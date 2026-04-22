Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Google News

Ô tô bị phạt hơn 118 triệu đồng vì chạy quá tốc độ, tài xế không có GPLX

Lê Tuấn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lực lượng CSGT vừa xử lý một trường hợp ô tô con vi phạm nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Phan Thiết – Vĩnh Hảo, tổng mức phạt lên tới 118,5 triệu đồng.

Ngày 21/4/2026, Đội 6 cho biết đã xử lý một trường hợp vi phạm nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo.

Theo đó, tài xế Đ. Hoàng XXX (SN 1989, trú tại Long Thuận, Tây Ninh) điều khiển ô tô biển kiểm soát 50E-585.24 vi phạm chạy quá tốc độ quy định từ 10-20 km/h.

Camera phát hiện chiếc ô tô con chạy quá tốc độ trên tuyến cao tốc Phan Thiết – Vĩnh Hảo. Ảnh: Cục CSGT

Với lỗi này, người điều khiển phương tiện bị phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài xế không có giấy phép lái xe, theo đó bị xử phạt 19 triệu đồng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Ngoài ra, lỗi không có giấy chứng nhận đăng ký xe bị phạt thêm 2,5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

CSGT xử phạt tài xế ô tô con vi phạm trên tuyến cao tốc Phan Thiết – Vĩnh Hảo. Video: Cục CSGT

Đối với chủ phương tiện là CN HCM - HTX VC Xanh, cơ quan chức năng xử phạt 58 triệu đồng với hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển và 34 triệu đồng vì đưa phương tiện không có đăng ký xe tham gia giao thông.

Tổng mức xử phạt cho cả tài xế và chủ xe trong vụ việc là 118,5 triệu đồng, phương tiện bị tạm giữ 7 ngày.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người dân khi lưu thông trên cao tốc cần chấp hành nghiêm quy định về tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và tuân thủ hệ thống biển báo. Theo cơ quan chức năng, toàn tuyến cao tốc đã được lắp đặt camera giám sát, không có “vùng an toàn” cho các hành vi vi phạm.

Cục CSGT
#xử phạt giao thông #vi phạm giao thông #chạy quá tốc độ #không có gplx #an toàn giao thông

