Thông tin về tính giá điện mới theo giờ cao điểm, thấp điểm

TPO - Cục Điện lực - Bộ Công Thương cho biết, việc áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm mới sẽ thực hiện khi có đợt điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân gần nhất.

Cục Điện lực vừa yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các tổng công ty điện lực, yêu cầu chuẩn bị triển khai áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia.

Trước đó, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 963 quy định lại khung thời gian sử dụng điện trong ngày theo biểu đồ phụ tải mới. Theo đó, giờ cao điểm được xác định từ 17h30 đến 22h30 các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy, trong khi giờ thấp điểm là từ 0h đến 6h hàng ngày; các khoảng thời gian còn lại là giờ bình thường.

Dù Quyết định 963 của Bộ Công Thương có hiệu lực từ ngày ký là 22/4, song theo Cục Điện lực, khung giờ này chưa được áp dụng ngay trong thực tế tính tiền điện.

Cục Điện lực cho biết, căn cứ quy định tại Thông tư 60/2025 và Quyết định 14/2025 về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, việc áp dụng khung giờ mới sẽ được thực hiện khi có đợt điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân gần nhất.

Để chuẩn bị cho việc triển khai, Cục Điện lực yêu cầu EVN chỉ đạo các đơn vị điện lực địa phương đẩy mạnh tuyên truyền tới khách hàng sử dụng điện, đặc biệt là nhóm khách hàng áp dụng biểu giá điện theo thời gian sử dụng trong ngày. Các đơn vị cần chủ động chuẩn bị nhân lực, vật tư, thiết bị để cập nhật, cài đặt lại hệ thống công tơ, bảo đảm triển khai đồng bộ khi quy định có hiệu lực.

Việc điều chỉnh khung giờ cao điểm, thấp điểm được đánh giá là phù hợp hơn với thực tế vận hành hệ thống điện, khi nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh vào buổi tối. Tuy nhiên, thay đổi này cũng dự kiến tác động trực tiếp đến nhóm khách hàng sản xuất, kinh doanh đang áp dụng biểu giá theo thời gian.

Theo đó, việc dồn giờ cao điểm vào buổi tối, thời điểm tiêu thụ điện lớn nhất trong ngày có thể khiến chi phí điện tăng nếu khách hàng không điều chỉnh hành vi sử dụng.

Đối với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, tác động sẽ rõ rệt hơn do đây là nhóm áp dụng giá điện theo ba khung giờ. Nếu tiếp tục duy trì sản xuất trong khung 17h30-22h30, chi phí điện có thể tăng lên đáng kể, buộc doanh nghiệp phải tính toán lại ca kíp hoặc dịch chuyển một phần hoạt động sang giờ thấp điểm.

Ở chiều ngược lại, cơ chế mới cũng tạo tín hiệu điều tiết phụ tải rõ hơn, khuyến khích khách hàng sử dụng điện hợp lý, góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện trong giờ cao điểm, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu điện tăng cao vào mùa nắng nóng.