Sedan đầu bảng của BMW được nâng cấp lớn

TPO - BMW vừa giới thiệu bản nâng cấp giữa vòng đời cho dòng sedan đầu bảng 7 Series thế hệ thứ bảy, mang đến nhiều cải tiến về thiết kế, hệ truyền động và nội thất.

Mặc dù chỉ là bản facelift của thế hệ G70 ra mắt từ năm 2022, BMW cho biết 7 Series 2027 mới là bản nâng cấp giữa vòng đời toàn diện nhất mà hãng từng thực hiện.

BMW 7 Series phiên bản 2027 ra mắt. Ảnh: BMW Blog

Về ngoại thất, BMW 7 Series sở hữu lưới tản nhiệt quả thận thiết kế lại, cụm đèn pha mới và logo BMW tinh chỉnh nhẹ. Đèn hậu cũng được làm mới, song thay đổi đáng chú ý nhất nằm trong cabin.

Nội thất xe được nâng cấp theo phong cách Neue Klasse với hệ thống Panoramic iDrive. Đây là dải màn hình kéo dài toàn chiều ngang chân kính lái, hiển thị thông tin vận hành.

Trung tâm bảng táp-lô là màn hình giải trí 17,9 inch, đồng thời lần đầu tiên BMW trang bị thêm màn hình riêng cho hành khách phía trước dưới dạng tiêu chuẩn.

Về vận hành, BMW 7 Series 2027 vẫn sử dụng nền tảng CLAR cũ được điều chỉnh để tương thích với cả động cơ đốt trong và động cơ điện.

Các bản 740 dẫn động cầu sau và 740 xDrive sử dụng động cơ xăng tăng áp I6 3.0L kết hợp hệ thống mild-hybrid 48V, nhưng được nâng cấp bộ tăng áp lớn hơn.

Công suất tăng từ 375 mã lực lên 394 mã lực, trong khi mô-men xoắn giữ nguyên ở mức 539 Nm. Xe có thể tăng tốc 0-96 km/h trong chưa đầy 5 giây và tốc độ tối đa giới hạn điện tử ở 249 km/h.

Trong năm 2027, BMW sẽ bổ sung bản hybrid cắm sạc 750e xDrive. Xe kết hợp động cơ I6 với mô-tơ điện, cho tổng công suất 483 mã lực và mô-men xoắn 700 Nm.

Với xe điện, bản i7 50 xDrive sử dụng hệ dẫn động hai mô-tơ với công suất giữ nguyên 449 mã lực. Mô-men xoắn tăng từ 649 Nm lên 660 Nm. Khả năng tăng tốc 0-96 km/h vẫn ở mức 5,3 giây, trong khi tốc độ tối đa tăng lên 209 km/h.

Bản thuần điện BMW i7 được cải tiến với công nghệ eDrive mới. Ảnh: BMW Blog

Phiên bản i7 60 xDrive tiếp tục duy trì công suất 536 mã lực và mô-men xoắn 744 Nm. Tốc độ tối đa tăng từ 209 km/h lên 240 km/h. Thời gian tăng tốc 0-96 km/h rút ngắn còn 4,6 giây.

Dù hiệu năng không thay đổi nhiều, các phiên bản i7 mới được nâng cấp đáng kể về pin. Xe sử dụng bộ pin dung lượng khả dụng 112 kWh, tích hợp công nghệ eDrive thế hệ thứ sáu cùng cell pin hình trụ mới, từng ra mắt trên iX3.

Công suất sạc tối đa tăng từ 195 kW lên 250 kW, giúp thời gian sạc từ 10% lên 80% giảm từ 34 xuống còn 28 phút. Nhờ hiệu suất cải thiện, phạm vi hoạt động của i7 60 tăng từ 500 km lên hơn 563 km/lần sạc.

Về giá bán, BMW 7 Series 2027 chỉ tăng nhẹ 500 USD so với đời trước. Bản 740 có giá khởi điểm 101.350 USD (khoảng 2,66 tỷ đồng) còn phiên bản chạy địện i7 50 xDrive có giá từ 107.750 USD (khoảng 2,83 tỷ đồng).

BMW sẽ bắt đầu sản xuất và bán ra dòng 7 Series nâng cấp từ tháng 7 tới. Đối thủ trực tiếp của mẫu sedan hạng sang cỡ lớn này là Mercedes-Benz S-Class 2027, vốn cũng vừa ra mắt bản facelift vào đầu năm nay.