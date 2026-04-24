BIDV nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành ngân hàng lớn – mạnh – xanh

Ngày 24/4/2026, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 với sự tham dự của 367 đại biểu, đại diện cho gần 6,8 tỷ cổ phần có quyền biểu quyết. Năm nay, BIDV sẽ tiếp tục tuân thủ định hướng chỉ đạo điều hành của Chính phủ, NHNN, nỗ lực góp phần đạt mục tiêu chiến lược tăng trưởng kinh tế của đất nước đạt 2 con số trong giai đoạn 2026-2030.

Dẫn đầu về nộp ngân sách nhà nước với số tiền 12.822 tỷ đồng

Năm 2025, HĐQT BIDV tập trung chỉ đạo toàn hệ thống phát huy tối đa mọi nguồn lực, triển khai linh hoạt, sáng tạo các giải pháp kinh doanh; khẳng định vai trò chủ lực, chủ đạo trong thực thi hiệu quả các chủ trương, chính sách tiền tệ; hoàn thành toàn diện, đồng bộ, vượt trội các chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh trên tất cả các phương diện; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, bảo đảm quyền lợi của cổ đông và người lao động…

Đại hội đồng cổ đông thường niên BIDV diễn ra sáng 24/4/2026

Tính đến hết 31/12/2025, các chỉ tiêu kinh doanh của BIDV đều đạt kế hoạch Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và ĐHĐCĐ giao, cụ thể: Tổng tài sản đạt trên 3,26 triệu tỷ đồng, tăng 20,5% so với năm 2024, tiếp tục là ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô tổng tài sản lớn nhất Việt Nam; Huy động vốn phù hợp với thị trường và tăng trưởng tín dụng, đảm bảo an toàn, hiệu quả, triển khai các biện pháp cơ cấu nền vốn, tiết kiệm chi phí vốn. Tổng nguồn vốn huy động đạt 3,05 triệu tỷ đồng; trong đó huy động vốn tổ chức, dân cư đạt gần 2,43 triệu tỷ đồng, tăng 13,7% so với năm 2024;

Dư nợ tín dụng và đầu tư đạt trên 3,09 triệu tỷ đồng; trong đó dư nợ tín dụng đạt trên 2,32 triệu tỷ đồng, tăng 15,2% so với năm 2024, chiếm 12,5% dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế, đứng đầu về thị phần cho vay tổ chức kinh tế và dân cư trong khối ngân hàng thương mại cổ phần, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, ưu tiên và động lực tăng trưởng theo chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của NHNN;

Ông Phan Đức Tú - Chủ tịch HĐQT BIDV phát biểu tại Đại hội

Cơ cấu tín dụng tiếp tục chuyển dịch theo hướng bền vững (dư nợ bán lẻ tăng 15,4%, tỷ trọng trên tổng dư nợ đạt 47,4%, điều hành đảm bảo theo mục tiêu; tỷ trọng dư nợ khách hàng FDI trên tổng dư nợ đạt 3,8%, tăng 0,3 điểm % so với 2024. Dư nợ tín dụng xanh đạt 82.332 tỷ đồng, tiếp tục đứng đầu thị trường, chiếm 10,6% tổng dư nợ tín dụng xanh toàn nền kinh tế).

Chất lượng tín dụng được kiểm soát trong giới hạn (Tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 31/2024/TT-NHNN kiểm soát ở mức 1,26%, hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao, đảm bảo theo đúng mục tiêu định hướng của NHNN. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu khối ngân hàng thương mại đạt 101%;

Lợi nhuận trước thuế khối ngân hàng thương mại đạt 35.509 tỷ đồng, tăng 15,7% so với năm 2024, hoàn thành vượt kế hoạch NHNN và ĐHĐCĐ giao; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 37.788 tỷ đồng, tăng 17,8% so với năm 2024. Trích dự phòng rủi ro đầy đủ theo quy định;

Bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước tại BIDV, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động (vốn chủ sở hữu của BIDV đạt 163.017 tỷ đồng, tăng 19,5% so với 2024; vốn điều lệ tăng lên mức 70.214 tỷ đồng; giá trị vốn hóa thị trường thời điểm 31/12/2025 đạt 273.000 tỷ đồng, thuộc nhóm lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam. BIDV thuộc nhóm các doanh nghiệp dẫn đầu về nộp ngân sách nhà nước với số tiền 12.822 tỷ đồng).

- Phát huy tốt vai trò là công cụ đắc lực của Đảng, Nhà nước, năm 2025, BIDV đã chủ động điều chỉnh chính sách lãi suất phù hợp để hỗ trợ nền kinh tế, mức giảm bình quân từ 0,5% đến 2%/năm; Cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ hỗ trợ khách hàng khó khăn theo quy định và hướng dẫn của NHNN.

Ông Lê Ngọc Lâm - Tổng Giám đốc BIDV trình bày báo cáo tại Đại hội

Triển khai hơn 200 chương trình an sinh xã hội (ASXH) với tổng kinh phí thực hiện khoảng hơn 500 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ (như y tế, giáo dục, hỗ trợ người nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai...); trong đó, đặc biệt chú trọng chương trình theo chủ trương lớn của Chính phủ như: Chung tay xóa nhà tạm nhà dột nát tại các địa phương trên cả nước; Hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên; Chương trình trồng “1 triệu cây xanh”; Phối hợp với Quỹ phòng chống thiên tai trồng rừng ngập mặn tại các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long; Tài trợ 200 ki ốt y tế thông minh hỗ trợ số hóa công tác khám chữa bệnh tại các bệnh viện…

Những kết quả kinh doanh ấn tượng của BIDV trong năm 2025 được các tổ chức trong nước và quốc tế ghi nhận, đánh giá cao và vinh danh với với hơn 40 giải thưởng, danh hiệu danh giá, góp phần củng cố uy tín và hình ảnh thương hiệu BIDV trên thị trường: Top 1000 công ty đại chúng lớn nhất thế giới (Forbes), Top 200 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất toàn cầu (Brand Finance); Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam (Forbes Việt Nam); Nơi làm việc tốt nhất châu Á (HR Asia); Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam (Anphabe); Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt; Top 10 doanh nhân Sao Đỏ; giải thưởng Bông hồng Vàng; Giải thưởng doanh nghiệp bền vững (VCCI); Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam 11 năm liên tiếp; Ngân hàng có dịch vụ Private Banking tốt nhất Việt Nam 3 năm liên tiếp (The Asian Banker)…

Hiện thực hóa mục tiêu ngân hàng LỚN - MẠNH - XANH

Xác định 2026 là năm nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng BIDV trở thành ngân hàng LỚN - MẠNH - XANH hàng đầu Khu vực Đông Nam Á, thuộc Top 100 ngân hàng châu Á, tầm nhìn đến 2045 thuộc TOP 50 ngân hàng châu Á; tiên phong thực hiện trách nhiệm xã hội, phụng sự cộng đồng… trong thời gian tới, BIDV sẽ nghiêm túc tuân thủ định hướng chỉ đạo điều hành của Chính phủ, NHNN, phát huy vai trò là ngân hàng có quy mô hoạt động lớn nhất trên thị trường, có vị thế chủ lực, chủ đạo trong ngành ngân hàng, góp phần đạt mục tiêu chiến lược tăng trưởng kinh tế “2 con số” trong giai đoạn 2026-2030 của đất nước, cùng hướng tới kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng của dân tộc.

BIDV cũng xác định phương châm hoạt động của năm 2026 là “Kỷ cương - Chất lượng - Hiệu quả - Chuyển đổi toàn diện”, hướng đến chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số… để toàn hệ thống BIDV tiếp tục bứt phá mạnh mẽ.

Đồng thời, đề ra các chỉ tiêu kinh doanh chính: Tổng tài sản tăng trưởng 5%-10% ; Dư nợ tín dụng điều hành theo định hướng của NHNN; Huy động vốn điều hành phù hợp với sử dụng vốn, đảm bảo an toàn, hiệu quả; Lợi nhuận trước thuế điều hành theo phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Kiểm soát tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư số 31/2024/TT-NHNN ≤ 1,6%; Các tỷ lệ an toàn hoạt động tuân thủ quy định của NHNN.