, phần còn lại của thị trường lại kém tích cực, cho thấy dòng tiền không lan tỏa mà chủ yếu tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Nhóm chứng khoán chịu áp lực điều chỉnh với hàng loạt mã giảm như SSI, VIX, HCM hay VND.

Nhóm dầu khí cũng diễn biến tiêu cực với các mã như PVD, PVS, BSR đồng loạt giảm điểm. Tương tự, nhóm bán lẻ ghi nhận sắc đỏ chiếm ưu thế với MWG, PNJ hay FRT điều chỉnh, phản ánh áp lực chốt lời trong bối cảnh thị trường đang ở vùng giá cao.

Thanh khoản HoSE lên hơn 28.300 tỷ đồng. Dù vậy, khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 1.700 tỷ đồng, tập trung vào các mã lớn như FPT, ACB, VHM và cả VCB, qua đó tạo thêm áp lực lên diễn biến chung.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 13,06 điểm (0,7%) lên 1.870,36 điểm. HNX-Index giảm 2,13 điểm (0,83%) xuống 253,23 điểm, UPCoM-Index giảm 0,55 điểm (0,43%) xuống 128,31 điểm.