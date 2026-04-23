Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Google News

Xe điện VinFast biết 'kêu cứu' tới điện thoại, đồng hồ thông minh của chủ nhân

P.V

Với dịch vụ thông minh VF Connect, người dùng xe điện VinFast có thể tương tác với chiếc xe mọi lúc, mọi nơi bằng cả điện thoại và đồng hồ thông minh.

Khi xe cũng biết “kêu cứu”

Với anh Hoàng Nam (34 tuổi, Hà Nội), sự thay đổi lớn nhất từ khi chuyển sang sử dụng VF 8 là khả năng kiểm soát phương tiện mọi lúc, mọi nơi bằng điện thoại.

Anh cho biết đã sở hữu chiếc xe xăng cũ của gia đình hơn 10 năm. Lúc đi ăn hay gặp bạn bè, anh thường có thói quen để ý vị trí đỗ xe và thỉnh thoảng kiểm tra lại để yên tâm. “Không phải lúc nào cũng lo lắng, nhưng vẫn có cảm giác chưa thực sự thoải mái khi xe nằm ngoài tầm kiểm soát”, anh chia sẻ.

a1-4849.jpg

Cuộc đời anh “bước sang trang mới” từ khi sở hữu VF 8. Thay vì cần người dùng quan sát, giờ đây, chiếc xe của anh có thể tự “bảo vệ” mình. Khi xe có dấu hiệu di chuyển hoặc có tình huống mở cửa trái phép, tính năng Cảnh báo xâm nhập trái phép (Theft Alert) trong gói dịch vụ thông minh VF Connect sẽ được tự động kích hoạt. Chiếc xe sẽ ngay lập tức gửi thông báo “kêu cứu” cho chủ xe tới điện thoại hoặc đồng hồ thông minh.

Ngoài ra, anh cũng có thể chủ động kiểm tra tình trạng thông qua ứng dụng VinFast để đảm bảo chiếc xe vẫn ở vị trí đã đỗ.

Anh Nam nhận định giá trị cốt lõi của tính năng này không chỉ dừng ở việc “nhận được thông báo”, mà nằm ở yếu tố thời gian thực. Khoảng cách giữa sự cố và phản ứng được rút ngắn tối đa. Thay vì chỉ phát hiện dấu hiệu bất thường khi đã quay lại bãi đỗ sau nhiều giờ, chủ xe có thể nắm bắt tình huống ngay, từ đó chủ động kiểm tra và đưa ra phương án xử lý phù hợp.

“Khi gửi xe dài ngày tại sân bay, chung cư hay các bãi đỗ công cộng đông đúc, tính năng này càng trở nên giá trị. Cảm giác tài sản của mình không chỉ được bảo vệ bằng khóa cơ học, mà còn bằng công nghệ giám sát”, anh nhận định.

Kết nối mọi lúc, quản lý mọi nơi

Đang sử dụng chiếc VinFast VF 9, anh Minh Trí, nhà sáng lập một startup công nghệ tại TP.HCM, cũng cho rằng khả năng Quản lý và giám sát xe từ xa (Remote Control) trên VF Connect khiến cuộc sống của anh đơn giản hơn rất nhiều.

a2.jpg

“Tôi làm trong lĩnh vực công nghệ, nên đã quen với việc mọi thứ phải kết nối và đồng bộ. Chiếc xe cũng vậy, nếu đã là tài sản giá trị, nó nên được quản lý thông minh chứ không chỉ đơn thuần là phương tiện di chuyển”, anh chia sẻ.

Chỉ với vài thao tác trên ứng dụng VinFast, anh có thể theo dõi đầy đủ trạng thái phương tiện: mức pin còn lại để tính toán lộ trình trong ngày, nhiệt độ khoang xe để đảm bảo sự thoải mái, áp suất lốp nhằm duy trì vận hành ổn định.

“Nếu thấy pin không đủ năng lượng cho lịch trình hôm đó, tôi có thể sắp xếp thời điểm sạc hợp lý. Nếu có thông số nào bất thường, mình xử lý ngay thay vì để đến lúc cần di chuyển mới phát hiện”, vị chủ xe chia sẻ.

Anh bổ sung thêm, trước khi rời văn phòng vào những ngày nắng gắt, chủ xe có thể bật điều hòa từ xa để khoang xe đạt nhiệt độ lý tưởng. Trong các bãi đỗ rộng tại trung tâm thương mại hay sân bay, tính năng tìm xe bằng cách nháy đèn, phát còi giúp rút ngắn thời gian di chuyển và tránh cảm giác lúng túng giữa hàng trăm phương tiện. Khi cần hỗ trợ người thân lấy đồ trong xe, việc mở cửa từ xa cũng chỉ gói gọn trong một thao tác trên ứng dụng.

Những chi tiết tưởng chừng nhỏ ấy, theo anh Trí, lại tạo nên sự khác biệt rõ rệt trong trải nghiệm sở hữu.

Đáng chú ý, những tiện ích này không phải là “điểm dừng” cuối cùng. Các tính năng VF Connect trên xe VinFast có thể tiếp tục được nâng cấp, tối ưu hoặc bổ sung theo thời gian thông qua các bản cập nhật phần mềm. Điều đó đồng nghĩa, chiếc xe sẽ liên tục được hoàn thiện, nâng cấp và mở rộng tính năng mới. Với người dùng, đây không chỉ là câu chuyện tiện ích, mà còn góp phần bảo toàn giá trị lâu dài của tài sản.

a3.jpg
Nhiều tính năng trên xe VinFast có thể điều khiển ngay trên thiết bị đeo tay như Apple Watch khi chủ xe mua gói VF Connect Pro trở lên.

Hiện tại, người dùng xe VinFast có thể tiếp cận tính năng Giám sát, quản lý xe từ xa (Remote Control) và Cảnh báo xâm nhập trái phép (Theft Alert) khi đăng ký gói VF Connect Pro, Premium hoặc Prime. Ngay từ gói VF Connect Pro, chủ xe được sử dụng thêm tính năng Trợ lý ảo VinFast 3.0 có thể tương tác tự nhiên như người thật. Gói dịch vụ VF Connect Premium và Prime bổ sung thêm ứng dụng bản đồ thời gian thực Vietmap Live, chợ ứng dụng VF Connect Store với đa dạng các app giải trí như Spotify, YouTube, các chế độ thư giãn…

Gói VF Connect Pro có mức giá 799.000 đồng/năm, gói VF Connect Premium được niêm yết ở mức 1.299.000 đồng/năm, và VF Connect Prime có mức giá 1.599.000 đồng/năm.

