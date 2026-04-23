Đề xuất nhiều quy định mới liên quan xe máy điện

TPO - Bộ Xây dựng đang tích cực thiết lập các hàng rào kỹ thuật mới về xe máy điện, từ việc tổ chức lại bãi đỗ xe dưới hầm chung cư cho đến các quy chuẩn khác trong bối cảnh phương tiện giao thông xanh này ngày càng được ưa chuộng.

Theo Bộ Xây dựng, cơ quan này đang khẩn trương sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn 04 về nhà chung cư. Động thái này được đánh giá là bước đi quyết liệt nhằm thích ứng với thực tế, giải quyết triệt để bài toán an toàn cháy nổ tại các tòa nhà cao tầng.

Sau quá trình trực tiếp "thị sát" tại các điểm nóng có mật độ dân cư lớn, cơ quan chức năng quyết định dồn lực vào một số nhóm vấn đề cốt lõi, trực tiếp thay đổi cách thức quản lý xe điện tại các tòa nhà.

Thay vì mạnh ai nấy cắm sạc như hiện nay, dự thảo quy định bắt buộc các chung cư phải có biện pháp ngăn chia, phân vùng sạc riêng lẻ. Đặc biệt, để kiểm soát nhiệt và rủi ro chập cháy lan truyền, mỗi phân khu sẽ bị giới hạn số lượng trụ sạc tối đa, đi kèm với đó là các yêu cầu kỹ thuật khắt khe về hệ thống điện, chiếu sáng và phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Để tránh tình trạng một chiếc xe điện chập cháy lan sang hàng loạt xe xăng hầm chung cư, quy định mới bắt buộc khu vực đỗ xe điện phải được phân vùng độc lập với các loại phương tiện khác, có tính toán vị trí rõ ràng và rà soát đồng bộ về PCCC.

Khu vực để xe điện tại một chung cư trên phố Minh Khai. Ảnh: Huy An.

Trạm đổi pin sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về vị trí lắp đặt, hệ thống tủ pin, thiết kế chống sét và đường điện để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho không gian chung.

Bên cạnh hạ tầng chung cư, chất lượng cốt lõi của xe điện cũng được nâng cấp. Theo Thông tư 13/2026/TT-BXD, Quy chuẩn QCVN 31:2026/BXD về ắc-quy/pin xe điện sẽ chính thức có hiệu lực từ 9/10, mang theo những thay đổi sát sườn với thói quen sử dụng của người dân.

Đáng chú ý nhất, định nghĩa về cháy nổ đã được thắt chặt. Nếu như trước đây phải thấy ngọn lửa bằng mắt thường mới coi là cháy, thì nay chỉ cần ắc - quy "có khói hoặc ngọn lửa phát ra" đã bị đánh giá là cháy và đánh trượt thử nghiệm. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, với loại pin Lithium-ion phổ biến hiện nay, khi đã xì khói nghĩa là pin đã hỏng và nung nhiệt, việc phát lửa chỉ là vấn đề thời gian và một khi cháy thì rất khó dập tắt.

Đáng nói, hiện nay rất nhiều người dân ở chung cư có thói quen tháo pin mang lên nhà sạc. Quy chuẩn mới đã chính thức bổ sung loại ắc - quy tháo rời này vào danh mục yêu cầu kỹ thuật bắt buộc phải kiểm định.

Thay vì ngâm nước sinh hoạt 24 giờ như trước, bài kiểm tra mới yêu cầu ắc-quy phải ngâm ngập trong dung dịch nước muối (nồng độ 3,5 - 5%) liên tục trong 2 giờ. Quy định này phản ánh chính xác thực tế khắc nghiệt ở Việt Nam, khi người dân thường xuyên phải lội qua các đoạn đường ngập úng, nước bẩn và có tính ăn mòn cao. Đồng thời, các điều kiện môi trường thử nghiệm lý tưởng cũng bị loại bỏ để ép pin phải chịu đựng được những môi trường vận hành thực tế.

Không chỉ pin, bộ phận động cơ cũng được siết chặt an toàn thông qua QCVN 30:2026/BXD (thay thế QCVN 90), có hiệu lực từ 9/10 tới.

Để đảm bảo người dùng (đặc biệt là trẻ em) hay thợ sửa xe không bị giật điện do vô tình chạm vào các linh kiện bên trong, quy chuẩn yêu cầu vỏ động cơ phải chống lại được sự xâm nhập của một sợi dây thép có đường kính chỉ 1mm. Việc bỏ qua bài thử nghiệm tia nước ở động cơ là do toàn bộ thân xe đã phải trải qua quy trình thử nghiệm chống nước khắt khe theo QCVN 14:2024/BGTVT trước đó.