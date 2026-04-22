Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Google News

Những hé lộ đầu tiên về Toyota Corolla Cross đời mới

Trường Vũ

TPO - Theo Carscoops, Toyota được cho là đã bắt đầu chuẩn bị cho màn ra mắt Corolla Cross thế hệ hoàn toàn mới với kích thước lớn hơn, hứa hẹn cải thiện không gian cabin.

Hiện chưa xuất hiện xe thử nghiệm ngụy trang, vì vậy mọi thông tin về Corolla Cross đời mới vẫn chủ yếu dựa trên các đồn đoán từ Nhật Bản. Theo đó, mẫu xe kế nhiệm sẽ có kích thước lớn hơn, tiến gần hơn tới RAV4 về vóc dáng và không gian sử dụng.

Thực tế, các dòng SUV cỡ nhỏ mở rộng kích thước đang là xu hướng. Chiến lược này từng được áp dụng trên các mẫu như Kia Seltos hay Volkswagen T-Cross.

Về ngoại hình, Corolla Cross thế hệ mới được cho là sẽ chịu ảnh hưởng từ ngôn ngữ thiết kế xuất hiện trên Toyota Corolla Concept ra mắt cuối năm 2025.

Cụm đèn LED kiểu “hammerhead” với phần kéo dọc xuống cản trước có thể xuất hiện, kết hợp lưới tản nhiệt dạng tổ ong sơn cùng màu thân xe. Phong cách này khá tương đồng với Yaris Cross facelift mới ra mắt.

Thân xe dự kiến có các đường nét gọn gàng hơn nhằm nhấn mạnh chiều dài gia tăng. Các hốc bánh vuông vức nhiều khả năng tiếp tục được duy trì, tương tự nhiều mẫu SUV khác của Toyota ngoại trừ C-HR.

Ở phía sau, xe có thể được trang bị đèn hậu LED mảnh hơn cùng cửa cốp thiết kế phẳng và sạch sẽ hơn. Tùy chọn sơn hai tông màu với mui và trụ đen tương phản nhiều khả năng tiếp tục được duy trì.

Một phiên bản GR Sport gần như chắc chắn sẽ được bổ sung, với bodykit thể thao, các chi tiết khí động học nổi bật hơn và hệ thống khung gầm tinh chỉnh để tăng trải nghiệm lái.

Việc tăng kích thước cũng hứa hẹn giúp cải thiện đáng kể không gian hàng ghế sau và dung tích khoang hành lý, vốn là điểm bị phàn nàn trên thế hệ hiện tại.

Nội thất của Toyota Corolla Cross mới được cho là sẽ thay đổi toàn diện, lấy cảm hứng từ phong cách tối giản nhưng hiện đại của Corolla Concept. Xe có thể sở hữu bệ trung tâm nổi, các nút điều khiển bố trí quanh cụm màn hình kỹ thuật số và thậm chí có thêm màn hình giải trí riêng cho hành khách phía trước.

Thực tế, xu hướng này đã bắt đầu tại Trung Quốc, nơi Corolla Cross facelift được bán với bảng táp-lô thiết kế lại và màn hình cỡ lớn hơn. Thế hệ mới dự kiến sẽ tiến xa hơn với nền tảng phần mềm Arene mới của Toyota.

Toyota nhiều khả năng cũng sẽ đưa lên xe các phối màu nội thất mới cùng vật liệu bền vững hơn. Các công nghệ an toàn tiên tiến dự kiến là trang bị tiêu chuẩn.

Corolla Cross đời mới được cho là sẽ dùng chung nền tảng với Toyota Corolla thế hệ thứ 13, bao gồm cả sedan và có thể thêm biến thể hatchback. Nhiều khả năng đây sẽ là bản nâng cấp của kiến trúc TNGA hiện tại, tiếp tục hỗ trợ chiến lược đa dạng hóa hệ truyền động của Toyota.

Về hệ truyền động, Corolla Cross mới nhiều khả năng vẫn trung thành với cấu hình hybrid, sử dụng động cơ xăng 1.5L hoặc 2.0L 4 xi-lanh thế hệ mới đang được Toyota phát triển. Tùy chọn sau cho công suất cao hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Một phiên bản hybrid sạc ngoài (PHEV) cũng có thể được bổ sung.

Toyota hiện chưa xác nhận chính thức về Corolla Cross thế hệ mới. Tuy nhiên, các tin đồn cho rằng xe có thể ra mắt vào giữa năm 2028, thời điểm thế hệ hiện tại tròn 8 năm tuổi. Như hiện nay, Corolla Cross nhiều khả năng vẫn tiếp tục là mẫu xe toàn cầu của Toyota.

Tại Việt Nam, mẫu Corolla Cross đang bán trên thị trường thuộc phiên bản facelift 2024. Đây là một trong trong những dòng xe ăn khách nhất của thương hiệu Toyota, trong đó phần lớn doanh số thuộc phiên bản hybrid.

