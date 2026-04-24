Tập đoàn Hà Đô nói về việc hơn 1.000 tỷ đồng bán điện bị 'treo'

TPO - Lãnh đạo Tập đoàn Hà Đô cho biết, hiện tập đoàn còn hơn 1.000 tỷ đồng khoản phải thu bị “treo” và trích lập dự phòng hàng trăm tỷ đồng do rủi ro về cơ chế giá điện.

Vướng mắc sẽ được xử lý trong năm 2026

Ngày 24/4, Tập đoàn Hà Đô tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Một trong những nội dung được cổ đông đặc biệt quan tâm là tiến độ gỡ vướng cho các dự án điện tái tạo.

Ông Lê Xuân Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Hà Đô - cho biết, hiện tập đoàn có hai dự án gặp vướng mắc là điện mặt trời Hồng Phong 4 và Infra 1. Các dự án này đang được xử lý theo Nghị quyết 233 của Chính phủ cùng các chỉ đạo của Thủ tướng và các tổ công tác liên ngành.

Thực tế, không chỉ riêng Hà Đô, hiện có khoảng 14 dự án điện mặt trời vướng mắc (trong tổng số hơn 170 dự án điện tái tạo) liên quan đến điều kiện hưởng giá điện ưu đãi (FIT) kéo dài trong nhiều năm. Nguyên nhân chủ yếu là do chưa hoàn thiện đầy đủ các thủ tục pháp lý về đầu tư, đất đai hoặc điều kiện áp dụng giá điện theo quy định.

Tập đoàn Hà Đô tổ chức đại hội đồng cổ đông ngày 24/4.

Riêng với dự án Hồng Phong 4, ông Tuấn cho biết dự kiến sẽ được cấp giấy chứng nhận nghiệm thu (CCA) vào cuối năm nay. Quá trình xử lý phải lấy ý kiến nhiều bộ, ngành, trong đó có Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sau đó quay lại thẩm định lại toàn bộ hồ sơ trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.

“Theo chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng, các tồn tại cần được xử lý trước ngày 30/6, nhưng thực tế có thể kéo dài sang quý III do tính chất phức tạp của từng hồ sơ”, ông Tuấn cho hay.

Trích lập dự phòng hàng trăm tỷ vì rủi ro giá điện

Thông tin thêm về việc xử lý các dự án điện tái tạo, ông Nguyễn Trọng Minh - Tổng Giám đốc Hà Đô - cho biết, cách đây 10 ngày, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức cuộc họp với các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài có dự án vướng mắc.

Theo đề xuất, phương án mới nhất là tiếp tục duy trì cơ chế giá trần chuyển tiếp trong thời gian doanh nghiệp hoàn thành giấy chứng nhận nghiệm thu. Sau khi có kết luận chính thức về cơ chế giá, các bên sẽ tiến hành quyết toán lại toàn bộ.

“Trong thời gian chờ đợi, các nhà máy chỉ được thanh toán tạm khoảng 50% theo mức giá trần chuyển tiếp. Điều này khiến dòng tiền của doanh nghiệp bị co hẹp đáng kể so với phương án tài chính ban đầu”, ông Minh nói, đồng thời cho biết, hiện tập đoàn có khoảng 1.000 tỷ đồng phải thu từ EVN trong hoạt động bán điện; đồng thời đã trích lập hơn 519 tỷ đồng dự phòng phải thu khó đòi do rủi ro về cơ chế giá và điều kiện nghiệm thu.

Ông Nguyễn Trọng Minh - Tổng Giám đốc Tập đoàn Hà Đô.

“Tuy nhiên thời gian vận hành dự án bị rút ngắn so với kỳ vọng ban đầu. Ví dụ vòng đời 25 năm nhưng thực tế khai thác hiệu quả chỉ khoảng 15 năm khiến hiệu quả tài chính bị ảnh hưởng. Một số khoản chi phí lớn trước đây chưa thể ghi nhận đầy đủ, làm giảm khả năng hoàn vốn của dự án”, ông Minh thông tin.

Theo thông tin của PV Tiền Phong, giữa tháng 4, EVN đã tổ chức họp với các nhà đầu tư có dự án vướng mắc và đề xuất phương án xử lý. Theo đó, từ thời điểm vận hành thương mại (COD) đến khi được cấp chứng nhận nghiệm thu, giá điện dự kiến áp dụng ở mức 1.184,9 đồng/kWh, tương ứng mức trần chuyển tiếp. Sau khi có CCA, giá điện sẽ thực hiện theo hợp đồng mua bán điện đã ký. Phần chênh lệch giữa giá hợp đồng và giá tạm tính trong giai đoạn trước đó sẽ được thu hồi dần, với thời gian tối đa bằng khoảng thời gian từ COD đến khi được cấp CCA.

Tuy nhiên, phương án này đang gây tranh cãi khi nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài không đồng thuận do lo ngại ảnh hưởng lớn đến dòng tiền và hiệu quả tài chính.

