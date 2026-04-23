V-Green và Mediamart hợp tác triển khai 1.000 tủ đổi pin xe máy điện trong tháng 5/2026

Hà Nội, ngày 23/04/2026 - Công ty Cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green và Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam chính thức công bố thỏa thuận hợp tác nhằm phát triển mạng lưới tủ đổi pin xe máy điện trên toàn quốc. Hai bên sẽ cùng triển khai và hoàn thành 1.000 tủ đổi pin tại hệ thống 330 siêu thị điện máy MediaMart trên toàn quốc vào cuối tháng 5/2026.

Hợp tác giữa hai công ty hướng tới mục tiêu xây dựng hạ tầng phục vụ người dùng xe máy điện VinFast đang tăng lên nhanh chóng, đồng thời tăng cường tiện ích và tối ưu trải nghiệm cho khách hàng mua sắm tại hệ thống MediaMart.

Cụ thể, V-Green sẽ triển khai, vận hành, quản lý khoảng 1.000 tủ đổi pin tại 330 siêu thị điện máy MediaMart trên cả nước và sẽ tiếp tục nghiên cứu để mở rộng tại các địa điểm phù hợp trong tương lai. Tùy theo địa điểm triển khai, V-Green có thể bố trí từ 3 đến 5 tủ đổi pin tại mỗi điểm của MediaMart. Dự kiến, toàn bộ mạng lưới sẽ hoàn thành việc lắp đặt vào cuối tháng 5/2026.

Bà Đỗ Thị Thanh - Giám đốc Phát triển mạng lưới của V-Green cho biết: “Mục tiêu cốt lõi của V-Green là kiến tạo một hệ sinh thái hạ tầng năng lượng phủ sóng toàn diện, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho cộng đồng người sử dụng xe điện VinFast. Việc hợp tác cùng MediaMart giúp chúng tôi tận dụng tối đa lợi thế về vị trí đắc địa và độ phủ sâu rộng của một trong những chuỗi bán lẻ hàng đầu hiện nay. Với sự đồng hành của MediaMart, V-Green sẽ tăng tốc triển khai và đưa vào vận hành 1.000 tủ đổi pin ngay trong tháng 5/2026, đưa các tiện ích di chuyển xanh hòa nhập sâu rộng vào thói quen sinh hoạt hàng ngày của hàng triệu người dân”.

Ông Lê Quang Vũ, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam cho biết: “Với mạng lưới hàng trăm siêu thị điện máy trải dài khắp cả nước, MediaMart luôn nỗ lực tối ưu hóa không gian và mang đến những tiện ích gia tăng thiết thực nhất cho khách hàng. Việc đồng hành cùng V-Green không chỉ giúp chúng tôi hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ tại điểm bán, mà còn khẳng định trách nhiệm của doanh nghiệp đóng góp vào công cuộc chuyển đổi xanh của đất nước.”

Thỏa thuận hợp tác giữa V-Green và MediaMart khẳng định cam kết mạnh mẽ của các bên trong việc kiến tạo hệ sinh thái giao thông xanh toàn diện, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng nhanh của người dùng xe điện trên toàn quốc.

Thời gian qua, V-Green cũng đã liên tục ký kết hợp tác với nhiều đối tác lớn như Thế Giới Di Động, FPT Shop… để nhanh chóng phủ rộng mạng lưới tủ đổi pin xe máy điện và trạm sạc ô tô điện tại Việt Nam. Theo kế hoạch, V-Green sẽ hoàn tất triển khai 60.000 tủ đổi pin xe máy điện VinFast tại 34 tỉnh, thành phố ngay trong quý II/2026.