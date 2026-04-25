Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sóng xanh

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thông tin về tính giá điện mới theo giờ cao điểm, thấp điểm

Dương Hưng

TPO - Cục Điện lực - Bộ Công Thương cho biết, việc áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm mới sẽ thực hiện khi có đợt điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân gần nhất.

Cục Điện lực vừa yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các tổng công ty điện lực, yêu cầu chuẩn bị triển khai áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia.

Trước đó, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 963 quy định lại khung thời gian sử dụng điện trong ngày theo biểu đồ phụ tải mới. Theo đó, giờ cao điểm được xác định từ 17h30 đến 22h30 các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy, trong khi giờ thấp điểm là từ 0h đến 6h hàng ngày; các khoảng thời gian còn lại là giờ bình thường.

Dù Quyết định 963 của Bộ Công Thương có hiệu lực từ ngày ký là 22/4, song theo Cục Điện lực, khung giờ này chưa được áp dụng ngay trong thực tế tính tiền điện.

Cục Điện lực cho biết, căn cứ quy định tại Thông tư 60/2025 và Quyết định 14/2025 về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, việc áp dụng khung giờ mới sẽ được thực hiện khi có đợt điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân gần nhất.

Việc áp dụng quy định về giờ cao điểm, thấp điểm mới sẽ được thực hiện trong kỳ điều chỉnh giá điện gần nhất sắp tới.

Để chuẩn bị cho việc triển khai, Cục Điện lực yêu cầu EVN chỉ đạo các đơn vị điện lực địa phương đẩy mạnh tuyên truyền tới khách hàng sử dụng điện, đặc biệt là nhóm khách hàng áp dụng biểu giá điện theo thời gian sử dụng trong ngày. Các đơn vị cần chủ động chuẩn bị nhân lực, vật tư, thiết bị để cập nhật, cài đặt lại hệ thống công tơ, bảo đảm triển khai đồng bộ khi quy định có hiệu lực.

Việc điều chỉnh khung giờ cao điểm, thấp điểm được đánh giá là phù hợp hơn với thực tế vận hành hệ thống điện, khi nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh vào buổi tối. Tuy nhiên, thay đổi này cũng dự kiến tác động trực tiếp đến nhóm khách hàng sản xuất, kinh doanh đang áp dụng biểu giá theo thời gian.

Theo đó, việc dồn giờ cao điểm vào buổi tối, thời điểm tiêu thụ điện lớn nhất trong ngày có thể khiến chi phí điện tăng nếu khách hàng không điều chỉnh hành vi sử dụng.

Đối với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, tác động sẽ rõ rệt hơn do đây là nhóm áp dụng giá điện theo ba khung giờ. Nếu tiếp tục duy trì sản xuất trong khung 17h30-22h30, chi phí điện có thể tăng lên đáng kể, buộc doanh nghiệp phải tính toán lại ca kíp hoặc dịch chuyển một phần hoạt động sang giờ thấp điểm.

Ở chiều ngược lại, cơ chế mới cũng tạo tín hiệu điều tiết phụ tải rõ hơn, khuyến khích khách hàng sử dụng điện hợp lý, góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện trong giờ cao điểm, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu điện tăng cao vào mùa nắng nóng.

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe