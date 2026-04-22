Xe độc lạ

Không cần xăng, xe bán tải cổ 'chạy bằng gỗ' đi được hơn 100.000 km

Lê Tuấn
TPO - Chiếc bán tải Chevrolet đời 1972 của một người đàn ông tại Mỹ đã đi được hơn 100.000 km mà không cần dùng xăng. Thay vào đó, nhiên liệu chính được sử dụng là các mảnh gỗ.

Trong bối cảnh giá xăng/dầu tăng cao, những giải pháp di chuyển tiết kiệm chi phí nhiên liệu đang rất được quan tâm. Mới đây, một chiếc bán tải Chevrolet cổ đã thu hút sự chú ý khi được sử dụng hằng ngày mà không cần đến xăng/dầu.

Chiếc xe bán tải Chevrolet cổ chạy bằng gỗ. Ảnh: Jp Prat Projects

Đây là dự án được giới thiệu trên kênh YouTube Jp Prat Projects, thu hút hơn 1 triệu lượt xem trong tuần qua. Mẫu xe độc lạ này thực chất là một chiếc Chevrolet Fleetside đời 1983, sử dụng động cơ V8 5.7L từ năm 1972. Theo chia sẻ, chiếc xe đã đi được hơn 100.000 km mà không dùng tới một giọt xăng nào.

Bí quyết nằm ở bộ 'gasifier' (thiết bị khí hóa) lắp phía sau cabin. Thay vì sử dụng xăng, hệ thống này tận dụng khí sinh ra từ quá trình đốt gỗ. Khi cháy, gỗ tạo ra carbon monoxide (CO) trộn với hydro.

Hỗn hợp này sau đó được làm mát và lọc sạch rồi đưa vào vận hành động cơ. Một bộ trộn chuyên dụng sẽ điều chỉnh tỉ lệ khí và không khí để động cơ có thể đốt cháy tương tự như xăng.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất của hệ thống này nằm ở quy trình khởi động khá mất thời gian. Chủ xe ban đầu đốt giấy báo để mồi lửa, kết hợp cùng quạt điện để tạo điều kiện cho quá trình đốt cháy.

Chiếc xe phải được khởi động bằng mồi lửa. Ảnh: Jp Prat Projects

Theo chủ xe, bình khí hóa phải được nạp đầy, đốt cháy và đạt đến nhiệt độ cần thiết trước khi động cơ có thể vận hành. Toàn bộ công đoạn khởi động sẽ cần 5 đến 10 phút.

Ngoài ra, phần đầu xe phải tích hợp bộ làm mát lớn trong khi phía sau đặt thùng chứa, khiến chiếc bán tải trở nên cồng kềnh hơn.

Hai thùng chứa cồng kềnh đặt sau thùng xe: Ảnh: Jp Prat Projects

Về mức tiêu hao, chiếc xe cần khoảng 35-40 kg củi cho mỗi 100 km di chuyển. Để đảm bảo an toàn, chủ xe thường nạp thêm củi sau mỗi khoảng 70 km vận hành.

Chiếc bán tải này cần được nạp 'nhiên liệu gỗ' mỗi 70 km di chuyển. Ảnh: Jp Prat Projects

Nhìn chung, thao tác khởi động cồng kềnh, khó lưu trữ nhiên liệu hay những lo ngại vi phạm tiêu chuẩn khí thải và các vấn đề an toàn liên quan đến khí CO khiến việc sử dụng chiếc ‘bán tải nạp gỗ’ này tại các đô thị lớn gần như không khả thi.

