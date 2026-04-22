Những hé lộ đầu tiên về Toyota Corolla Cross đời mới

TPO - Theo Carscoops, Toyota được cho là đã bắt đầu chuẩn bị cho màn ra mắt Corolla Cross thế hệ hoàn toàn mới với kích thước lớn hơn, hứa hẹn cải thiện không gian cabin.

Hiện chưa xuất hiện xe thử nghiệm ngụy trang, vì vậy mọi thông tin về Corolla Cross đời mới vẫn chủ yếu dựa trên các đồn đoán từ Nhật Bản. Theo đó, mẫu xe kế nhiệm sẽ có kích thước lớn hơn, tiến gần hơn tới RAV4 về vóc dáng và không gian sử dụng.

Thực tế, các dòng SUV cỡ nhỏ mở rộng kích thước đang là xu hướng. Chiến lược này từng được áp dụng trên các mẫu như Kia Seltos hay Volkswagen T-Cross.

Về ngoại hình, Corolla Cross thế hệ mới được cho là sẽ chịu ảnh hưởng từ ngôn ngữ thiết kế xuất hiện trên Toyota Corolla Concept ra mắt cuối năm 2025.

Cụm đèn LED kiểu “hammerhead” với phần kéo dọc xuống cản trước có thể xuất hiện, kết hợp lưới tản nhiệt dạng tổ ong sơn cùng màu thân xe. Phong cách này khá tương đồng với Yaris Cross facelift mới ra mắt.

Thân xe dự kiến có các đường nét gọn gàng hơn nhằm nhấn mạnh chiều dài gia tăng. Các hốc bánh vuông vức nhiều khả năng tiếp tục được duy trì, tương tự nhiều mẫu SUV khác của Toyota ngoại trừ C-HR.

Ở phía sau, xe có thể được trang bị đèn hậu LED mảnh hơn cùng cửa cốp thiết kế phẳng và sạch sẽ hơn. Tùy chọn sơn hai tông màu với mui và trụ đen tương phản nhiều khả năng tiếp tục được duy trì.

Một phiên bản GR Sport gần như chắc chắn sẽ được bổ sung, với bodykit thể thao, các chi tiết khí động học nổi bật hơn và hệ thống khung gầm tinh chỉnh để tăng trải nghiệm lái.

Việc tăng kích thước cũng hứa hẹn giúp cải thiện đáng kể không gian hàng ghế sau và dung tích khoang hành lý, vốn là điểm bị phàn nàn trên thế hệ hiện tại.

Nội thất của Toyota Corolla Cross mới được cho là sẽ thay đổi toàn diện, lấy cảm hứng từ phong cách tối giản nhưng hiện đại của Corolla Concept. Xe có thể sở hữu bệ trung tâm nổi, các nút điều khiển bố trí quanh cụm màn hình kỹ thuật số và thậm chí có thêm màn hình giải trí riêng cho hành khách phía trước.

Thực tế, xu hướng này đã bắt đầu tại Trung Quốc, nơi Corolla Cross facelift được bán với bảng táp-lô thiết kế lại và màn hình cỡ lớn hơn. Thế hệ mới dự kiến sẽ tiến xa hơn với nền tảng phần mềm Arene mới của Toyota.

Toyota nhiều khả năng cũng sẽ đưa lên xe các phối màu nội thất mới cùng vật liệu bền vững hơn. Các công nghệ an toàn tiên tiến dự kiến là trang bị tiêu chuẩn.

Corolla Cross đời mới được cho là sẽ dùng chung nền tảng với Toyota Corolla thế hệ thứ 13, bao gồm cả sedan và có thể thêm biến thể hatchback. Nhiều khả năng đây sẽ là bản nâng cấp của kiến trúc TNGA hiện tại, tiếp tục hỗ trợ chiến lược đa dạng hóa hệ truyền động của Toyota.

Về hệ truyền động, Corolla Cross mới nhiều khả năng vẫn trung thành với cấu hình hybrid, sử dụng động cơ xăng 1.5L hoặc 2.0L 4 xi-lanh thế hệ mới đang được Toyota phát triển. Tùy chọn sau cho công suất cao hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Một phiên bản hybrid sạc ngoài (PHEV) cũng có thể được bổ sung.

Toyota hiện chưa xác nhận chính thức về Corolla Cross thế hệ mới. Tuy nhiên, các tin đồn cho rằng xe có thể ra mắt vào giữa năm 2028, thời điểm thế hệ hiện tại tròn 8 năm tuổi. Như hiện nay, Corolla Cross nhiều khả năng vẫn tiếp tục là mẫu xe toàn cầu của Toyota.

Tại Việt Nam, mẫu Corolla Cross đang bán trên thị trường thuộc phiên bản facelift 2024. Đây là một trong trong những dòng xe ăn khách nhất của thương hiệu Toyota, trong đó phần lớn doanh số thuộc phiên bản hybrid.