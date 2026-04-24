SSI báo lãi kỷ lục, dự kiến chia cổ tức 30%

Ngày 23/4 tại TPHCM, Công ty CP Chứng khoán SSI tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026, công bố kết quả kinh doanh cao nhất trong 25 năm hoạt động, đồng thời trình phương án cổ tức tổng tỷ lệ 30% và kế hoạch tăng trưởng cho năm tới.

SSI lãi kỷ lục, cam kết mang lại lợi nhuận cho cổ đông

Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT SSI nhận định, thị trường chứng khoán phát triển hơn, không đơn thuần mua bán - lướt sóng, thói quen và văn hóa đầu tư đã thay đổi. Đây là điểm tích cực để xây dựng thị trường chứng khoán bền vững hơn.

Theo báo cáo, năm 2025 SSI đạt doanh thu thuần hợp nhất 13.112 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 4.107 tỷ đồng, tăng lần lượt 52% và 43% so với năm trước. Đây là mức cao nhất kể từ khi thành lập. Thị phần môi giới trên HOSE đạt mức cao nhất trong 5 năm, duy trì chuỗi tăng trưởng liên tiếp. ROE đạt 13,3%. Đà tăng tiếp tục trong quý I/2026 với doanh thu công ty mẹ tăng 46% và lợi nhuận trước thuế hợp nhất gần 1.600 tỷ đồng, dẫn đầu ngành chứng khoán.

Trên nền tảng này, HĐQT trình kế hoạch năm 2026 với doanh thu hợp nhất 15.660 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 5.838 tỷ đồng, tương ứng tăng 19% và 15% so với năm trước.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 với tổng cổ tức 30%, gồm 10% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu. Với cổ tức tiền mặt, SSI dự kiến chi hơn 2.500 tỷ đồng. SSI tiếp tục duy trì chuỗi gần 20 năm liên tiếp trả cổ tức tiền mặt, bắt đầu từ năm 2007 bất chấp nhiều biến động của thị trường.

SSI cũng nhấn mạnh vị thế sẵn sàng đón dòng vốn ngoại trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, dự kiến triển khai từ tháng 9/2026. SSI cho biết lợi thế đến từ quy mô vốn chủ sở hữu hơn 38.500 tỷ đồng, mạng lưới quan hệ quốc tế và khả năng thu xếp nguồn vốn ngoại, thể hiện qua khoản vay hợp vốn 300 triệu USD trong năm 2025.

SSI trình các phương án tăng vốn, trong đó có phát hành cổ phiếu thưởng, ESOP và tiếp tục kế hoạch tăng vốn đã được thông qua trước đó. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ dự kiến đạt 30.000 tỷ đồng, giữ vị thế dẫn đầu ngành.