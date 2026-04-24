ĐHĐCĐ Masan 2026: Giải mã chiến lược 'đại kết nối' và tham vọng hệ điều hành tiêu dùng tỷ đô

Sáng ngày 24/04/2026, tại TP.HCM, Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) cùng các đơn vị thành viên đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Với chủ đề "Đại Kết Nối - The Great Connectivity", Masan chính thức công bố khép lại giai đoạn tái cấu trúc để bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, đặt mục tiêu trở thành “Hệ điều hành tiêu dùng” (cOS) lớn nhất Việt Nam.

Tầm nhìn cOS: Phụng sự 100 triệu dân bằng công nghệ

Mở đầu báo cáo, ban lãnh đạo Masan chỉ rõ thực trạng phân mảnh của thị trường bán lẻ khiến chi phí hàng thiết yếu tại Việt Nam đang cao hơn thực tế khoảng 15%–20%. Để giải bài toán này, Masan không chỉ mở rộng điểm bán mà xây dựng một "Hệ điều hành tiêu dùng" (Consumer Operating System – cOS) – nơi kết nối đồng bộ giữa Thương hiệu, Bán lẻ và Công nghệ.

Phát biểu về tầm nhìn chiến lược này, CEO Danny Le khẳng định: 'Đại Kết Nối' không chỉ là một chiến lược kinh doanh, mà còn là cam kết dài hạn đối với Việt Nam. Khi các trụ cột của hệ sinh thái được kết nối, giá trị không chỉ được tạo ra mà còn được lan tỏa, để người tiêu dùng được hưởng lợi, nhân viên được trao cơ hội và cổ đông được tạo ra giá trị bền vững.”2. WinCommerce: Điểm rơi lợi nhuận nghìn tỷ

Sau 5 năm kiên trì tái cấu trúc (2020-2025), WinCommerce (WCM) đã chứng minh được hiệu quả của mô hình bán lẻ hiện đại. Các chỉ số vận hành cho thấy sự cải thiện đáng kinh ngạc: chi phí đầu tư (Capex) và vận hành (Opex) trên mỗi cửa hàng đã giảm tới 30%.

• Mục tiêu 2026: WCM tự tin đặt kế hoạch đạt 1.000 tỷ đồng lợi nhuận – một dấu mốc lịch sử sau nhiều năm đầu tư.

• Chiến lược nông thôn: Với 70% số cửa hàng mở mới tập trung vào khu vực nông thôn, WCM hướng tới quy mô 13.000 cửa hàng vào năm 2030. Ban lãnh đạo tin rằng với thời gian hoàn vốn dưới 3 năm, mô hình này đủ sức chiếm lĩnh 20% thị phần bán lẻ hiện đại trong tương lai gần.

Retail Supreme: Hiện đại hóa 1 triệu tiệm tạp hóa

Masan không chọn cách đối đầu với bán lẻ truyền thống mà chọn cách "Đại kết nối" để cùng phát triển. Thông qua nền tảng Retail Supreme, Masan đang hiện thực hóa mục tiêu hiện diện tại 1 triệu điểm bán trên toàn quốc.

• Từ bán sỉ sang phân phối trực tiếp: MCH đã mở rộng mạng lưới phục vụ trực tiếp lên 500.000 điểm bán (gấp 2,3 lần trước đây).

• Trao quyền cho tiểu thương: Thông qua mô hình WIN+, Masan hỗ trợ 70.000 cửa hàng đối tác chuẩn hóa trưng bày ("Bao đủ - Phủ dày – Bày đẹp") và ứng dụng dữ liệu để tối ưu hóa doanh thu trên từng đơn hàng.

MCH & MML: Sức mạnh từ những “Thương hiệu siêu mạnh”

Chiến lược thương hiệu được Masan đẩy mạnh theo chiều sâu với mục tiêu nắm bắt 30% tổng chi tiêu của người Việt:

• Masan Consumer (MCH): Tập trung phát triển 16 "Mega Brand" dẫn dắt thị trường. Với sự kết hợp của Retail Supreme, MCH đặt mục tiêu tăng tốc xây dựng thương hiệu và gia tăng giá trị trên từng điểm bán.

• Masan MEATLife (MML): Trong thị trường thịt trị giá 15 tỷ USD, MML đang tận dụng hệ thống 13.000 điểm bán WCM và 70.000 cửa hàng WIN+ để mở rộng độ phủ cho thịt có thương hiệu. Mục tiêu là chuyển dịch từ thịt tươi sang các sản phẩm tẩm ướp chế biến sâu để gia tăng biên lợi nhuận.

WinX & Supra: “Bộ não” và “Mạch máu” của hệ thống

Khả năng vận hành của cOS được bảo chứng bởi nền tảng số hóa mạnh mẽ:

• WinX: Đã cán mốc 15 triệu hội viên và hướng tới 50 triệu người dùng. Mỗi giao dịch hằng ngày là một dòng dữ liệu giúp hệ thống "thông minh" hơn thông qua mô hình Digital 4P (Place, Product, Price, Promotion).

• Supra: Hạ tầng chuỗi cung ứng ứng dụng Machine Learning để dự báo nhu cầu và tự động hóa bổ sung hàng hóa, đưa tỷ lệ sẵn có (DR) đạt ngưỡng 90%.

Kết quả tài chính: Tăng trưởng doanh thu đi cùng lợi nhuận

Hiệu quả của chiến lược "Đại kết nối" đã được cụ thể hóa bằng những con số bùng nổ trong Quý I/2026:

• Doanh thu thuần MSN tăng 27,1%, NPAT Pre-MI tăng trưởng gấp 2,0 lần so với cùng kỳ.

• Hiệu suất ấn tượng từ các đơn vị: Lợi nhuận WCM tăng 3,5 lần, MCH tăng 11,5%, đặc biệt mảng F&B của Phúc Long (PLH) ghi nhận mức tăng lợi nhuận đột phá 80,8%.

Tầm nhìn dòng tiền: Masan kỳ vọng tạo ra 500 triệu USD dòng tiền trong năm 2026 và hướng tới mốc 1 tỷ USD vào năm 2030.

ĐHĐCĐ 2026 không chỉ là một buổi báo cáo tài chính, mà là tuyên ngôn của Masan về một hành trình mới: Hành trình của một Tập đoàn Công nghệ Tiêu dùng hàng đầu, nơi mọi kết nối đều hướng tới mục tiêu phụng sự đời sống người Việt tốt đẹp hơn mỗi ngày.