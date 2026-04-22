Nạn'đục bình trộm xăng' gia tăng ở Mỹ

TPO - Tình trạng trộm xăng/dầu bằng cách khoan thủng bình chứa đang gia tăng tại Mỹ trong bối cảnh giá nhiên liệu duy trì ở mức cao sau những biến động liên quan đến xung đột với Iran.

Theo Washington Post, các công ty bảo hiểm tại Mỹ đã bắt đầu ghi nhận số lượng hồ sơ bồi thường liên quan đến thủ đoạn khoan lỗ bình xăng để rút nhiên liệu từ phương tiện đỗ ngoài đường hoặc trong bãi xe.

Ông Brett Odom, Phó Chủ tịch phụ trách chính sách của Hiệp hội các công ty bảo hiểm quốc gia Mỹ, cho biết giới chức hy vọng đây chỉ là hiện tượng mang tính nhất thời.

Một tài xế được Washington Post phỏng vấn cho biết anh phát hiện đồng hồ nhiên liệu trên xe giảm nhanh bất thường. Khi dừng lại để đổ xăng, người này mới nhận ra bình nhiên liệu đã bị khoan thủng.

Một chiếc bán tải tại Mỹ bị kẻ trộm đục lỗ bình xăng.

“Tôi nhìn xuống gầm xe tải và thấy xăng chảy ra xối xả từ phía dưới. Khi đó tôi thực sự hoảng loạn”, anh Tasi Malala, 31 tuổi, chia sẻ. Chi phí sửa chữa thiệt hại sau vụ việc lên tới khoảng 3.000 USD.

Với thủ đoạn mới, kẻ trộm chỉ cần vài phút để hành động bằng cách trang bị một chiếc máy khoan cầm tay và can đựng xăng, thậm chí chỉ cần vài bình nhựa, nhanh gọn hơn so với cách dùng ống cắm vào miệng bình.

Các vụ khoan thủng bình để lấy nhiên liệu xảy ra trong bối cảnh giá xăng dầu tại Mỹ tăng cao do ảnh hưởng xung đột ở Trung Đông. Theo Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), giá xăng trung bình ở nước này hiện ở mức khoảng 4,09 USD cho mỗi gallon (3,78 lít).

Dù con số này đã giảm 7 cent so với một tuần trước nhờ giá cả dần ổn định sau thông tin ngừng bắn, mức giá hiện tại vẫn cao hơn khoảng 92 cent/gallon so với cùng kỳ năm ngoái. California tiếp tục là bang có giá xăng cao nhất nước Mỹ với mức trung bình 5,85 USD/gallon.

Không chỉ ở Mỹ, giá nhiên liệu đã biến động mạnh trên toàn cầu kể từ khi xảy ra xung đột tại Trung Đông.

Tình trạng khoan bình xăng để trộm nhiên liệu không chỉ xảy ra tại California. Ngày 2/4, một tổ chức từ thiện tại St. Louis cho biết xe tải chuyên phục vụ chương trình phát thực phẩm lưu động của họ cũng bị khoan thủng bình nhiên liệu và rút sạch dầu diesel.

Tổ chức này cho biết việc sửa chữa hoặc thay thế bình nhiên liệu, cùng chi phí nạp lại lượng dầu bị mất, mới chỉ là thiệt hại ban đầu. Chiếc xe hiện phải ngừng hoạt động trong thời gian chưa xác định.

Trong khi đó tại Los Angeles, nơi giá xăng dao động ở mức cao kỷ lục khoảng 6 USD/gallon, vấn nạn trộm xăng bằng cách khoan thủng bình chứa đang gia tăng đột biến. Cố vấn dịch vụ Lupes Armas cho biết, nếu như trước đây xưởng của ông chỉ ghi nhận vài trường hợp mỗi năm, thì hiện nay tình trạng này xảy ra gần như hằng tuần.

