Từ quy mô nhỏ đến tăng trưởng ổn định: Nhà bán chuyên nghiệp hóa vận hành để bứt phá doanh thu TMĐT

Không chỉ là bài toán bán hàng, nhiều doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa trên sàn thương mại điện tử đang đối mặt với áp lực tối ưu vận hành trong bối cảnh nguồn lực hạn chế. Việc phát huy giá trị dữ liệu và công nghệ từ nền tảng đang giúp các gian hàng từng bước tinh gọn quy trình, nâng cao hiệu quả và mở rộng quy mô kinh doanh.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao và hành vi người tiêu dùng liên tục thay đổi, việc chỉ dựa vào quảng cáo để thúc đẩy doanh số không còn là giải pháp bền vững. Thay vào đó, xu hướng vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ đang dần trở thành nền tảng giúp nhà bán nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Vận hành dựa trên dữ liệu: Từ nhận diện vấn đề đến tối ưu hiệu quả

Để giải bài toán chuyển đổi, việc đọc và hiểu dữ liệu trở thành bước đầu tiên trong quá trình tối ưu vận hành. Các công cụ như Phân tích bán hàng (Sale Analytics) hay Phân tích Shopee Livestream (Shopee Livestream Analytics) giúp nhà bán theo dõi hiệu suất theo thời gian thực, từ đó nhanh chóng xác định vấn đề và điều chỉnh chiến lược phù hợp.

Trong đó, tính năng Phân tích bán hàng đóng vai trò như một trung tâm theo dõi hiệu suất, cho phép nhà bán nắm bắt các chỉ số như doanh thu, đơn hàng, tỷ lệ chuyển đổi hay hiệu quả quảng cáo theo từng giai đoạn để nhận diện xu hướng và tối ưu hoạt động kinh doanh.

G2 Store – thương hiệu giày dép nam gia nhập Shopee từ năm 2022, là một trong những nhà bán sớm chuyển dịch sang cách tiếp cận dựa trên dữ liệu. Thay vì tiếp tục gia tăng ngân sách quảng cáo khi hiệu quả chuyển đổi chưa đạt kỳ vọng, thương hiệu đã khai thác dữ liệu từ trang Phân tích bán hàng để xác định các “điểm nghẽn” trong hành trình mua sắm của người tiêu dùng. Từ đó, gian hàng xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ chuyển đổi và chủ động điều chỉnh nội dung sản phẩm, tối ưu từ khóa, cải thiện trải nghiệm hiển thị để nâng cao hiệu quả bán hàng.

Ông Trần Tiến Đạt, Co-Founder của G2 Store, cho biết: “Giá trị của công cụ không nằm ở lượng dữ liệu, mà ở cách dữ liệu được trình bày. Khi các chỉ số được trực quan hóa rõ ràng, nhà bán có thể nhanh chóng xác định vấn đề và đưa ra quyết định phù hợp”.

Không chỉ G2 Store, nhiều nhà bán khác cũng đang tận dụng dữ liệu để tối ưu chi phí và hiệu quả vận hành. Với Long Hưng TechZone – thương hiệu có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành hàng công nghệ, việc tận dụng hiệu quả hệ thống phân tích dữ liệu giúp gian hàng tập trung nguồn lực vào các chiến dịch hiệu quả, thay vì phân bổ ngân sách dàn trải, từ đó cải thiện hiệu suất kinh doanh một cách rõ rệt.

Không dừng lại ở phân tích sản phẩm hay doanh thu, Shopee tiếp tục mở rộng hệ thống với công cụ Phân tích Livestream. Đây là một tính năng mới được giới thiệu trong Quý 1/2026, nhằm hỗ trợ nhà bán tối ưu hiệu quả kinh doanh qua hình thức này. Đây là một phần trong định hướng hỗ trợ nhà bán của sàn, trong bối cảnh livestream ngày càng trở thành kênh bán hàng quan trọng và đòi hỏi mức độ vận hành bài bản hơn.

Thông qua các phân tích theo thời gian thực trong suốt phiên livestream, công cụ giúp nhà bán hiểu rõ hơn về hành vi người xem, xác định các thời điểm tương tác cao, sản phẩm tạo ra chuyển đổi cũng như những điểm rơi khiến người xem rời đi. Nhờ đó, nhà bán có thể chủ động xây dựng kịch bản livestream, lựa chọn sản phẩm và thiết kế chương trình ưu đãi phù hợp, thay vì triển khai theo cảm tính.

Tận dụng các dữ liệu này, G2 Store từng bước chuẩn hóa cách vận hành livestream, từ việc xây dựng nội dung đến tối ưu danh mục sản phẩm, qua đó nâng cao hiệu quả chuyển đổi trong các phiên phát sóng.

Shopee Livestream Analytics cung cấp dữ liệu theo thời gian thực giúp nhà bán có thể xây dựng nội dung và quy trình livestream “đo ni đóng giày” cho người xem.

Ứng dụng AI để tự động hóa vận hành và tối ưu nguồn lực

Công nghệ AI đóng vai trò nâng cao hiệu suất và tự động hóa quy trình vận hành, đặc biệt hữu ích với các nhà bán quy mô vừa và nhỏ có nguồn lực hạn chế. Nếu dữ liệu giúp nhà bán xác định vấn đề, thì công cụ AI của Shopee giúp giải quyết bài toán này trên toàn bộ hành trình kinh doanh, từ tư vấn khách hàng đến hiển thị sản phẩm.

Shopee AI Chatbot cho phép nhà bán duy trì tương tác với khách hàng liên tục, xử lý nhanh các câu hỏi lặp lại như tình trạng đơn hàng, kích thước hay thời gian giao hàng. Điều này không chỉ giúp cải thiện trải nghiệm người dùng mà còn góp phần nâng cao tỷ lệ chuyển đổi nhờ khả năng phản hồi kịp thời.

Bên cạnh đó, công cụ Tối ưu hình ảnh bởi AI hỗ trợ nhà bán cải thiện hiệu quả hiển thị thông qua việc đề xuất các yếu tố cần hoàn thiện như hình ảnh, nội dung và cấu trúc thông tin trên trang sản phẩm. Qua đó, gian hàng có thể nâng cao khả năng tiếp cận và thu hút người mua ngay từ khâu hiển thị.

Với Long Hưng TechZone, việc ứng dụng AI được triển khai theo hướng toàn diện hơn. Ngoài việc chuẩn hóa hình ảnh và nội dung sản phẩm, doanh nghiệp còn tích hợp AI Chatbot vào quy trình hậu mãi nhằm tự động hóa các tác vụ như xử lý hoàn trả hay khiếu nại.

“Những đầu việc từng mất nhiều thời gian và nhân sự giờ có thể được xử lý nhanh hơn nhờ AI. Điều này giúp đội ngũ tập trung vào các hoạt động mang tính chiến lược hơn”, ông Phạm Minh Hưng, Quản lý gian hàng Long Hưng TechZone chia sẻ.

Các công cụ AI từ sàn giúp Long Hưng TechZone tối ưu hiển thị gian hàng hiệu quả.

Hiệu quả từ việc kết hợp dữ liệu và AI không chỉ thể hiện ở tăng trưởng doanh thu mà còn ở chất lượng vận hành. Long Hưng TechZone ghi nhận doanh thu tháng 3/2026 tăng gần 2 lần so với tháng trước, đồng thời cải thiện giá trị đơn hàng trung bình, trong khi quy trình vận hành trở nên ổn định và ít sai sót hơn.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao, việc vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ không còn là lựa chọn mà đang dần trở thành điều kiện cần để nhà bán duy trì hiệu quả trên các nền tảng thương mại điện tử. Thông qua hệ sinh thái công cụ được phát triển theo nhu cầu thực tế của nhà bán, Shopee đang từng bước hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng mô hình vận hành linh hoạt, nâng cao khả năng thích ứng và hướng tới tăng trưởng bền vững.