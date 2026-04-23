Hai phương án mới về trả lương tại đơn vị sự nghiệp công lập

Dự thảo nghị định mới đưa ra 2 phương án trả lương với người lao động làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, đó là thỏa thuận theo pháp luật lao động hoặc theo bảng lương viên chức, đi kèm các chế độ phụ cấp và nâng bậc tương ứng.

Hai phương án trả lương

Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Nghị định về hợp đồng thực hiện công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Nội vụ xây dựng.

Theo dự thảo, người làm việc theo chế độ hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp công lập được thanh toán tiền lương, tiền thưởng, thù lao hoặc tiền thuê khoán dựa trên kết quả, sản phẩm công việc và nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Dự thảo đưa ra 2 hướng thiết kế cơ chế tiền lương. Hướng thứ nhất, các bên có thể thỏa thuận mức lương phù hợp với quy định của pháp luật lao động. Phương án hai, trong trường hợp cần thiết, có thể áp dụng tiền lương theo bảng lương của viên chức, tùy thuộc khả năng tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Với phương án áp dụng bảng lương viên chức, các khoản phụ cấp (nếu có) được thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên. Đồng thời, chế độ nâng bậc lương và các chính sách liên quan đến tiền lương có thể thực hiện tương tự như đối với viên chức.

Gắn cơ chế lương với tự chủ tài chính

Dự thảo cũng quy định việc chi trả tiền lương phải phù hợp với quy định của pháp luật và khả năng tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Tiền lương và các khoản thu nhập của lao động hợp đồng được xác định dựa trên kết quả, sản phẩm công việc thay vì chỉ gắn với vị trí việc làm.

Dự thảo nêu rõ, cơ quan, đơn vị khi ký kết hợp đồng phải xác định rõ nội dung công việc, yêu cầu nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra, thời gian thực hiện và phương thức chi trả trong kế hoạch ký kết hợp đồng.

Trên cơ sở đó, việc thanh toán tiền lương, tiền thưởng hoặc thù lao được thực hiện tương ứng với mức độ hoàn thành công việc đã cam kết.

Dự thảo cũng cho phép áp dụng nhiều hình thức chi trả khác nhau, bao gồm tiền lương, tiền thưởng, thù lao hoặc tiền thuê khoán, tạo sự linh hoạt trong tổ chức thực hiện công việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

Dự thảo cũng đặt cơ chế tiền lương của lao động hợp đồng trong mối liên hệ với khả năng tài chính và mức độ tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, việc chi trả tiền lương, chế độ, chính sách được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận và phù hợp với nguồn lực của đơn vị.

Các đơn vị có trách nhiệm bảo đảm kinh phí thực hiện hợp đồng, bao gồm việc lập dự toán, thanh toán và quyết toán chi theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, theo dự thảo người lao động theo hợp đồng không thuộc biên chế và không nằm trong số lượng người hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thời gian làm việc theo hợp đồng được tính làm căn cứ để xếp lương theo vị trí việc làm nếu người lao động được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm viên chức. Việc xếp lương khi đó thực hiện theo quy định của pháp luật.

