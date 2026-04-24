Mẫu xe điện cỡ nhỏ được giảm gần nửa giá tại đại lý

TPO - Doanh số bán hàng lao dốc tại Mỹ buộc các đại lý phải đưa ra mức giảm giá rất sâu đối với mẫu hatchback điện Fiat 500e, với mức giảm có thể lên tới 40% giá trị xe.

Theo Carscoops, thương hiệu Fiat đang đối diện với tình cảnh rất khó khăn tại Mỹ khi danh mục sản phẩm chỉ còn một mẫu xe điện nhưng doanh số cũng rất kém.

Tình thế càng trở nên tồi tệ hơn sau khi ưu đãi thuế liên bang dành cho xe điện bị cắt bỏ. Theo số liệu bán hàng quý I, mẫu hatchback điện Fiat 500e chỉ tìm được 68 khách mua tại Mỹ.

Con số này tương đương chưa đến một xe được bán ra mỗi ngày, hoặc khoảng 23 xe mỗi tháng. Tình hình ảm đạm đến mức 500e còn bán ít hơn cả Fiat 500X, mẫu xe đã bị khai tử từ năm 2023.

Khảo sát trên thị trường cho thấy các đại lý hiện còn tồn hơn 100 xe 500e, tương đương nguồn cung cho khoảng 5 tháng tiếp theo. Điều này buộc các đại lý phải giảm giá mạnh để xả hàng, áp dụng cho các xe Fiat 500e đời 2024 và 2025.

Chiếc xe có giá thấp nhất hiện được ghi nhận là Fiat 500e INSPI(RED) đời 2024 tại một đại lý ở tiểu bang Virginia.

Chiếc Fiat 500e màu đỏ được khuyến mãi tương đương hơn 40% giá xe ban đầu.

Xe có giá niêm yết ban đầu 34.095 USD, nhưng hiện được rao bán chỉ 19.134 USD, tương đương mức giảm 14.961 USD. Trước đó, đại lý này từng giảm giá xe xuống còn 25.071 USD nhưng vẫn không có khách mua.

Một đại lý khác ở bang Illinois đang chào bán Fiat 500e Armani Edition đời 2025 với giá 21.988 USD, thấp hơn 15.507 USD so với giá niêm yết gốc 37.495 USD. Mức giảm tương đương khoảng 40% giá xe.

Đây chưa phải những trường hợp cá biệt. Một đại lý tại Florida cũng đang giảm 12.254 USD cho một chiếc 500e Armani Edition.

Cũng theo Carscoops, tập đoàn Stellantis được cho là đang triển khai khoản hỗ trợ trị giá 7.500 USD nhằm bù đắp cho khoản ưu đãi thuế liên bang dành cho xe điện đã bị cắt bỏ.

Diễn biến này cho thấy Fiat đang đối mặt áp lực lớn tại Mỹ, khi mẫu xe duy nhất còn lại trong danh mục không tạo được sức hút, bất chấp hàng loạt chương trình khuyến mãi mạnh tay.