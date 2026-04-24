Vì sao thủ phủ FDI miền Bắc khiến doanh nghiệp 'rót' thêm tỷ USD?

TPO - FDI thực hiện năm 2025 đạt 27,62 tỷ USD, cao nhất trong 5 năm và tiếp tục tăng trong những tháng đầu năm nay. Từ kinh nghiệm cơ chế “luồng xanh” giải quyết thủ tục tại "thủ phủ" FDI Bắc Ninh, cải cách thủ tục hành chính được kỳ vọng trở thành lợi thế để Việt Nam đón dòng vốn FDI thế hệ mới.

500 ha đất sạch chờ đón 'đại bàng'

Chiều 24/4, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), UBND tỉnh Bắc Ninh phối hợp tổ chức Diễn đàn kết nối FDI 2026.

Đề cập đến bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều thay đổi, thúc đẩy quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, ông Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch VCCI - cho rằng, các tập đoàn đa quốc gia không chỉ tìm kiếm địa điểm sản xuất mới mà còn ưu tiên các hệ sinh thái có khả năng thích ứng, minh bạch và bền vững.

Việt Nam với vị trí chiến lược, môi trường chính trị ổn định và nỗ lực cải cách mạnh mẽ đang trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư quốc tế.

Diễn đàn kết nối FDI 2026 tại Bắc Ninh. Ảnh: BBN.

Để thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới, Chủ tịch VCCI nhấn mạnh Việt Nam không thể chỉ dựa vào lợi thế chi phí thấp mà cần nâng cao năng lực nội sinh của nền kinh tế. Điều này đòi hỏi chiến lược phát triển doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, cần chuyển từ tư duy “tham gia” sang “nâng cao vị thế” trong chuỗi giá trị.

Là địa phương luôn nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về thu hút FDI, ông Phạm Hoàng Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh - cho biết, đến nay, Bắc Ninh đã thu hút 3.500 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký trên 49 tỷ USD. Riêng năm 2025, Bắc Ninh thu hút 5,73 tỷ USD, đứng thứ hai cả nước; quý I năm nay tiếp tục đạt 1,2 tỷ USD, duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu.

“Điều quan trọng hơn các con số nêu trên đó là các tập đoàn quốc tế đã chọn Bắc Ninh như: Samsung, Foxconn, VSIP, Amkor, Luxshare… tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư tại Bắc Ninh”, ông Sơn cho biết

Theo ông Sơn, Bắc Ninh đã sẵn sàng 500 ha quỹ đất sạch trong các khu công nghiệp, đồng bộ về hạ tầng, sẵn sàng tiếp nhận các dự án quy mô lớn, công nghệ cao. Đến hết năm 2026, tỉnh bổ sung thêm 500 ha để đón các làn sóng đầu tư mới. nhanh chóng đi vào hoạt động. Bắc Ninh cũng thực hiện cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính, để các dự án nhanh chóng đi vào hoạt động.

Nhà đầu tư cần sự ổn định hơn là ưu đãi ngắn hạn

Ông Kim In Woo - Phó Chủ tịch Hiệp Hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (Kocham) - cho biết, đến cuối tháng 2 năm nay, tổng vốn đầu tư lũy kế của Hàn Quốc vào Việt Nam đã đạt 95,23 tỷ USD, với 10.425 dự án. Việt Nam vẫn là điểm đến đầu tư hấp dẫn hàng đầu tại châu Á, là một trong những mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng sản xuất toàn cầu, thị trường mang ý nghĩa chiến lược trong trung và dài hạn.

Tuy nhiên, để tiếp tục bứt phá trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Kocham nhấn mạnh, cần thẳng thắn nhìn nhận những thách thức cần giải quyết, như năng lực sản xuất, tính dự báo của chính sách và sự nhất quán trong thực thi…

“Các doanh nghiệp không chỉ dựa vào các chính sách ưu đãi khi đưa ra quyết định đầu tư, mà còn đặc biệt quan tâm đến khả năng vận hành ổn định trong một môi trường pháp lý minh bạch, nhất quán và có thể dự đoán được trong dài hạn”, ông Kim In Woo nói.

Lãnh đạo địa phương, đại diện bộ ngành, doanh nghiệp cùng đối thoại tại diễn đàn. Ảnh: BBN.

Ông Tôn Phong Lôi - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam - cho biết, hiện có hơn 10.000 doanh nghiệp Trung Quốc đang hoạt động tại Việt Nam, trong đó trên 400 doanh nghiệp niêm yết. Điều này cho thấy quy mô và sự tập trung ngày càng rõ nét của cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc tại thị trường Việt Nam.

Các doanh nghiệp Trung Quốc đang đẩy mạnh kế hoạch chuyển đổi, nâng cấp và mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ cao như điện tử thông tin, năng lượng mới, trí tuệ nhân tạo thay thế dần các ngành thâm dụng lao động truyền thống.

Tổng vốn FDI vào Việt Nam vừa qua đạt mức kỷ lục, bà Vương Thị Minh Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính - nhận định, đây là tín hiệu cho thấy niềm tin của nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư trong nước ngày càng được cải thiện, với tốc độ tăng trưởng vượt bậc so với cùng kỳ năm trước.

Theo bà Hiếu, Việt Nam hiện xác định, cải cách thể chế để tăng sức hút đầu tư với việc sửa đổi Luật Đầu tư, có nhiều hình thức đầu tư mới được áp dụng, đặc biệt là cơ chế “đầu tư đặc biệt”, thủ tục rút ngắn chỉ còn vài tuần, thậm chí vài ngày thay vì vài tháng như trước. Chính sách thời gian tới sẽ tiếp tục đổi mới theo hướng “luồng xanh”, cắt giảm mạnh thủ tục hành chính đối với dự án trong khu công nghiệp, mở rộng ưu đãi...