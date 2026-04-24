SHB ra mắt nhận diện mới, khẳng định vai trò trong dòng chảy phát triển kinh tế Việt Nam

Ngày 22/4, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) chính thức ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới, thể hiện sự kế thừa tiếp nối những giá trị cốt lõi đã được bền bỉ vun đắp, đồng thời mở ra một diện mạo hiện đại, mạnh mẽ và giàu khát vọng hơn. Qua đó, SHB khẳng định định hướng trở thành “Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới” trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Năm 2026 đánh dấu cột mốc tròn 40 năm đất nước bước vào công cuộc Đổi mới – một hành trình bền bỉ, mạnh mẽ và đầy cảm hứng của dân tộc Việt Nam trên con đường hội nhập và phát triển. Đây cũng là dấu mốc tròn 20 năm SHB chuyển đổi mô hình hoạt động từ ngân hàng nông thôn sang ngân hàng đô thị, ghi nhận một chặng đường xây dựng và trưởng thành với nhiều bước chuyển mình quan trọng.

Sự kiện ra mắt nhận diện thương hiệu mới của SHB diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn Đổi mới 2.0. Trên cơ sở 33 năm SHB đồng hành phát triển cùng đất nước, trong kỷ nguyên mới, SHB tiếp tục cam kết kiên định với sứ mệnh này, nhưng với khát vọng lớn hơn bằng tâm thế của một “Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới”.

Khi nhận diện thương hiệu trở thành một ngôn ngữ chiến lược

Trong nhiều năm, các ngân hàng thường được nhận diện qua sự ổn định và chuẩn mực. Tuy nhiên, khi thị trường ngày càng cạnh tranh và nhu cầu khách hàng thay đổi nhanh chóng, những yếu tố này cần được đặt trong một hệ quy chiếu mới – nơi tính linh hoạt, khả năng thích ứng và trải nghiệm trở thành tiêu chí cốt lõi.

Trên nền tảng đó, bộ nhận diện thương hiệu mới của SHB được xây dựng như một “ngôn ngữ thị giác” có khả năng truyền tải nhiều lớp ý nghĩa. Không chỉ dừng lại ở vai trò nhận biết, hệ thống thiết kế còn kể câu chuyện về một thương hiệu đang chuyển động, mở rộng và chủ động kết nối gần hơn với khách hàng.

SHB chính thức ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới lấy cảm hứng từ dáng hình tổ quốc

Trung tâm của hệ nhận diện là biểu tượng chữ “S” – lấy cảm hứng từ dáng hình đất nước, như một cách đặt SHB trong dòng chảy phát triển không ngừng của quốc gia. Những đường nét chuyển động không chỉ gợi hình ảnh lãnh thổ quen thuộc, mà còn biểu đạt một dòng chảy rộng lớn hơn – nơi các nguồn lực tài chính được kết nối và lan tỏa trong nền kinh tế. Trên nền tảng đó, chữ “S” trở thành điểm hội tụ của ba dòng chảy: di sản thương hiệu, nhịp phát triển của đất nước và dòng vận động liên tục của tài chính. Cách tiếp cận này phản ánh sự chuyển dịch trong tư duy thương hiệu – từ một định chế tài chính độc lập sang một chủ thể chủ động tham gia vào quá trình kết nối và vận hành các giá trị trong nền kinh tế.

Cân bằng giữa nền tảng và khả năng thích ứng

Một trong những điểm nổi bật của bộ nhận diện thương hiệu mới là cách SHB xử lý mối quan hệ giữa tính ổn định và sự chuyển động. Thay vì lựa chọn một ngôn ngữ thiết kế quá an toàn hoặc quá phá cách, ngân hàng hướng tới sự cân bằng tinh tế thông qua cấu trúc hình khối kết hợp giữa vuông và tròn.

Theo đó, logo mới kế thừa khối vuông vững chắc từ nhận diện trước đây – biểu tượng cho những giá trị nền tảng mà SHB đã bền bỉ xây dựng trong suốt hành trình phát triển. Hình vuông đại diện cho sự ổn định, kỷ luật và tính chuẩn mực – những yếu tố cốt lõi của một định chế tài chính, nơi niềm tin luôn được đặt ở vị trí trung tâm.

Trong khi đó, hình tròn được đưa vào như một yếu tố bổ trợ, mang ý nghĩa mở rộng và linh hoạt hơn. Đây là biểu trưng cho khả năng kết nối, thích ứng và chuyển động không ngừng trước những thay đổi của môi trường kinh doanh hiện đại.

Bộ nhận diện mới của thương hiệu được Phó Chủ tịch HĐQT Đỗ Quang Vinh giới thiệu trong phần trình bày về chiến lược phát triển của SHB

Sự kết hợp giữa hai hình khối này cũng gợi nhắc đến triết lý phương Đông “trời tròn, đất vuông” – biểu tượng của sự hài hòa giữa ổn định và phát triển. Trong ngữ cảnh thương hiệu, đó chính là cách SHB định hình con đường của mình: vững vàng trên nền tảng giá trị, đồng thời không ngừng vận động để đồng hành cùng sự chuyển mình của nền kinh tế và thời đại.

Hệ màu và kiểu chữ: hoàn thiện trải nghiệm nhận diện

Song song với cấu trúc hình khối, hệ màu sắc và kiểu chữ đóng vai trò then chốt trong việc hoàn thiện trải nghiệm thị giác của thương hiệu SHB.

Hệ màu mới được phát triển trên nguyên tắc kế thừa và tiến hóa, vừa gìn giữ những giá trị đã tạo nên bản sắc thương hiệu, vừa mở ra một diện mạo hiện đại, mạnh mẽ và giàu khát vọng hơn trong giai đoạn phát triển mới.

Trong đó, sắc cam tiếp tục được giữ làm màu chủ đạo, đại diện cho nguồn năng lượng tích cực, tinh thần tiên phong và khát vọng vươn lên – những giá trị đã gắn liền với SHB trong suốt hành trình phát triển. Đây cũng là yếu tố nhận diện quen thuộc, giúp duy trì sự nhất quán và liền mạch trong nhận thức của khách hàng.

Bộ nhận diện mới được mang tính truyền thừa và đổi mới trong giai đoạn nền kinh tế đang có những bước chuyển mình quan trọng

Bên cạnh đó, sắc xanh Midnight Navy được bổ sung như một lớp nền thị giác quan trọng, mang đến cảm giác tin cậy, chuẩn mực và chiều sâu. Sự kết hợp giữa cam và xanh tạo nên một tổng thể cân bằng giữa năng lượng và sự ổn định – hai yếu tố ngày càng mang tính cốt lõi trong bối cảnh ngành ngân hàng đang chuyển mình mạnh mẽ.

Ở khía cạnh kiểu chữ, SHB Geometric Sans được phát triển với định hướng rõ ràng, hiện đại và linh hoạt trong ứng dụng. Bộ chữ này giúp đảm bảo tính nhất quán trên nhiều điểm chạm khác nhau, từ không gian giao dịch truyền thống đến các nền tảng số, qua đó góp phần nâng cao trải nghiệm thương hiệu một cách toàn diện.

Từ nhận diện đến định hướng “Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới”

Xuyên suốt hơn ba thập kỷ phát triển, SHB đã đồng hành cùng đất nước qua nhiều giai đoạn thăng trầm, bền bỉ đưa dòng vốn lan tỏa dọc chiều dài Tổ quốc. Hành trình ấy không chỉ được ghi dấu bằng vị thế một ngân hàng tư nhân TOP5, mà còn được vun đắp từ những giá trị cốt lõi mang đậm chữ “Tâm”. Với SHB, sứ mệnh không dừng lại ở việc cung cấp tín dụng hay hỗ trợ tài chính, mà còn là sự chung tay cùng đất nước kiến tạo những giá trị bền vững cho các thế hệ tương lai.

Trên nền tảng đó, SHB luôn kiên định với triết lý: sự phát triển của ngân hàng chỉ có ý nghĩa khi gắn liền với sự phát triển của khách hàng, doanh nghiệp và nền kinh tế đất nước. Bước vào giai đoạn mới, SHB tiếp tục chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện, hướng tới mục tiêu trở thành “Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới”.

SHB đặt mình trong dòng chảy phát triển không ngừng của quốc gia hướng tới mục tiêu trở thành “Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới”

Khái niệm này không chỉ phản ánh quy mô hay vị thế, mà quan trọng hơn là sự tái định nghĩa vai trò của ngân hàng trong bối cảnh mới. Nếu trước đây, ngân hàng chủ yếu đóng vai trò trung gian tài chính, thì hiện nay vai trò đó đang được mở rộng thành một chủ thể kiến tạo giá trị và kết nối hệ sinh thái kinh tế.

Trên hành trình trở thành “Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới”, SHB theo đuổi một cách tiếp cận xuyên suốt: đồng hành cùng tầm nhìn phát triển của quốc gia thông qua việc khơi thông và kết nối nguồn lực tài chính cho tăng trưởng kinh tế, góp phần triển khai các dự án trọng điểm và nâng cao vị thế đất nước; đồng thời kiến tạo một hệ sinh thái tài chính hiện đại, lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm, mang lại giá trị thiết thực cho cả khách hàng và đối tác. Cùng với đó, Ngân hàng luôn hướng tới việc đảm bảo lợi ích hài hòa cho cổ đông thông qua tăng trưởng bền vững, ổn định niềm tin dài hạn, và lan tỏa những giá trị nhân văn đến cộng đồng, thúc đẩy phát triển xanh và bền vững vì một tương lai tốt đẹp hơn cho người Việt.

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam tiếp tục hội nhập và chuyển đổi mạnh mẽ, vai trò của các định chế tài chính không chỉ dừng lại ở việc cung cấp dịch vụ, mà còn gắn liền với việc thúc đẩy dòng chảy kinh tế và đồng hành cùng các mục tiêu phát triển dài hạn. Theo định hướng đó, mục tiêu trở thành “Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới” của SHB có thể được hiểu như một cam kết xuyên suốt: không ngừng nâng cao năng lực nội tại, hoàn thiện trải nghiệm khách hàng và đồng hành cùng sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam trong tương lai.