Bộ sạc không dây cho xe điện Porsche có giá bao nhiêu?

Lê Tuấn
TPO - Công nghệ sạc không dây ô tô điện đã có mặt trên Cayenne Electric, được Porsche khẳng định rằng có hiệu suất vượt trội so với bộ sạc có dây cắm tại gia, nhưng đi kèm mức giá không hề rẻ.

Khi ra mắt mẫu Cayenne Electric vào cuối năm ngoái, Porsche đồng thời giới thiệu công nghệ sạc cảm ứng cho xe điện. Mới đây nhất, hãng xe Đức cho biết chuẩn bị mở bán loại sạc này như một trang bị tùy chọn.

Cốt lõi của hệ thống sạc không dây này là đế sạc cỡ lớn đặt dưới mặt đất, nặng khoảng 50 kg. Thiết bị này được thiết kế để chuyển đổi điện xoay chiều AC từ lưới điện dân dụng thành điện một chiều DC.

Khi Cayenne Electric đỗ đúng vị trí phía trên, cuộn thu điện đặt bên dưới gầm xe sẽ tiếp nhận năng lượng để bắt đầu quá trình sạc.

Đáng chú ý, Porsche cho biết công nghệ sạc cảm ứng của hãng hỗ trợ công suất tối đa 11 kW. Con số này còn cao hơn mức 9,6 kW của bộ sạc di động tiêu chuẩn cắm tại nhà của Porsche tại Mỹ.

Dù sạc không dây thường bị đánh giá là kém hiệu quả hơn sạc cáp truyền thống, các kỹ sư Porsche cho biết hệ thống này đạt hiệu suất thực tế từ 89-92%, vượt mức tối thiểu 85% theo tiêu chuẩn hiện hành.

Porsche cũng xác nhận bộ sạc có dây cấp độ 1 (Level 1) trên Cayenne Electric chỉ đạt hiệu suất khoảng 60%, cho thấy đế sạc không dây mang lại bước tiến đáng kể so với việc cắm trực tiếp vào ổ điện dân dụng.

Về độ an toàn, hãng xe Đức nhấn mạnh đế sạc có khả năng chống thấm nước, đồng thời tích hợp cảm biến phát hiện vật thể lạ. Nếu có vật cản xuất hiện, hệ thống sẽ lập tức ngắt sạc.

Bộ sạc không dây còn đi kèm phần mềm đặc biệt để hỗ trợ người dùng đỗ xe chính xác vào điểm sạc. Trước khi truyền điện, hệ thống sẽ tự động trao đổi dữ liệu, bao gồm mật khẩu xác thực nhằm ngăn chặn nguy cơ bị lấy cắp điện năng.

Tuy nhiên, sự tiện lợi này đi kèm mức giá không hề rẻ. Tại Anh, toàn bộ hệ thống gồm đế sạc và cuộn cảm ứng nhận điện gắn theo xe dự kiến có giá khoảng 6.750 bảng Anh (tương đương 240 triệu đồng), trong đó riêng đế sạc chiếm 4.750 bảng Anh (khoảng 169 triệu đồng).

Về Porsche Cayenne Electric, mẫu SUV thuần điện này vừa mới được mở đặt cọc chính hãng tại Việt Nam. Xe có giá khởi điểm từ 4,72 tỷ đồng và dự kiến được giao đến khách hàng Việt Nam từ cuối năm 2026.

