Loạt SUV hybrid mới rục rịch đổ bộ thị trường Việt

TPO - Thị trường ô tô Việt Nam dự kiến sẽ đón thêm nhiều mẫu SUV hybrid mới trong năm 2026, trải rộng từ phân khúc phổ thông đến cao cấp. Một số cái tên nổi bật gồm có Hyundai Palisade, Tucson, Kia Sorento hay Toyota Land Cruiser HEV.

Hyundai Palisade

Một trong những mẫu xe hybrid được mong chờ nhất tại Việt Nam năm 2026 gọi tên Hyundai Palisade. Nhiều đại lý đã bắt đầu nhận đặt cọc Palisade thế hệ mới, dự kiến ra mắt Việt Nam vào quý III.

Đây là dòng SUV cao cấp và lớn nhất của hãng xe Hàn Quốc. Ở thế hệ thứ hai, xe được làm mới toàn diện với thiết kế vuông vức và bề thế hơn trước. Ngoại thất nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn, đèn LED đặt dọc và mâm 21 inch.

Kích thước tổng thể cũng tăng lên, tạo thêm không gian rộng rãi cho cabin 7 chỗ ngồi. Bên trong khoang lái, xe sử dụng màn hình cong 12,3 inch, cần số đặt sau vô-lăng nhưng vẫn duy trì cụm phím điều hòa vật lý.

Một trong những nâng cấp quan trọng nhất ở Palisade mới là việc bổ sung hệ truyền động hybrid. Hệ thống kết hợp động cơ 2.5 tăng áp, mô-tơ điện cùng pin 1,65kWh, cho tổng công suất 330 mã lực và mô-men xoắn 460 Nm. Hộp số đi kèm là loại tự động 6 cấp.

Hiện chưa rõ các trang bị cụ thể và mức giá của bản mới sắp bán ở Việt Nam. Phiên bản Hyundai Palisade thế hệ hiện hành có giá 1,469-1,589 tỷ đồng.

Hyundai Tucson Hybrid

Các đại lý Hyundai cũng đã nhận đặt cọc Tucson Hybrid, thời gian bàn giao dự kiến từ tháng 6. Mẫu xe này nhiều khả năng sẽ được lắp ráp trong nước với một phiên bản duy nhất, giá tạm tính khoảng 1 tỷ đồng.

Tại thị trường quốc tế, Tucson Hybrid sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.6L kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất khoảng 226 mã lực, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Xe có tùy chọn dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian.

Thiết kế ngoại thất và nội thất bản hybrid sẽ không khác biệt so với Tucson máy xăng đang bán tại Việt Nam. Xe vẫn sở hữu lưới tản nhiệt tích hợp LED ẩn, kiểu dáng góc cạnh và màn hình kép trong cabin.

Tucson dự kiến trở thành mẫu xe thứ hai của Hyundai Thành Công có tùy chọn động cơ hybrid sau Santa Fe. Khi ra mắt, mẫu xe này sẽ trở thành đối thủ của loạt SUV cỡ C có cấu hình hybrid như Honda CR-V, Geely EX5, BYD Sealion 6.

Kia Sorento HEV

Phiên bản hybrid của dòng SUV Kia Sorento đã được trưng bày tại Hà Nội gần đây. Hãng đồng thời đã bắt đầu mở đặt cọc dòng xe này, dự kiến giao xe khoảng cuối quý II.

Tuy nhiên, chiếc Sorento HEV tại sự kiện là phiên bản nhập khẩu từ Hàn Quốc, có thể khác biệt một số chi tiết so với bản sẽ bán tại thị trường Việt Nam.

Ngoại thất xe không thay đổi so với bản động cơ đốt trong đang bán trên thị trường. Điểm khác biệt nằm ở hệ truyền động hybrid kết hợp giữa động cơ xăng tăng áp dung tích 1.6, mô-tơ điện tích hợp trong hộp số và pin 1,49 kWh. Công suất kết hợp 242 mã lực và sức kéo 367 Nm, mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp từ 4,8 lít/ 100 km..

Khi mở bán chính thức, giá xe Sorento hybrid dự kiến cao hơn phiên bản động cơ đốt trong. Hiện tại, Kia Sorento động cơ xăng và dầu có giá dao động 1,199-1,419 tỷ đồng.

Toyota Land Cruiser 300 Hybrid

Một số đại lý Toyota đã bắt đầu nhận đặt cọc Land Cruiser 300 Hybrid, thời gian giao xe dự kiến vào quý IV/2026. Giá bán bản hybrid được dự đoán cao hơn mức 4,58 tỷ đồng của phiên bản máy xăng hiện hành.

Đây là phiên bản mạnh nhất từng xuất hiện trên dòng Land Cruiser. Tại Trung Đông, xe sử dụng động cơ xăng V6 3.5L tăng áp kép kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 457 mã lực và mô-men xoắn 790 Nm, đi kèm hộp số tự động 10 cấp.

Thiết kế bản hybrid gần như giữ nguyên, chỉ thay đổi nhẹ ở cản trước, khu vực đèn sương mù và bổ sung logo HEV. Nội thất cập nhật thêm giao diện hiển thị hoạt động của hệ truyền động hybrid.

Sự bổ sung Land Cruiser HEV sẽ làm dày thêm dải sản phẩm xe hybrid của Toyota tại Việt Nam. Hãng xe Nhật Bản đang đi đầu ở mảng hybrid hybrid với loạt sản phẩm đa dạng từ sedan, SUV đô thị và MPV.

Subaru Forester hybrid

Một mẫu xe hybrid Nhật khác được đồn đoán sẽ ra mắt Việt Nam trong năm 2026 là Subaru Forester Hybrid. Mẫu xe này sử dụng hệ truyền động e-Boxer Strong Hybrid, kết hợp động cơ xăng 2.5 công suất 164 mã lực với mô-tơ điện 122 mã lực.

Cấu hình mới được kỳ vọng cải thiện khả năng vận hành và tiết kiệm nhiên liệu hơn khoảng 20% so với bản máy xăng hiện tại.

Thiết kế nội và ngoại thất của bản hybrid dự kiến không khác biệt so với Forester máy xăng thế hệ mới đã ra mắt tại Việt Nam. Các phiên bản hiện hành đang có mức giá 1,299-1,399 tỷ đồng, thuộc hàng cao nhất phân khúc SUV cỡ C.

Peugeot 3008 và 5008

Một chiếc Peugeot 3008 thế hệ mới từng bị bắt gặp chạy thử tại Việt Nam dưới lớp ngụy trang. Điều này báo hiệu về ngày ra mắt của mẫu xe này đang tới gần.

Trước đó, thế hệ mới của bộ đôi 3008 và 5008 cũng xuất hiện tại trung tâm kiểm định khí thải và một số sự kiện nội bộ.

Ở thế hệ mới, Peugeot 3008 chuyển sang phong cách SUV coupe với mui vuốt dốc, trong khi 5008 vẫn giữ dáng SUV truyền thống. Cả hai đều có trục cơ sở kéo dài, riêng 3008 đạt 2.739 mm, tăng 64 mm so với trước.

Phiên bản xuất hiện tại Việt Nam mang nhãn hybrid. Ở thị trường quốc tế, xe sử dụng động cơ xăng 1.2L kết hợp mô-tơ điện và pin 48V, tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 5,54 lít/100 km.