Bắt nhiều lô lạp xưởng, xúc xích từ Trung Quốc vận chuyển vào Việt Nam

Dương Hưng

TPO - Lực lượng hải quan tại nhiều địa bàn trọng điểm khu vực cửa khẩu phía Bắc vừa liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều lô hàng thực phẩm từ Trung Quốc vận chuyển về Việt Nam không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tiêu dùng.

Tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai - Chi cục Hải quan khu vực VII vừa chủ trì bắt giữ 180 kg thực phẩm các loại, gồm lạp xưởng đông lạnh, xiên thịt và xúc xích khô ăn liền, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp, được vận chuyển từ Trung Quốc vào Việt Nam để tiêu thụ.

Tại khu vực cách ly thuộc Trung tâm quản lý cửa khẩu, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Lào Cai chủ trì, phối hợp với Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai phát hiện một lô hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 271 kg thực phẩm các loại, bao gồm xúc xích khô ăn liền, xúc xích đông lạnh, lạp xưởng đông lạnh và xiên thịt đông lạnh... Toàn bộ lô hàng không có chứng từ, không xác định được chủ sở hữu, có dấu hiệu được tập kết để chia nhỏ, đưa vào nội địa qua đường bộ nhằm trốn tránh kiểm soát.

Cùng đó, Chi cục Hải quan Khu vực VII kiểm tra hành lý của hành khách nhập cảnh và phát hiện hơn 54 kg thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Ở cửa khẩu vực cửa khẩu Hoành Mô, Móng Cái (Quảng Ninh), Chi cục Hải quan khu vực VIII cũng phát hiện vận chuyển thực phẩm trái phép qua biên giới chỉ trong một tuần qua.

thuc-pham-3102.jpg
Lực lượng Hải quan phát hiện nhiều lô hàng vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc ở khu vực biên giới phía Bắc.

Ngày 22/4, Hải quan cửa khẩu Hoành Mô bắt giữ một đối tượng vận chuyển 266 kg xúc xích chế biến sẵn và 96 kg bánh quy có nguồn gốc từ Trung Quốc, tổng trị giá hơn 47 triệu đồng. Một ngày trước đó, lực lượng chức năng phát hiện một đối tượng sử dụng bè gỗ tự đóng để vận chuyển 300 kg xúc xích và lạp xưởng; nhiều sản phẩm đã có dấu hiệu mốc xanh, không đảm bảo chất lượng.

Cùng với đó, Chi cục Hải quan khu vực VII phát hiện một đối tượng vận chuyển 370 gói xúc xích không có nhãn phụ tiếng Việt, không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp; và một lô hàng gồm thịt, nội tạng động vật và trứng gia cầm không có giấy kiểm dịch.

Đáng chú ý, toàn bộ các lô hàng này đều không có giấy tờ hợp pháp, không được kiểm dịch, tiềm ẩn nguy cơ cao về dịch bệnh và mất an toàn thực phẩm.

Theo Chi cục Hải quan khu vực VIII các đối tượng thường lợi dụng đường mòn, lối mở, sử dụng nhiều phương thức vận chuyển tinh vi để đưa thực phẩm không rõ nguồn gốc, chủ yếu từ Trung Quốc, vào nội địa nhằm trốn tránh kiểm soát.

Trước đó, ngày 20/4 Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan cửa khẩu và Chi cục Điều tra chống buôn lậu siết chặt kiểm tra, giám sát đối với thực phẩm nhập khẩu, phụ gia thực phẩm; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Cục Hải quan đánh giá, tình trạng buôn lậu thực phẩm có dấu hiệu gia tăng, do đó việc tăng cường kiểm tra, xử lý không chỉ góp phần răn đe các hành vi vi phạm mà còn nhằm ngăn chặn kịp thời thực phẩm không đảm bảo chất lượng xâm nhập thị trường, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và giữ vững kỷ cương trên tuyến biên giới.

#Cục Hải quan #vận chuyển trái phép #cửa khẩu #thực phẩm bẩn #lô hàng từ Trung Quốc #xúc xích #lạp xưởng đông lạnh

