'Đại bàng' ngành bán dẫn Hàn Quốc 'làm tổ' ở Bắc Ninh thế nào?

TPO - Tại Incheon (Hàn Quốc), lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tiếp tục đẩy mạnh ngoại giao kinh tế khi làm việc với Tập đoàn Amkor Technology - “ông lớn” trong lĩnh vực đóng gói và kiểm thử chip. Không chỉ củng cố niềm tin của nhà đầu tư, cuộc gặp còn mở ra kỳ vọng Bắc Ninh trở thành mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái bán dẫn khu vực.

Ngày 24/4, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hàn Quốc, đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái dẫn đầu đã có buổi làm việc quan trọng với lãnh đạo Amkor Technology tại Incheon.

Cuộc làm việc diễn ra trong bối cảnh ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ. Các tập đoàn lớn không chỉ tìm kiếm địa điểm sản xuất mới mà còn ưu tiên những thị trường có hạ tầng hoàn chỉnh, môi trường đầu tư ổn định và nguồn nhân lực chất lượng. Bắc Ninh đang nổi lên như một điểm đến đáp ứng đồng thời các tiêu chí đó.

Tại Bắc Ninh, nhà máy bán dẫn đầu tiên của Amkor tại Việt Nam được khánh thành vào tháng 10/2023 với vốn đầu tư ban đầu hơn 520 triệu USD. Đến tháng 7/2024, tỉnh Bắc Ninh đã trao giấy chứng nhận điều chỉnh đầu tư cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Amkor Technology Việt Nam, nâng tổng vốn đầu tư lên 1,6 tỷ USD.

Việc tăng vốn nhanh hơn nhiều so với kế hoạch ban đầu cho thấy niềm tin của tập đoàn này đối với môi trường đầu tư, hạ tầng công nghiệp, chất lượng nguồn nhân lực và triển vọng phát triển lâu dài tại Bắc Ninh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái tặng đĩa bạc, khắc hình 8 di sản thế giới của tỉnh Bắc Ninh đã được UNESCO công nhận cho ông Lee Jin An. Ảnh: Báo Bắc Ninh.

Tại buổi làm việc, ông Lee Jin An - Tổng Giám đốc Tập đoàn Amkor - cho biết, dự án của Amkor tại Việt Nam đang vận hành ổn định, từng bước mở rộng quy mô sản xuất, đóng góp tích cực vào chuỗi cung ứng toàn cầu của tập đoàn.

Ông Lee Jin An đánh giá cao môi trường đầu tư, nguồn nhân lực và sự đồng hành của tỉnh Bắc Ninh trong quá trình triển khai dự án; khẳng định Amkor sẽ tiếp tục nghiên cứu, mở rộng đầu tư trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh, tỉnh Bắc Ninh đang hội tụ đầy đủ lợi thế để phát triển công nghiệp bán dẫn. Vị trí chiến lược trong Vùng Thủ đô, kết nối thuận lợi tới sân bay, cảng biển, cùng hệ thống khu công nghiệp phát triển nhanh và đồng bộ. Đặc biệt, sau khi hợp nhất địa giới, quy mô kinh tế, dân số được mở rộng, tạo dư địa lớn cho thu hút đầu tư công nghệ cao.

Không dừng lại ở việc “trải thảm đỏ”, Bắc Ninh xác định đồng hành cùng doanh nghiệp là yếu tố quyết định. Cam kết về cải cách thủ tục, phát triển hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực được lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh như một “bảo chứng” cho các nhà đầu tư chiến lược.

Dự án của Tập đoàn Amkor không chỉ mang lại giá trị sản xuất đơn thuần mà còn được kỳ vọng trở thành “thỏi nam châm” hút các doanh nghiệp vệ tinh. Khi chuỗi cung ứng dần hình thành, cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào ngành bán dẫn.