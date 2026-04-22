Chi tiết Mercedes-Benz C-Class bản thuần điện mới

TPO - Mẫu Mercedes-Benz C-Class thuần điện vừa ra mắt mang nhiều nét tương đồng với GLC điện, cả về thiết kế lẫn công nghệ vận hành.

So với C-Class dùng động cơ đốt trong, phiên bản thuần điện sở hữu diện mạo thể thao và khí động học hơn. Phần đầu xe được làm dày giống GLC điện.

Điểm nhấn ở khu vực này là tùy chọn 1.050 điểm sáng LED trên mặt ca-lăng. Cả đèn pha và đèn hậu đều được tạo hình ngôi sao theo ngôn ngữ thiết kế mới của Mercedes.

Phần đuôi xe lấy cảm hứng thiết kế từ mẫu Concept GT XX năm 2025. Đèn hậu được bao trong dải ốp đen giống với GLC điện.

Thiết kế nội thất cũng mang nhiều nét quen thuộc từ GLC điện. Nổi bật nhất là tùy chọn màn hình liền khối MBUX Hyperscreen kích thước 39,1 inch kéo dài gần hết bảng táp-lô.

Bản cao cấp sử dụng Hyperscreen, trong khi các phiên bản thấp hơn dùng ba màn hình riêng biệt đặt dưới một tấm kính chung. Mẫu xe này sử dụng hệ điều hành MB.OS mới nhất cùng hệ thống trợ lái tự động cấp 2.

Khoang nội thất mang đến sự sang trọng hơn so với các thế hệ C-Class trước đây. Ghế trước tùy chọn có chức năng massage, thông gió, chỉnh đệm lưng và hệ thống âm thanh 4D ngay trong ghế.

Một tùy chọn đáng chú ý khác là trần kính toàn cảnh với 162 ngôi sao phát sáng, thay đổi màu sắc theo hệ thống đèn viền nội thất.

Mercedes-Benz cho biết đây là mẫu C-Class rộng rãi nhất từ trước đến nay nhờ sử dụng nền tảng xe điện chuyên dụng. Chiều dài cơ sở xe tăng thêm 97 mm so với bản chạy xăng, đạt 2.962 mm, qua đó cải thiện không gian để chân, đặc biệt ở hàng ghế trước.

Không gian chứa đồ cũng được tối ưu khi khoang trước có thêm cốp phụ dung tích 101 lít. Khoang hành lý phía sau đạt 470 lít, trong khi khả năng kéo tải tối đa lên tới 1.800 kg.

Tương tự GLC điện, C-Class điện được mở bán trước phiên bản C400 4Matic. Xe sử dụng hai mô-tơ điện, cho công suất 482 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm. Bộ pin 94,5 kWh cho phạm vi di chuyển tối đa 762 km/lần sạc theo chuẩn WLTP.

Với bộ sạc nhanh DC công suất tối đa 330 kW, xe có thể đi thêm khoảng 325 km chỉ sau 10 phút sạc. Mercedes-Benz cũng xác nhận sẽ bổ sung phiên bản một mô-tơ dẫn động cầu sau với tầm hoạt động khoảng 800 km trong thời gian tới.

Ngoài hiệu suất năng lượng, hãng xe Đức còn gọi đây là “mẫu C-Class thể thao nhất từ trước đến nay”. Xe có thể trang bị hệ thống đánh lái bánh sau tối đa 4,5 độ, giúp giảm bán kính quay đầu và tăng độ ổn định ở tốc độ cao.

Theo công bố, mẫu C-Class điện có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 4,1 giây. Tốc độ tối đa được giới hạn điện tử ở mức 209 km/h.

Đáng chú ý, mẫu xe điện này còn có tùy chọn treo khí nén cùng giảm chấn thích ứng sử dụng dữ liệu Google Maps và dữ liệu đám mây. Khả năng cách âm cũng được cải thiện nhờ trang bị kính nhiều lớp chống ồn cho cửa trước, hệ thống điều hòa hoạt động êm hơn và vật liệu tiêu âm bổ sung trong toàn bộ cabin.

Sự kết hợp này hứa hẹn đem lại trải nghiệm êm ái và yên tĩnh trên những hành trình dài, được Mercedes mô tả là có thể tương đương S-Class.

Ở thời điểm hiện tại, C-Class điện mới chỉ có cấu hình sedan. Việc hãng có phát triển thêm bản wagon cạnh tranh BMW i3 Touring hay không vẫn chưa được xác nhận.

Theo kế hoạch, Mercedes-Benz C400 4Matic Electric sẽ có mặt tại Mỹ trong nửa đầu năm 2027. Những phiên bản dẫn động cầu sau hay biến thể hiệu suất cao AMG sẽ được bổ sung sau, tùy từng thị trường.

