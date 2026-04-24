Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Mẫu xe điện cỡ nhỏ được giảm gần nửa giá tại đại lý

Lê Tuấn

TPO - Doanh số bán hàng lao dốc tại Mỹ buộc các đại lý phải đưa ra mức giảm giá rất sâu đối với mẫu hatchback điện Fiat 500e, với mức giảm có thể lên tới 40% giá trị xe.

Theo Carscoops, thương hiệu Fiat đang đối diện với tình cảnh rất khó khăn tại Mỹ khi danh mục sản phẩm chỉ còn một mẫu xe điện nhưng doanh số cũng rất kém.

Tình thế càng trở nên tồi tệ hơn sau khi ưu đãi thuế liên bang dành cho xe điện bị cắt bỏ. Theo số liệu bán hàng quý I, mẫu hatchback điện Fiat 500e chỉ tìm được 68 khách mua tại Mỹ.

Con số này tương đương chưa đến một xe được bán ra mỗi ngày, hoặc khoảng 23 xe mỗi tháng. Tình hình ảm đạm đến mức 500e còn bán ít hơn cả Fiat 500X, mẫu xe đã bị khai tử từ năm 2023.

Khảo sát trên thị trường cho thấy các đại lý hiện còn tồn hơn 100 xe 500e, tương đương nguồn cung cho khoảng 5 tháng tiếp theo. Điều này buộc các đại lý phải giảm giá mạnh để xả hàng, áp dụng cho các xe Fiat 500e đời 2024 và 2025.

Chiếc xe có giá thấp nhất hiện được ghi nhận là Fiat 500e INSPI(RED) đời 2024 tại một đại lý ở tiểu bang Virginia.

Chiếc Fiat 500e màu đỏ được khuyến mãi tương đương hơn 40% giá xe ban đầu.

Xe có giá niêm yết ban đầu 34.095 USD, nhưng hiện được rao bán chỉ 19.134 USD, tương đương mức giảm 14.961 USD. Trước đó, đại lý này từng giảm giá xe xuống còn 25.071 USD nhưng vẫn không có khách mua.

Một đại lý khác ở bang Illinois đang chào bán Fiat 500e Armani Edition đời 2025 với giá 21.988 USD, thấp hơn 15.507 USD so với giá niêm yết gốc 37.495 USD. Mức giảm tương đương khoảng 40% giá xe.

Đây chưa phải những trường hợp cá biệt. Một đại lý tại Florida cũng đang giảm 12.254 USD cho một chiếc 500e Armani Edition.

Cũng theo Carscoops, tập đoàn Stellantis được cho là đang triển khai khoản hỗ trợ trị giá 7.500 USD nhằm bù đắp cho khoản ưu đãi thuế liên bang dành cho xe điện đã bị cắt bỏ.

Diễn biến này cho thấy Fiat đang đối mặt áp lực lớn tại Mỹ, khi mẫu xe duy nhất còn lại trong danh mục không tạo được sức hút, bất chấp hàng loạt chương trình khuyến mãi mạnh tay.

Lê Tuấn
#xe điện #fiat 500e #xe giảm giá #ô tô điện #Stellantis

