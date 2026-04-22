Ô tô bị phạt hơn 118 triệu đồng vì chạy quá tốc độ, tài xế không có GPLX

TPO - Lực lượng CSGT vừa xử lý một trường hợp ô tô con vi phạm nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Phan Thiết – Vĩnh Hảo, tổng mức phạt lên tới 118,5 triệu đồng.

Ngày 21/4/2026, Đội 6 cho biết đã xử lý một trường hợp vi phạm nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo.

Theo đó, tài xế Đ. Hoàng XXX (SN 1989, trú tại Long Thuận, Tây Ninh) điều khiển ô tô biển kiểm soát 50E-585.24 vi phạm chạy quá tốc độ quy định từ 10-20 km/h.

Camera phát hiện chiếc ô tô con chạy quá tốc độ trên tuyến cao tốc Phan Thiết – Vĩnh Hảo. Ảnh: Cục CSGT

Với lỗi này, người điều khiển phương tiện bị phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài xế không có giấy phép lái xe, theo đó bị xử phạt 19 triệu đồng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Ngoài ra, lỗi không có giấy chứng nhận đăng ký xe bị phạt thêm 2,5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

CSGT xử phạt tài xế ô tô con vi phạm trên tuyến cao tốc Phan Thiết – Vĩnh Hảo. Video: Cục CSGT

Đối với chủ phương tiện là CN HCM - HTX VC Xanh, cơ quan chức năng xử phạt 58 triệu đồng với hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển và 34 triệu đồng vì đưa phương tiện không có đăng ký xe tham gia giao thông.

Tổng mức xử phạt cho cả tài xế và chủ xe trong vụ việc là 118,5 triệu đồng, phương tiện bị tạm giữ 7 ngày.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người dân khi lưu thông trên cao tốc cần chấp hành nghiêm quy định về tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và tuân thủ hệ thống biển báo. Theo cơ quan chức năng, toàn tuyến cao tốc đã được lắp đặt camera giám sát, không có “vùng an toàn” cho các hành vi vi phạm.