Đề xuất mức hỗ trợ khi chuyển xe máy xăng sang xe điện tại Hà Nội

TPO - Dự thảo nghị quyết của TP. Hà Nội dự kiến đưa ra mức hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho cá nhân chuyển đổi xe mô tô, xe gắn máy sang xe điện, với mức từ 20% giá trị phương tiện và ưu tiên cao cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Ngày 25/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về chính sách, biện pháp hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch trên địa bàn TP. Hà Nội.

Trình bày dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định “Chính sách, biện pháp hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch trên địa bàn thành phố Hà Nội”, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đỗ Việt Hải cho biết, dự thảo nghị quyết gồm 5 chương, tập trung vào ba nhóm chính sách trọng tâm: Hỗ trợ trực tiếp cho người dân và doanh nghiệp khi chuyển đổi phương tiện; quy định biện pháp hạn chế phương tiện phát thải; và chính sách phát triển hạ tầng trạm tiếp năng lượng sạch công cộng.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đỗ Việt Hải. Ảnh: PV.

Về hỗ trợ tài chính, dự thảo đưa ra mức hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho cá nhân chuyển đổi xe mô tô, xe gắn máy sang xe điện, với mức từ 20% giá trị phương tiện và ưu tiên cao cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Doanh nghiệp và tổ chức được hỗ trợ lãi vay tới 30% khi đầu tư phương tiện giao thông xanh hoặc triển khai mô hình cho thuê phương tiện xanh phục vụ cộng đồng.

Các chính sách về lệ phí bao gồm hỗ trợ 50-100% lệ phí đăng ký phương tiện xanh tùy nhóm đối tượng, đồng thời miễn phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho thuê phương tiện giao thông xanh...

Tại hội nghị, bà Bùi Thị An - Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn kinh tế của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội - đề nghị cần có quy định tiêu chuẩn kỹ thuật bắt buộc cho pin, trạm sạc, hệ thống phòng cháy; bắt buộc các tòa chung cư mới phải bố trí tối thiểu 5-10% diện tích để lắp đặt trạm sạc; khuyến khích xã hội hóa hạ tầng sạc gắn với cơ chế công - tư hoặc ưu đãi miễn giảm tiền thuê đất 5 năm; xây dựng cơ chế chia sẻ dữ liệu trạm sạc chung theo chuẩn quốc gia...

Ông Vũ Thành Vĩnh - thành viên Hội đồng Tư vấn dân chủ - pháp luật, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội - cho rằng, việc hỗ trợ phát triển hạ tầng giao thông xanh là điểm yếu nhất của dự thảo. Thành phố đang thiếu trầm trọng trạm sạc công cộng, thiếu cơ chế xã hội hóa đầu tư. Nếu hạ tầng không đi trước, việc chuyển đổi phương tiện sẽ gặp bế tắc.

Ông Vĩnh kiến nghị, quy hoạch mạng lưới trạm sạc đến năm 2030; miễn giảm tiền sử dụng đất cho doanh nghiệp đầu tư trạm sạc; khuyến khích lắp đặt sạc tại chung cư, bãi gửi xe, tuyến phố. Đồng thời, dự thảo cần bổ sung quy định về an toàn pin, phòng cháy, chữa cháy, thu hồi - tái chế pin sau sử dụng; hoàn thiện tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kiểm định xe điện...

Đánh giá biện pháp hạn chế như cấm phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch lưu thông trong Vành đai 1, tiến tới Vành đai 2, là bước mạnh mẽ, nhưng theo ông Nguyễn Hoàng Hải - Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hành khách công cộng TP. Hà Nội, cần rất thận trọng để tránh gây sốc đối với người dân, doanh nghiệp vận tải nhỏ.

Ông Nguyễn Hoàng Hải khuyến nghị, cần đưa ra lộ trình chuyển đổi có tính tới khả năng tài chính của doanh nghiệp và người dân (ví dụ: giai đoạn 1 ưu tiên xe buýt, xe khách lớn; giai đoạn 2 là xe cá nhân, xe máy); cần có quỹ hỗ trợ chuyển đổi, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vận tải nhỏ; có chính sách miễn trừ tạm thời hoặc hỗ trợ đặc biệt cho doanh nghiệp vận tải ở khu vực khó khăn...