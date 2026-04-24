G-Group giới thiệu máy chủ AI 'made in Vietnam tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Lee Jae-myung, Tập đoàn Công nghệ G-Group đã giới thiệu mẫu máy chủ AI “made in Vietnam” mang thương hiệu NST. Sự kiện không chỉ là không gian kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế - công nghệ, mà còn đánh dấu một bước tiến đầy tự hào của doanh nghiệp Việt trong hành trình làm chủ hạ tầng số.

Trong bối cảnh hạ tầng số được xem là nền móng của nền kinh tế dữ liệu, việc một doanh nghiệp nội địa tham gia vào lĩnh vực sản xuất máy chủ thể hiện tầm nhìn dài hạn và năng lực triển khai bài bản trên các phương diện về trình độ kỹ thuật, năng lực quản trị và tiêu chuẩn vận hành. Vượt trên khuôn khổ việc lắp ráp thiết bị tại thị trường Việt, đây là sự khẳng định cho bước chuyển từ “ứng dụng công nghệ” sang “sản xuất công nghệ”, từ “tham gia thị trường” sang “tham gia chuỗi cung ứng”.

Dự án máy chủ NST được phát triển trên cơ sở hợp tác công nghệ giữa G-Group, Saigontel và đối tác Hàn Quốc P&G Tech, KTNF, với định hướng chuyển giao thực chất và xây dựng năng lực sản xuất tại chỗ. Ngay từ đầu, mục tiêu đã được xác lập rõ ràng: hình thành một nền tảng sản xuất server “made in Vietnam” có thể đáp ứng những yêu cầu khắt khe của trung tâm dữ liệu thế hệ mới, đồng thời từng bước gia tăng tỷ lệ nội địa hóa và và phát triển đội ngũ kỹ sư Việt Nam làm chủ công nghệ, trực tiếp tham gia thiết kế, tối ưu và cải tiến sản phẩm.

Hai mẫu máy chủ NST được giới thiệu tại Diễn đàn đại diện cho hai phân khúc hạ tầng quan trọng. Dòng server NST X1 AI được xây dựng trên nền tảng bộ vi xử lý Intel® Xeon® Scalable thế hệ thứ 4, hỗ trợ tới 8 bộ tăng tốc GPU và 2 ổ SSD NVMe (M.2) cho khả năng mở rộng linh hoạt và nâng tốc độ xử lý nhanh hơn 50% đối với các tác vụ AI, Big Data và mô phỏng phức tạp. Trong khi đó, dòng server NST X1 dạng 1U hướng tới nhu cầu hạ tầng cho doanh nghiệp nhỏ, đảm bảo hiệu suất, độ ổn định và khả năng vận hành liên tục ngay cả trong môi trường đặc biệt khắt khe. Việc đồng thời làm chủ cả phân khúc hiệu năng cao lẫn phân khúc phổ dụng cho thấy năng lực phát triển sản phẩm của G-Group mang tính hệ thống, không đơn thuần phát triển sản phẩm đơn lẻ.

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở cấu hình kỹ thuật, mà ở năng lực kiểm soát toàn bộ vòng đời sản phẩm: từ tiếp nhận công nghệ, triển khai dây chuyền, sản xuất thử nghiệm, đánh giá chất lượng đến chuẩn bị thương mại hóa. Đó là nền tảng để một thương hiệu Việt như G-Group có thể bước vào chuỗi cung ứng công nghệ cao với vai trò là nhà sản xuất, thay vì chỉ là đơn vị tiêu dùng hoặc tích hợp giải pháp.

Ông Hà Trung Kiên, Phó Chủ tịch G-Group, chia sẻ: “Làm chủ máy chủ đồng nghĩa với việc lựa chọn phần rất khó của chuỗi giá trị công nghệ bởi dự án đòi hỏi tiêu chuẩn cao, năng lực kỹ thuật sâu và cam kết đầu tư dài hạn. Mục tiêu không phải là thay thế nhập khẩu đơn thuần, mà là hình thành năng lực sản xuất và kiểm soát chất lượng đạt chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam. Khi đó, chúng ta không chỉ có một sản phẩm, mà có năng lực công nghệ lõi để bảo đảm an ninh dữ liệu, tối ưu chi phí và nâng cao sức cạnh tranh quốc gia.”

Sự hiện diện của các mẫu máy chủ NST tại một diễn đàn kinh tế - ngoại giao cấp cao là lời khẳng định về tầm vóc và khát vọng của doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên số. G-Group cam kết sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu và phát triển (R&D), không chỉ để tối ưu hóa các dòng sản phẩm hiện tại mà còn mở rộng sang các giải pháp hạ tầng số tiên tiến hơn. Mục tiêu dài hạn của G-Group là đưa NST trở thành sự lựa chọn tin cậy cho các trung tâm dữ liệu trong nước, đồng thời xây dựng thương hiệu công nghệ Việt có khả năng cạnh tranh ở thị trường khu vực và quốc tế.

Việc tiên phong sản xuất máy chủ “made in Vietnam” không chỉ tạo ra một dòng sản phẩm mới mang tính đột phá mà góp phần đặt nền móng cho ngành sản xuất thiết bị công nghệ cao do người Việt làm chủ, từ đó từng bước hiện thực hóa khát vọng về một Việt Nam tự cường trong kỷ nguyên vươn mình.