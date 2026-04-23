BSPPT xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh tham vọng, đột phá hơn

Đó là yêu cầu đồng thời cũng là kỳ vọng của ông Bùi Ngọc Dương – Chủ tịch HĐQT BSR, đại diện cổ đông lớn, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn (BSPPT).

Ngày 21/4/2026, BSPPT tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên nhằm thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026; đồng thời xem xét, phê duyệt báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội.

Tham dự Đại hội, về phía Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ngãi có ông Ngô Văn Hà – Trưởng phòng Tài chính Đảng. Về phía Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) có ông Bùi Ngọc Dương – Chủ tịch HĐQT; ông Khương Lê Thành – Thành viên HĐQT; ông Mai Tuấn Đạt – Phó Tổng Giám đốc cùng đại diện các ban chuyên môn.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông BSPPT năm 2026

Về phía BSPPT có ông Bùi Tá Vũ – Chủ tịch HĐQT; ông Phan Quốc Toàn – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty cùng các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng chuyên môn. Đại hội còn có sự tham dự của các cổ đông và đại diện đơn vị kiểm toán.

Tại Đại hội, ông Phan Quốc Toàn – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty đã trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026, trong đó nhấn mạnh những biến động phức tạp của thị trường thế giới.

Theo đánh giá, năm 2025, kinh tế toàn cầu có dấu hiệu phục hồi nhưng tăng trưởng còn thấp và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chính sách thuế quan của Mỹ, diễn biến địa chính trị phức tạp, điều chỉnh chính sách tại các nền kinh tế lớn cùng nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng đã tác động tiêu cực đến thương mại, đầu tư và nhu cầu năng lượng, sản phẩm hóa dầu cũng như dịch vụ vận chuyển.

Bên cạnh đó, rủi ro từ biến đổi khí hậu và thiên tai ngày càng gia tăng, với tần suất và mức độ khó dự báo lớn hơn, gây áp lực lớn lên hoạt động logistics, vận hành sản xuất và an toàn tài sản. Đối với BSPPT, thị trường xuất khẩu tinh bột sắn – lĩnh vực gắn với nhu cầu bao bì nông sản – tiếp tục gặp khó khăn, đặc biệt tại thị trường Trung Quốc khi nhu cầu suy giảm, giá bán thấp và mùa vụ biến động. Ngoài ra, nhà máy sản xuất bao bì đã vận hành hơn 15 năm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu không được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, kéo theo chi phí vận hành gia tăng.

Trong bối cảnh đó, BSPPT đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp quản trị, tối ưu sản xuất và mở rộng thị trường, qua đó đạt kết quả tích cực. Năm 2025, Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính quan trọng, với tổng doanh thu đạt 1.452,17 tỷ đồng, vượt 8% kế hoạch và tăng 78% so với năm 2024.

Bước sang năm 2026, BSPPT xác định tiếp tục bám sát định hướng phát triển của BSR, đồng thời linh hoạt thích ứng với thị trường. Công ty tập trung nhận diện rủi ro, xây dựng kịch bản ứng phó hiệu quả, tìm kiếm động lực tăng trưởng mới. Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh bao bì, BSPPT sẽ đẩy mạnh nghiên cứu cải tiến, đầu tư thiết bị, nâng cao chất lượng và giảm giá thành; tối ưu quy trình sản xuất, mở rộng hệ thống nhà cung cấp và phát triển sản phẩm mới nhằm đa dạng hóa danh mục. Theo kế hoạch, doanh thu năm 2026 phấn đấu đạt 2.060,45 tỷ đồng.

Phát biểu tại Đại hội, ông Bùi Ngọc Dương – Chủ tịch HĐQT BSR, đại diện cổ đông lớn, đánh giá cao nỗ lực của BSPPT trong việc duy trì hoạt động ổn định và đạt tăng trưởng tích cực. Ông nhấn mạnh, kết quả năm 2025 thể hiện rõ năng lực điều hành linh hoạt, khả năng thích ứng nhanh và tinh thần đổi mới của doanh nghiệp, đóng góp thiết thực vào kết quả chung của BSR. Ông đề nghị BSPPT tiếp tục phát huy lợi thế trong hệ sinh thái BSR để mở rộng thị trường; đẩy mạnh đầu tư chiều sâu, hiện đại hóa thiết bị, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Đồng thời, doanh nghiệp cần nâng tầm quản trị theo hướng nhanh hơn, quyết liệt hơn; tăng cường quản trị rủi ro song song với quản trị cơ hội, kiểm soát chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đặc biệt, ông Bùi Ngọc Dương yêu cầu BSPPT cần có tầm nhìn dài hạn và cách tiếp cận chủ động hơn trong chiến lược sản xuất kinh doanh; mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực có quy mô doanh thu lớn; tham gia sâu hơn vào các dự án trọng điểm như Dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và Đề án Trung tâm Năng lượng – Lọc hóa dầu Quốc gia. Ông nhấn mạnh BSPPT cần khẩn trương rà soát, hoàn thiện chiến lược theo hướng tham vọng hơn, quyết liệt hơn và có tính đột phá rõ nét, tương xứng với vai trò trong hệ sinh thái BSR.

Tiếp thu ý kiến, ông Bùi Tá Vũ – Chủ tịch HĐQT BSPPT khẳng định Công ty sẽ tiếp tục mở rộng danh mục đầu tư, chủ động nguồn lực triển khai các dịch vụ mới, nâng cao hiệu quả kinh doanh; đẩy mạnh đổi mới công nghệ, chuyển đổi số gắn với phát triển nhanh và bền vững. Đồng thời, ông đề nghị các cổ đông, đặc biệt là cổ đông chi phối, tiếp tục hỗ trợ BSPPT trong hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Công ty; tạo điều kiện để BSPPT tham gia cung cấp dịch vụ trên nguyên tắc công khai, minh bạch và cạnh tranh.

Tại Đại hội, các cổ đông đã bầu bổ sung ông Phan Bá Công, bà Hà Thị Hoa, ông Lê Xuân Sơn làm Thành viên HĐQT; bầu ông Trịnh Bá Việt, bà Đỗ Thị Phương Thúy, ông Nguyễn Tấn Phát vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026–2031.