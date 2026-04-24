Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Sedan đầu bảng của BMW được nâng cấp lớn

Trường Vũ

TPO - BMW vừa giới thiệu bản nâng cấp giữa vòng đời cho dòng sedan đầu bảng 7 Series thế hệ thứ bảy, mang đến nhiều cải tiến về thiết kế, hệ truyền động và nội thất.

Mặc dù chỉ là bản facelift của thế hệ G70 ra mắt từ năm 2022, BMW cho biết 7 Series 2027 mới là bản nâng cấp giữa vòng đời toàn diện nhất mà hãng từng thực hiện.

BMW 7 Series phiên bản 2027 ra mắt. Ảnh: BMW Blog

Về ngoại thất, BMW 7 Series sở hữu lưới tản nhiệt quả thận thiết kế lại, cụm đèn pha mới và logo BMW tinh chỉnh nhẹ. Đèn hậu cũng được làm mới, song thay đổi đáng chú ý nhất nằm trong cabin.

Nội thất xe được nâng cấp theo phong cách Neue Klasse với hệ thống Panoramic iDrive. Đây là dải màn hình kéo dài toàn chiều ngang chân kính lái, hiển thị thông tin vận hành.

Trung tâm bảng táp-lô là màn hình giải trí 17,9 inch, đồng thời lần đầu tiên BMW trang bị thêm màn hình riêng cho hành khách phía trước dưới dạng tiêu chuẩn.

Về vận hành, BMW 7 Series 2027 vẫn sử dụng nền tảng CLAR cũ được điều chỉnh để tương thích với cả động cơ đốt trong và động cơ điện.

Các bản 740 dẫn động cầu sau và 740 xDrive sử dụng động cơ xăng tăng áp I6 3.0L kết hợp hệ thống mild-hybrid 48V, nhưng được nâng cấp bộ tăng áp lớn hơn.

Công suất tăng từ 375 mã lực lên 394 mã lực, trong khi mô-men xoắn giữ nguyên ở mức 539 Nm. Xe có thể tăng tốc 0-96 km/h trong chưa đầy 5 giây và tốc độ tối đa giới hạn điện tử ở 249 km/h.

Trong năm 2027, BMW sẽ bổ sung bản hybrid cắm sạc 750e xDrive. Xe kết hợp động cơ I6 với mô-tơ điện, cho tổng công suất 483 mã lực và mô-men xoắn 700 Nm.

Với xe điện, bản i7 50 xDrive sử dụng hệ dẫn động hai mô-tơ với công suất giữ nguyên 449 mã lực. Mô-men xoắn tăng từ 649 Nm lên 660 Nm. Khả năng tăng tốc 0-96 km/h vẫn ở mức 5,3 giây, trong khi tốc độ tối đa tăng lên 209 km/h.

Bản thuần điện BMW i7 được cải tiến với công nghệ eDrive mới. Ảnh: BMW Blog

Phiên bản i7 60 xDrive tiếp tục duy trì công suất 536 mã lực và mô-men xoắn 744 Nm. Tốc độ tối đa tăng từ 209 km/h lên 240 km/h. Thời gian tăng tốc 0-96 km/h rút ngắn còn 4,6 giây.

Dù hiệu năng không thay đổi nhiều, các phiên bản i7 mới được nâng cấp đáng kể về pin. Xe sử dụng bộ pin dung lượng khả dụng 112 kWh, tích hợp công nghệ eDrive thế hệ thứ sáu cùng cell pin hình trụ mới, từng ra mắt trên iX3.

Công suất sạc tối đa tăng từ 195 kW lên 250 kW, giúp thời gian sạc từ 10% lên 80% giảm từ 34 xuống còn 28 phút. Nhờ hiệu suất cải thiện, phạm vi hoạt động của i7 60 tăng từ 500 km lên hơn 563 km/lần sạc.

Về giá bán, BMW 7 Series 2027 chỉ tăng nhẹ 500 USD so với đời trước. Bản 740 có giá khởi điểm 101.350 USD (khoảng 2,66 tỷ đồng) còn phiên bản chạy địện i7 50 xDrive có giá từ 107.750 USD (khoảng 2,83 tỷ đồng).

BMW sẽ bắt đầu sản xuất và bán ra dòng 7 Series nâng cấp từ tháng 7 tới. Đối thủ trực tiếp của mẫu sedan hạng sang cỡ lớn này là Mercedes-Benz S-Class 2027, vốn cũng vừa ra mắt bản facelift vào đầu năm nay.

