Phó Chủ tịch Quốc hội: Khu công nghiệp hơn 4.100 tỷ hoàn thiện ‘mảnh ghép’ cuối, kích hoạt cực tăng trưởng phía Nam

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh Khu công nghiệp Tam Anh – An An Hòa là mảnh ghép then chốt hoàn thiện không gian công nghiệp, góp phần giảm chi phí logistics, nâng cao sức cạnh tranh hàng Việt và hình thành cực tăng trưởng mới cho khu vực phía Nam Đà Nẵng.

Ngày 29/3, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ khởi công dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa (xã Tam Anh, TP. Đà Nẵng). Đây là sự kiện nhằm chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975- 29/3/2026).

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự lễ.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tam Anh - An An Hòa được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 397/QĐ-TTg ngày 19/3/2021 và Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 59/QĐ-KTM ngày 19/3/2026, do Công ty Cổ phần Khu công nghiệp và đô thị An An Hòa làm chủ đầu tư, có quy mô diện tích 435,8 ha tại xã Tam Anh thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai, thành phố Đà Nẵng, với tổng vốn đăng ký đầu tư 4.152 tỷ đồng.

Theo quy hoạch phân khu được duyệt, KCN này được định hướng theo mô hình khu công nghiệp sinh thái, với các ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư: Công nghiệp điện, điện tử, cơ khí; công nghiệp phụ trợ cơ khí; công nghiệp thực phẩm, đồ uống, dược liệu, nội thất, vật liệu xây dựng, công nghệ mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, nhấn mạnh, dự án là minh chứng cho sức mạnh hợp nhất hai địa phương Quảng Nam và Đà Nẵng khi có không gian phát triển rộng lớn, có sự đồng bộ về hạ tầng giao thông từ cảng biển quốc tế đến sân bay, xóa bỏ các rào cản hành chính chồng chéo để tạo ra một vùng kinh tế động lực thống nhất, biến khu vực phía Nam thành phố trở thành hạt nhân tăng trưởng mới của thành phố Đà Nẵng và cả nước.

“Khu công nghiệp này sẽ đóng vai trò quan trọng trên Hành lang kinh tế Đông – Tây, hình thành khu vực công nghiệp rộng lớn theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, là mảnh ghép không thể thiếu để hoàn thiện bức tranh kinh tế vùng, giúp giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam trên trường quốc tế” – Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, nhấn mạnh.

Ông Phan Thái Bình - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng nhìn nhận, KCN Tam Anh – An An Hòa là một trong hai mảnh ghép cuối cùng trong 1.545 ha đất công nghiệp đã được quy hoạch, góp phần mở rộng quỹ đất công nghiệp, hiện thực hóa các định hướng quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trao tặng 5 nhà tình nghĩa cho hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đồng thời, KCN khởi công sẽ kết nối với các KCN lân cận như: KCN hậu cần cảng Tam Hiệp, KCN cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải, KCN Bắc Chu Lai,… tạo thành cực động lực phát triển công nghiệp phía Nam TP Đà Nẵng, cụ thể hóa nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn mới xứng tầm là ngọn cờ đầu trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Tại buổi lễ chủ đầu tư tiến hành trao thỏa thuận hợp tác với các đối tác; trao tặng nhà tình nghĩa cho hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.