V-Green hợp tác triển khai trạm sạc, tủ đổi pin xe điện VinFast tại Sun World Ba Na Hills

P.V

Công ty Cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green và Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (thuộc Tập đoàn Sun Group) chính thức ký kết hợp tác triển khai hạ tầng trạm sạc và tủ đổi pin dành cho ô tô, xe máy điện VinFast tại Khu du lịch Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng). Sự kiện khởi đầu cho kế hoạch tích hợp hạ tầng cho xe điện tại các điểm đến của Sun Group, mang lại sự tiện lợi tối đa cho du khách là chủ xe VinFast.

Theo kế hoạch hợp tác, trong giai đoạn đầu tiên, V-Green và Công ty Cáp treo Bà Nà sẽ triển khai lắp đặt 20 trụ sạc ô tô điện và 2 tủ đổi pin xe máy điện tại Khu du lịch Sun World Ba Na Hills. Toàn bộ hệ thống được vận hành 24/7 nhằm đảm bảo du khách sử dụng xe điện VinFast luôn có trải nghiệm thuận tiện và liền mạch nhất khi đến tham quan, du lịch tại Bà Nà.

Sau giai đoạn khởi đầu, dựa trên tình hình thực tế và nhu cầu của thị trường, hai bên sẽ tiếp tục khảo sát để mở rộng mạng lưới trạm sạc và tủ đổi pin tại các khu vực khác thuộc hệ thống Sun Group. Việc đưa hạ tầng năng lượng sạch vào một trong những quần thể du lịch hàng đầu thế giới như Sun World Ba Na Hills khẳng định tầm nhìn chung của V-Green và Sun Group trong việc giảm thiểu khí thải và bảo vệ môi trường.

Ông Nguyễn Lâm An - Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà cho biết: “Việc đồng hành cùng V-Green mở rộng mạng lưới trạm sạc và tủ đổi pin nằm trong chiến lược thích ứng với xu hướng du lịch xanh toàn cầu của chúng tôi. Tích hợp các tiện ích hiện đại này tại Sun World Ba Na Hills sẽ mang đến trải nghiệm tốt hơn cho du khách và đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển bền vững của Tập đoàn Sun Group tại Đà Nẵng”.

Ông Đặng Thanh Tùng - Giám đốc Phát triển Mạng lưới V-Green khẳng định: “Hành trình phủ xanh hạ tầng giao thông của V-Green sẽ được tiếp thêm sức mạnh khi có sự đồng hành của những đối tác tầm cỡ như Tập đoàn Sun Group và các công ty thành viên. Việc hiện diện tại những điểm đến biểu tượng như Sun World Ba Na Hills là lời cam kết của chúng tôi trong việc mang đến hạ tầng sạc và đổi pin linh hoạt, thuận tiện, góp phần đưa du lịch Việt Nam trở thành hình mẫu về phát triển xanh trong khu vực”.

Đi vào vận hành từ năm 2009, Sun World Ba Na Hills không chỉ là khu du lịch nổi tiếng miền Trung, mà đang từng bước vươn tầm quốc tế. Từng được World Travel Awards vinh danh 6 lần liên tiếp là Công viên chủ đề hàng đầu châu Á, Sun World Ba Na Hills từ lâu đã khẳng định vị thế một “xứ sở thần tiên” có thực với không gian châu Âu thu nhỏ, những công trình biểu tượng, những lễ hội hấp dẫn bốn mùa và một hệ sinh thái du lịch đẳng cấp quốc tế không ngừng đổi mới.

Sự hợp tác giữa V-Green và Sun Group trong việc triển khai hệ thống trạm sạc, tủ đổi pin tại Sun World Ba Na Hills và các cơ sở du lịch khác của Tập đoàn không chỉ là bước tiến về hạ tầng cho xe điện, mà còn góp phần gia tăng trải nghiệm và nâng cao chất lượng dịch vụ cho du khách đến Bà Nà, góp phần kiến tạo một chuẩn mực mới cho du lịch thông minh và bền vững.

Trong thời gian qua, V-Green liên tục ký kết hợp tác với các đối tác, tập đoàn lớn để nhanh chóng mở rộng hệ thống trạm sạc, tủ đổi pin cho xe điện VinFast trên toàn quốc, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao khi số lượng xe điện VinFast bán ra thị trường ngày càng lớn. Hiện tại, V-Green đang vận hành hệ thống hơn 150.000 cổng sạc ô tô điện VinFast và dự kiến sẽ hoàn tất triển khai 60.000 tủ đổi pin xe máy điện trên toàn quốc trong quý II/2026./.

#V-Green #Sun Group #trạm sạc #xe điện #VinFast #Ba Na Hills #du lịch xanh

