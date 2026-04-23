BIDV, Hana Bank và các đối tác triển khai dịch vụ thanh toán QR Việt – Hàn

BIDV phối hợp với Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), Ngân hàng Hana Bank và GLN International chính thức triển khai dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Ngày 23/4/2026, tại Hà Nội, sự kiện ra mắt dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới Việt Nam - Hàn Quốc có sự tham dự của Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Tiến Dũng, lãnh đạo NAPAS, GLN, BIDV, Hana Bank, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc cùng đại diện các doanh nghiệp...

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình thúc đẩy thanh toán số xuyên biên giới, nơi mỗi mã QR tại Việt Nam trở thành một điểm kết nối giao thương quốc tế, góp phần kiến tạo hệ sinh thái tài chính hiện đại, an toàn và bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu rõ: Trong thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tích cực thúc đẩy triển khai kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR giữa Việt Nam và Hàn Quốc, nhằm đem lại tiện ích về thanh toán cho khách hàng, góp phần tăng cường giao thương, du lịch giữa hai quốc gia.

Năm 2025, Việt Nam đón hơn 21,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20% so với năm 2024, trong đó Hàn Quốc là thị trường gửi khách lớn thứ hai đến Việt Nam với khoảng 4,3 triệu lượt khách, chiếm 20% tổng lượng khách quốc tế. Đồng thời, lượng khách du lịch từ Việt Nam sang Hàn Quốc được ghi nhận tăng trưởng bền vững, trong năm 2025 đạt khoảng 550 nghìn lượt (tăng 9% so với năm 2024).

“Với những con số ấn tượng nêu trên, việc kết nối thanh toán xuyên biên giới qua mã QR giữa Việt Nam và Hàn Quốc hứa hẹn sẽ mang lại tiện ích thanh toán bằng đồng bản tệ vô cùng lớn cho du khách Hàn Quốc khi đến Việt Nam cũng như du khách Việt Nam khi tới Hàn Quốc”, ông Phạm Anh Tuấn khẳng định.

Hợp lực hạ tầng – Kết nối liền mạch hai hệ sinh thái tài chính

Dịch vụ thanh toán QR cho phép du khách Hàn Quốc và người Hàn Quốc sinh sống, làm việc tại Việt Nam sử dụng các ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử quen thuộc tại Hàn Quốc để thanh toán bằng mã QR tại mạng lưới hàng trăm nghìn điểm chấp nhận thanh toán VIETQRGlobal trên toàn quốc, mang đến trải nghiệm thanh toán thuận tiện, nhanh chóng và liền mạch như đang giao dịch tại Hàn Quốc.

Là ngân hàng tiên phong trong việc thiết lập nền tảng, kết nối thanh toán với các ngân hàng, ví điện tử… tại Hàn Quốc, việc kết hợp với Hana Bank để triển khai mã QR thanh toán xuyên biên giới Việt Nam – Hàn Quốc lần này, BIDV chứng minh năng lực công nghệ cũng như khẳng định sự tiên phong trong việc kết nối, chuyển đổi số và cung cấp hệ sinh thái tài chính số cho khách hàng trong và ngoài nước.

BIDV đã chuẩn bị nguồn lực tốt nhất và hạ tầng công nghệ hiện đại, an toàn và thông suốt với mục tiêu du khách Hàn Quốc sang Việt Nam sẽ có những trải nghiệm trọn vẹn và thân thuộc như đang sử dụng dịch vụ tại chính quốc gia của mình.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Ngọc Lâm – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc BIDV nhấn mạnh 2 vai trò trọng yếu của BIDV trong dự án: “Thứ nhất, với vai trò ngân hàng thanh quyết toán, BIDV là cầu nối tài chính, bảo đảm các giao dịch thanh toán QR giữa hai thị trường được xử lý nhanh chóng, an toàn và chính xác. Ngân hàng cam kết cung cấp hạ tầng thanh toán hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, mang đến trải nghiệm liền mạch và tin cậy cho khách hàng cũng như các đối tác trong hệ sinh thái thanh toán số.

Thứ hai, với vai trò trực tiếp phát triển mạng lưới chấp nhận thanh toán, BIDV sở hữu nền tảng khách hàng lớn cùng hệ sinh thái đối tác rộng khắp, qua đó chủ động mở rộng mạng lưới đơn vị chấp nhận thanh toán xuyên biên giới, đặc biệt trong các lĩnh vực du lịch, bán lẻ và dịch vụ. Từ các hộ kinh doanh nhỏ lẻ đến doanh nghiệp lớn và chuỗi bán lẻ, tất cả đều được hỗ trợ tiếp cận và triển khai dịch vụ thuận tiện, hiệu quả”.

Điểm nổi bật của dịch vụ là sự hợp tác chặt chẽ giữa các tổ chức tài chính – ngân hàng và hạ tầng thanh toán quốc gia của hai nước. Tại Việt Nam, NAPAS – đơn vị vận hành hạ tầng thanh toán bán lẻ quốc gia với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyển mạch tài chính, kết nối và vận hành mạng lưới thanh toán qua mã VIETQRGlobal.

Ở phía Hàn Quốc, GLN International – nền tảng tài chính toàn cầu thuộc hệ sinh thái Hana Financial Group, là đầu mối kết nối với hệ thống ngân hàng và ứng dụng thanh toán của khách hàng Hàn Quốc. GLN hiện đang mở rộng mạnh mẽ mạng lưới tại nhiều quốc gia thông qua các dịch vụ thanh toán QR, rút tiền ATM và chuyển tiền số xuyên biên giới.

Ông Nguyễn Quang Minh – Tổng Giám đốc NAPAS cho biết “NAPAS xác định mở rộng kết nối thanh toán QR xuyên biên giới là nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển hạ tầng thanh toán hiện đại, an toàn, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trong thời gian tới, NAPAS sẽ tiếp tục mở rộng kết nối thanh toán QR với nhiều quốc gia, hướng tới xây dựng hệ sinh thái".

Là đối tác chiến lược của nhau trong 7 năm qua, sự hiểu biết và tinh thần sẵn sàng hợp tác giữa BIDV và Hana Bank để triển khai thành công mọi dự án là cơ sở nền tảng để thúc đẩy dự án kết nối thanh toán mã QR xuyên biên giới giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Hana Bank, BIDV, NAPAS sẽ cùng phát triển nhiều dịch vụ tài chính số

Phát biểu tại sự kiện, ông Lee Ho Sung – Tổng Giám đốc Hana Bank khẳng định: “Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực thanh toán, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác chặt chẽ với BIDV và NAPAS, hướng tới phát triển nhiều dịch vụ tài chính số đa dạng hơn, vượt ra ngoài phạm vi thanh toán truyền thống”.

Thời gian tới, BIDV và Hana Bank sẽ tiếp tục hoàn thiện kết nối hai chiều, hướng tới việc mở rộng khả năng thanh toán cho người Việt Nam tại Hàn Quốc, qua đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của hệ sinh thái tài chính số giữa hai quốc gia.

Ông Lee Suk – Tổng Giám đốc GLN International chia sẻ tại sự kiện quan trọng này: “Tôi tin rằng những thay đổi này sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa sự giao lưu kinh tế và văn hóa giữa hai quốc gia, tạo nền tảng để kết nối con người ngày càng gần gũi hơn. Đồng thời, thông qua sự hợp tác này, chúng tôi kỳ vọng người dân Việt Nam sẽ có thêm cơ hội sử dụng thanh toán QR không chỉ tại Hàn Quốc mà còn tại nhiều quốc gia châu Á khác thông qua mạng lưới toàn cầu của Hana Bank và GLN”.

Bước tiến hợp tác Việt – Hàn trong thanh toán số

Dịch vụ thanh toán xuyên biên giới Việt Nam – Hàn Quốc qua mã QR được triển khai trên cơ sở thỏa thuận hợp tác được ký kết tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc vào tháng 8/2025 dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao của hai quốc gia. Chỉ sau chưa đầy một năm, các bên đã hoàn tất kết nối hệ thống, tích hợp hạ tầng thanh toán – quyết toán và chính thức đưa dịch vụ vào vận hành.

Không chỉ là một giải pháp công nghệ, dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới Việt Nam – Hàn Quốc còn là bước tiến quan trọng trong lộ trình hội nhập tài chính khu vực, góp phần thúc đẩy dòng chảy thương mại và du lịch giữa hai quốc gia, đồng thời hiện thực hóa chủ trương phát triển thanh toán không dùng tiền mặt theo định hướng của NHNN.

Dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới là minh chứng cho sự hợp tác ngày càng sâu rộng giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, góp phần thúc đẩy kỷ nguyên thanh toán không biên giới, nơi mỗi mã QR tại Việt Nam trở thành một điểm kết nối giao thương quốc tế, hướng tới một hệ sinh thái tài chính hiện đại, an toàn và bền vững, góp phần thúc đẩy giao thương song phương, đồng thời khẳng định vị thế của Việt Nam trong mạng lưới thanh toán số khu vực ASEAN và châu Á.

